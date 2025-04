Przeciętnie organizm wydziela około 800 ml potu na dobę. Może go być więcej (nawet do kilku litrów!) w czasie upałów lub gdy masz gorączkę, intensywnie trenujesz, czy jesteś zdenerwowana. Również kobiety w okresie okołomenopauzalnym pocą się więcej (najczęściej w nocy). Taka skłonność bywa też uwarunkowana genetycznie. Jednak gdy zaczynasz bardzo się pocić, choć wcześniej nie miałaś tego problemu, może to świadczyć o zaburzeniach pracy organizmu.

Najczęstsze przyczyny to:

działanie uboczne niektórych leków, m.in. przeciwdepresyjnych, przeciwbólowych, hormonalnych, obniżających poziom cukru we krwi;

nadczynność tarczycy – oprócz potliwości może na nią wskazywać nerwowość, chudnięcie;

hipoglikemia, czyli spadek poziomu cukru we krwi. Towarzyszy mu m.in. osłabienie, silny głód, nudności i drżenie mięśni;

niektóre nowotwory (m.in. chłoniak), mogą na niego wskazywać także złe samopoczucie, niewyjaśnione chudnięcie oraz swędzenie skóry;

gruźlica – w jej przypadku poty pojawiają się zazwyczaj nocą, a innymi objawami są: ból w klatce piersiowej, długotrwały kaszel, chudnięcie i gorączka.

Jeśli zauważysz u siebie wymienione niepokojące objawy, koniecznie idź do lekarza. Im szybciej postawi diagnozę, tym skuteczniejsze będzie leczenie.

Jak przywrócić suchość

Na szczęście nadmierna potliwość najczęściej nie jest niczym groźnym. Nie zmienia to faktu, że bywa bardzo uciążliwa. Mokre dłonie i stopy, plamy pod pachami, na plecach czy pod biustem to nic miłego. Co robić, gdy nie pomagają zwykłe antyperspiranty?

Wypróbuj zioła. Niektórym osobom pomaga codzienne picie naparu z szałwii (torebka na szklankę wrzątku). Szałwia ogranicza wydzielanie potu i działa antybakteryjnie. Dłonie i stopy można moczyć w odwarze z kory dębowej, która ma podobne działanie. Cztery łyżki kory dębu zalej zimną wodą i gotuj na małym ogniu 15 minut. Przestudź, przecedź do miski i dolej tyle wody, by przykryła dłonie do nadgarstków, a stopy do kostek. Mocz je 15 minut, a następnie dokładnie wysusz.

Wybierz długo działające antyperspiranty. Dostępne w aptekach środki zawierają zazwyczaj sole aluminium, które blokują ujście gruczołów potowych. Działają od 3 do 7 dni. Mogą mieć formę płynu (Antidral, Odaban – w sprayu), preparatu w roll-onie (AntiPersp R, Driclor, Aspiria, Aquaselin, Etiaxil) lub kremu, który można stosować na różne części ciała (Spiral Creme, Aspiria krem, Antipersp F).

Warto wiedzieć: Aby antyperspirant zadziałał skutecznie, trzeba go nanieść na umytą i dokładnie osuszoną skórę (można do tego użyć zimnego strumienia powietrza z suszarki). Warto go nakładać przed pójściem spać lub przez 2–3 godziny po aplikacji unikać sytuacji powodujących zwiększoną produkcję potu.

Dla wymagających

A co w sytuacji, gdy mimo stosowania ziół i antyperspirantów z apteki wciąż się obficie pocisz? Idź do lekarza, najlepiej dermatologa. Może on zaproponować kilka rozwiązań. Jednym z nich jest dostępny na receptę środek uspokajający na bazie alkaloidów, który m.in. hamuje wydzielanie potu. Innym sposobem jest ostrzykiwanie najbardziej pocących się miejsc toksyną botulinową.

Poraża ona zakończenia nerwowe przy gruczołach potowych. Zabieg kosztuje około 2000 zł, jego efekt widać już po 2–3 dniach i utrzymuje się 6–12 miesięcy. W gabinecie kosmetycznym możesz też poddać się serii 10 zabiegów jonoforezy, czyli działaniu prądu o niewielkim natężeniu (cena: ok. 100 zł za jeden zabieg).