Co to jest ultrasonografia?

Ultrasonografia to nieinwazyjne badanie pozwalające na uwidocznienie struktur znajdujących się wewnątrz ciała człowieka. Wykorzystuje ono zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej od badanych narządów. Fala ultradźwiękowa rozchodzi się z różną prędkością w różnych środowiskach, co pozwala odróżnić od siebie badane struktury.

Kiedy wykonuje się badanie ultrasonograficzne?

Badanie ultrasonograficzne wykonuje się głównie w przypadku podejrzenia zmian patologicznych w narządach wewnętrznych. Umożliwia ono uwidocznienie ewentualnych zmian nowotworowych, zwyrodnieniowych czy zanikowych. USG przeprowadza się także u kobiet w ciąży, co pozwala na sprawdzenie, czy płód rozwija się prawidłowo.

Jak przygotować się do badania?

Badanie ultrasonograficzne zazwyczaj nie wymaga specjalnego przygotowania. Czasem, jeśli USG dotyczy jamy brzusznej, lekarz zaleca pacjentowi powstrzymać się od jedzenia na kilka godzin przed badaniem. Kobiety, które zgłaszają się na ultrasonografię narządów rodnych, powinny wcześniej wypić większą ilość płynów, tak aby pęcherz był wypełniony podczas badania.

Jak przebiega badanie ultrasonograficzne?

Podczas badania ultrasonograficznego pacjent kładzie się na leżance i odsłania część ciała, która ma być zbadana. Następnie lekarz smaruje głowicę ultrasonografu specjalnym żelem i przykłada ją do badanego miejsca. Na ekranie ultrasonografu lekarz uzyskuje obraz przekroju ciała w danym miejscu. Obraz można w każdej chwili zatrzymać, co umożliwia dokładny pomiar narządów. Badanie trwa zwykle około 10 - 20 minut i jest całkowicie niebolesne.

Najczęstsze rodzaje badania ultrasonograficznego:

Ultrasonografia jamy brzusznej – wykonuje się ją w przypadku bólów brzucha, urazów jamy brzusznej, nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu moczowego, pokarmowego i rozrodczego, a także u kobiet w ciąży;

Ultrasonografia narządów szyi – wykonywana u pacjentów z chorobami tarczycy lub z niewyjaśnionym obrzękiem szyi ;

lub z niewyjaśnionym ; Ultrasonografia ośrodkowego układu nerwowego – wykonywana u noworodków cierpiących na choroby neurologiczne;

cierpiących na choroby neurologiczne; Ultrasonografia stawów – wykonywana w przypadku urazów, obrzęków i choroby reumatoidalnej;

Ultrasonografia narządów klatki piersiowej – wykonuje się ją w przypadku urazów klatki piersiowej i przy podejrzeniu wysięku do jamy opłucnej;

i przy podejrzeniu wysięku do jamy opłucnej; Ultrasonografia serca – zwana także echem serca , wykonywana w chorobach układu krążenia;

, wykonywana w chorobach układu krążenia; Ultrasonografia jąder – wykonywana w przypadku podejrzenia guzów jąder ;

; Ultrasonografia sutka – wykonuje się ją w przypadku podejrzenia guza piersi lub profilaktycznie.

