Cytologia - co to za badanie? Kiedy zrobić cytologię i co oznacza wynik?

Cytologia (zwana też rozmazem szyjkowym lub testem Pap) to bezpieczne i bezbolesne badanie polegające na pobraniu komórek z części pochwowej szyjki macicy do badań mikroskopowych. Jest to inaczej wymaz lub rozmaz z szyjki macicy.

Badanie cytologiczne jest to podstawowe profilaktyczne badanie ginekologiczne w prewencji i diagnozowaniu raka szyjki macicy. Dzięki niemu zmiany wykrywane są na tyle wcześnie, że istnieją duże szanse na wyleczenie raka. Badanie cytologiczne pozawala zapobiec nawet 80% przypadków raka szyjki macicy.

Cytologia wykrywa też nieprawidłowe komórki, z których w przyszłości może rozwinąć się nowotwór złośliwy narządów rodnych. Przeczytaj więcej: Dysplazja szyjki macicy

Cytologia jest także stosowana w diagnostyce zakażenia wirusem HPV, który uważany jest za przyczynę rozwoju raka szyjki macicy. Badanie dostarcza informacji o florze mikrobiologicznej pochwy oraz wykrywa infekcje w obrębie szyjki macicy lub komórki endometrium.

Badanie cytologiczne wykonuje się na fotelu ginekologicznym podczas rutynowej wizyty lekarskiej u ginekologa. Jest szybkie i bezbolesne.

Za pomocą wziernika i szpatułki lekarz pobiera komórki pokrywające szyjkę macicy. Następnie rozprowadza się je na szkiełku mikroskopowym, utrwala i niejednokrotnie barwi, a następnie ocenia pod mikroskopem.

Na cytologię najlepiej zgłosić się nie wcześniej niż 4 dni po ostatnim dniu miesiączki lub nie później niż 4 dni przed miesiączką. Testu nie wykonuje się w trakcie okresu. Lekarze zwykle zalecają wykonanie badania w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego. Oto, jak przygotować się do cytologii:

4 dni przed badaniem nie stosuj żadnych preparatów dopochwowych (np. globulek),

3-4 dni przed badaniem nie używaj tamponów ,

, kilka dni przed nie rób irygacji pochwy,

2 dni przed unikaj długich kąpieli,

dobę przed badaniem powstrzymaj się od stosunków płciowych.

Na wynik cytologii trzeba poczekać w zależności od laboratorium od 2 do 3 tygodni. Jeśli jednak całe badanie cytologiczne (łącznie z oceną mikroskopową) jest wykonywane w danej placówce, wówczas czas oczekiwania może być krótszy: od 3 do 7 dni.

Cytologię powinna wykonywać co 3 lata każda kobieta, która ukończyła 21 lat (lub wcześniej, jeśli współżycie rozpoczęło się w bardzo młodym wieku). Taka częstotliwość jest wskazana, gdy kobieta ma prawidłowe wyniki oraz nie występują u niej czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Co roku natomiast cytologię powinny wykonywać kobiety:

zakażone HIV,

przyjmujące leki immunosupresyjne,

zakażone HPV typem wysokiego ryzyka (przede wszystkim typami 16 i 18),

leczone w przeszłości z powodu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN 2, CIN 3) lub raka szyjki macicy.

Główną skalą wykorzystywaną do oceny wymazu w cytologii jest system Bethesda. Przeczytasz więcej: Jak interpretować wyniki cytologii? Stopnie w skali Bethesda. Rzadziej, ale nadal używaną skalą w cytologii jest skala Papanicolau. W zależności od cech komórek ocenianych w rozmazie, zalicza się je do pięciu grup cytologicznych. Nieprawidłowy wynik to 3, 4 i 5 grupa cytologiczna.

Grupa 1 - mówi o prawidłowym stanie komórek nabłonka, niewielkiej liczbie krwinek białych zależnej od fazy cyklu. Taki wynik pozwala na rutynowe przeprowadzenie kolejnego badania za 3 lata.

Grupa 2 - daje nam informacje o stanach zapalnych i zmianach wstecznych (zanikowych - u starszych kobiet). Liczba krwinek białych jest duża. Taki obraz uznaje się za niepodejrzany, ale wymaga kontroli po zakończeniu leczenia przeciwzapalnego (zobacz więcej, co oznacza grupa druga w cytologii).

Grupa 3 - to wynik dodatni. W rozmazie stwierdza się komórki dysplastyczne (nieprawidłowe). Taki wynik wymaga kontrolnego badania w krótkim czasie. Gdy zmiany się utrzymują, należy pobrać celowane wycinki tarczy części pochwowej. Do tej grupy zalicza się także ciężkie zmiany zapalne, zakażenia wirusowe.

Grupa 4 - w rozmazie znajdują się pojedyncze komórki atypowe, różniące się znacznie od pozostałych, które jednocześnie sugerują zmianę złośliwą, ograniczoną do nabłonka.

Grupa 5 - świadczy o zaawansowanej zmianie inwazyjnej. Stwierdzamy liczne zmiany atypowe. Nie można jednak na tej podstawie ustalić rozpoznania raka, a jedynie możliwość jego wystąpienia. Grupa 4 i 5 wymaga natychmiastowej dalszej diagnostyki.

Z wynikiem badania cytologicznego należy zgłosić się do ginekologa, tylko lekarz może dokonać interpretacji wyników i podjąć dalsze kroki, jeśli jest taka potrzeba.

Pobrane z nabłonka pochwy komórki mogą także posłużyć do określenia stanu hormonalnego organizmu. Za pomocą cytologii hormonalnej możemy określić czynność hormonów płciowych. Nie jest to metoda zbyt dokładna, ale możliwa do wykonania w każdym gabinecie ginekologicznym. Na jej podstawie można ocenić wystąpienie owulacji, cyklu płciowego, działania hormonów w ciąży czy też działania terapii.

Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do wykonania badania cytologicznego. Podczas ciąży cytologię należy wykonać na pierwszej wizycie u ginekologa, czyli najpóźniej w 10. tygodniu ciąży, jeśli badanie nie było przeprowadzone przez 6 miesięcy wcześniej.

Jeśli cytologia nie została pobrana na pierwszej wizycie, powinno to nastąpić na innej wizycie, jednak przed 37. tygodniem ciąży.

Bycie dziewicą nie wyklucza wykonania cytologii. Kobieta, która nie współżyła i ukończyła 25 lat, również powinna regularnie wykonywać badanie cytologiczne. Chociaż należy dodać, że ryzyko zakażenia HPV oraz rozwoju raka szyjki macicy u dziewicy jest znacznie mniejsze niż u osób aktywnych seksualnie.

Aby badanie było komfortowe, lekarz może użyć specjalnego wziernika przeznaczonego dla kobiet, które wcześniej nie współżyły. Zasady przygotowania do badania są zbliżone do tych, które dotyczą pozostałych kobiet.

Wynik ujemny cytologii pod względem obecności zmian przedrakowych lub złośliwych nie oznacza jeszcze, że wszystko jest w porządku. Cytologia może wskazywać na obecność stanu zapalnego. Przeważnie nie jest on jednak groźny i jeśli jest niewielki, często nie wymaga leczenia.

Jeśli wynik cytologii wskazuje na rozległy stan zapalny lub kobieta skarży się na dolegliwości z tego powodu, konieczna jest dalsza diagnostyka (np. badanie bakteriologiczne lub molekularne), aby określić przyczynę problemu. Dlatego najlepiej z wynikiem zgłosić się do lekarza.

Stan zapalny wykryty w cytologii może być spowodowany różnymi czynnikami, np.:

działaniem drobnoustrojów (grzybów, wirusów, bakterii lub pierwotniaków),

zmianami hormonalnymi związanymi z połogiem lub przekwitaniem,

działaniem leków.

W przypadku stanu zapalnego w badaniu cytologicznym mogą być widoczne nasilone złuszczanie nabłonków, zmiany w budowie komórek, limfocyty, granulocyty wielojądrowe, komórki plazmatyczne, monocyty i histiocyty.

Na kontakt z wirusem HPV, powodującym groźnego raka szyjki macicy, są narażone wszystkie kobiety, które rozpoczęły współżycie.

Cytologia nie wskaże wprawdzie obecności samego wirusa, ale wykryje nieprawidłowości w komórkach nabłonka, które mogą świadczyć o zakażeniu.

Na zakażenie HPV w skali Bethesda wskazują zmiany śródnabłonkowe małego stopnia (LSIL) lub dysplazja małego stopnia CIN 1. U zakażonych w badaniu wykrywa się również nieprawidłowe komórki, np. koilocyty.

Wiarygodniejszym testem niż cytologia w kierunku HPV jest test DNA HPV. Dlatego wielu lekarzy zaleca wykonywanie obu tych badań.

Wszystkie kobiety, które mają między 25 a 59 lat, mogą wykonać cytologię bezpłatnie w ramach "Programu profilaktyki raka szyjki macicy". Badanie cytologicznie można również wykonać odpłatnie w gabinecie ginekologicznym, wówczas cena wynosi ok. 50 zł.

