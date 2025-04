Spis treści:

​USG dopochwowe, inaczej transwaginalne, to rodzaj ultrasonograficznego badania ginekologicznego pochwy, macicy, jajowodów, jajników i pęcherza, w którym specjalista wprowadza podłużną sondę przez pochwę. W trakcie badania sonda emituje fale ultradźwiękowe, które następnie odbijają się od tkanek, tworząc ruchomy obraz widoczny na monitorze urządzenia.

Zakres wykorzystania badania jest bardzo szeroki. Podczas wykonywania USG dopochwowego można wykryć:

ciążę, w tym ciążę pozamaciczną,

wady anatomiczne narządów płciowych,

nowotwory, guzy,

infekcje,

łagodne zmiany, takie jak torbiele jajnika, polipy lub mięśniaki macicy,

zrosty pooperacyjne,

endometriozę,

skręcenie jajników,

nieprawidłowo umiejscowioną wkładkę wewnątrzmaciczną.

W związku z powyższym badanie ultrasonograficzne dopochwowe stanowi bardzo ważne narzędzie w diagnostyce wielu schorzeń ginekologicznych. Jest skutecznym badaniem przesiewowym w kierunku chorób nowotworowych narządów płciowych (np. raka jajnika labo raka trzonu macicy).

USG dopochwowe wykonuje się raz do roku lub częściej, jeśli pojawiają się niepokojące objawy, takie jak:

ból w obrębie miednicy,

nieprawidłowe krwawienia,

plamienia między miesiączkami,

wyczuwalne zmiany w badaniu fizykalnym (mięśniaki, torbiele),

trudności w zajściu w ciążę.

Badanie USG dopochwowe jest również rutynowo wykonywane w czasie ciąży. Jest także wskazane u wszystkich kobiet planujących ciążę.

USG transwaginalne najlepiej wykonać w pierwszych dniach po zakończeniu miesiączki. Czasami wskazane jest przeprowadzenie badania w trakcie krwawienia. Skonsultuj się wcześniej w tej sprawie z lekarzem, aby ustalić właściwy termin.

Wykonanie USG dopochwowego nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjentki. Ubierz się wygodnie, aby można było bez trudności zdjąć dolną część garderoby. Skonsultuj się wcześniej z lekarzem, by dopytać o szczegóły, ponieważ USG dopochwowe wykonuje się przy pustym lub wypełnionym pęcherzu, gdy badany jest pęcherz moczowy.

Bezpośrednio przed wykonaniem USG dopochwowego specjalista poprosi o rozebranie się od pasa w dół, położenie się na wznak na leżance i ugięcie nóg w kolanach. Czasami badanie wykonuje się na fotelu ginekologicznym.

Następnie lekarz wprowadzi do pochwy posmarowaną żelem sondę (zakłada na nią osłonkę przypominającą prezerwatywę) o średnicy 1,5-2 cm (nieco szerszej niż tampon). Będzie ją delikatnie przesuwał, co jest konieczne, aby obejrzeć badany obszar. Czasami konieczne jest też jednoczesne naciskanie brzucha, aby zbliżyć niektóre narządy do urządzenia.

Obrazy z badania są wyświetlane w czasie rzeczywistym na monitorze. Specjalista ultrasonografii wykonuje zdjęcia. Następnie wyjmuje sondę, czyści ją i sterylizuje.

Badanie USG dopochwowe trwa od kilku do kilkudziesięciu minut.

W czasie wykonywania badania tylko niewielki fragment sondy wprowadzany jest do pochwy. Urządzenie jest umieszczane na głębokość do 2 centymetrów.

Chociaż badanie ultrasonograficzne dopochwowe może powodować dyskomfort, jest badaniem posiadającym wiele zalet:

to badanie bezbolesne i bezpieczne,

nie wymaga specjalnego przygotowania,

nie emituje promieniowania jonizującego, dlatego jest bezpieczne również dla kobiet w ciąży,

jest dokładne, o wysokiej czułości.

USG dopochwowe jest badanie bezbolesnym, jednak kobieta może odczuwać w trakcie jego wykonywania dyskomfort. Silniejsze dolegliwości mogą świadczyć o istnieniu schorzenia, np. endometriozy lub zapalenia przydatków.

USG dopochwowe jest badaniem rutynowo wykonywanym u kobiet ciężarnych do ok. 12.-13. tygodnia ciąży. W zaawansowanej ciąży służy głównie do oceny szyjki macicy (sprawdza, czy nie jest skrócona).

Podczas badania USG dopochwowego w ciąży można ocenić: lokalizację jaja płodowego, wiek ciążowy na podstawie długości ciemieniowo-siedzeniowej płodu (CRL) oraz średnicy pęcherzyka ciążowego, liczbę zarodków, anatomię płodu, stan łożyska, szyjki macicy czy pracę serca płodu.

W większości przypadków USG dopochwowe jest badaniem całkowicie bezpiecznym dla ciężarnych i płodu. Jednak nie powinno być wykonywane, gdy odeszły wody płodowe oraz gdy łożysko położone jest bardzo nisko i pojawia się krwawienie z pochwy.

W badaniu USG dopochwowym pęcherzyk ciążowy o wymiarach kilku milimetrów widać w 4.-5. tygodniu ciąży. Uważa się również, że ciążę można zobaczyć w USG, gdy stężenie beta hCG we krwi ciężarnej wynosi powyżej 2000 mIU/ml. Lekarz może wtedy również określić, czy ciąża jest pojedyncza lub mnoga, oraz czy pęcherzyk jest umiejscowiony w macicy czy poza nią.

USG dopochwowe można wykonać bezpłatnie w ramach NFZ. Należy jednak pamiętać, że aby badanie było darmowe, muszą wystąpić konkretne wskazania do jego przeprowadzenia. Badanie można wykonać również prywatnie - odpłatnie. Cena zależy od gabinetu ginekologicznego. Zwykle trzeba liczyć się z wydatkiem 100-200 zł.

