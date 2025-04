1. Możliwość zakażenia się wirusem HPV jest tak mała, że nie ma powodu do zmartwień.



MIT! Wirusem brodawczaka ludzkiego (w skrócie: wirus HPV), przynajmniej raz w życiu zakaża się 80 procent kobiet! Spora ich część przechodzi infekcję wielokrotnie. Co ciekawe, panowie rzadko mają problemy z powodu wirusa HPV. To, że mogą być nosicielami wirusa, odbija się jednak na zdrowiu ich partnerek.

2. Prezerwatywa nie jest w stanie zapewnić stuprocentowej ochrony przed wirusem HPV.



PRAWDA! Prezerwatywa ogranicza ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową, dlatego warto ją stosować. Ale w przypadku wirusa HPV taka forma zabezpieczenia nie gwarantuje, że zachowasz zdrowie, bo nie osłania okolic intymnych, a ich dotykanie także może prowadzić do zakażenia. Z tego powodu na infekcję narażone są nie tylko kobiety, które podjęły pełne współżycie, ale także te, które ograniczają się do intymnych pieszczot.

3. Każdy kontakt z wirusem HPV kończy się poważną chorobą.



MIT! W większości przypadków organizm sam radzi sobie z zakażeniem. Jeżeli jednak układ odpornościowy jest osłabiony, infekcja potrafi przybrać charakter przetrwały. Gdy utrzymuje się przez 6–12 miesięcy, może prowadzić do zmian w komórkach nabłonka szyjki macicy, a w efekcie do rozwoju raka. Tak dzieje się w przypadku infekcji przetrwałych spowodowanych przez najgroźniejsze, tzw. onkogenne szczepy wirusa HPV. Oznaczone są one numerami, np. 16, 18, 31, 33 i 45.

4. Ponieważ żadna ze spokrewnionych ze mną kobiet nie miała raka szyjki macicy, nie muszę się martwić, że u mnie on wystąpi.



MIT! W przeciwieństwie do nowotworów piersi czy jajników ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy nie zależy od skłonności dziedzicznych. W niemal wszystkich przypadkach nowotwór ten jest efektem przetrwałej infekcji onkogennymi szczepami wirusa HPV.

5. Są już skuteczne sposoby, dzięki którym można nie dopuścić do rozwoju raka szyjki macicy.



PRAWDA! Aby maksymalnie obniżyć ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, warto połączyć kilka metod ochrony przed wirusem HPV. W tym celu postaraj się prowadzić zdrowy tryb życia. Jak to zrobić?

dobrze się odżywiaj,

uprawiaj sport (choćby spaceruj),

zrezygnuj z palenia papierosów

ogranicz spożycie alkoholu

– dzięki temu organizm będzie w formie i w razie potrzeby łatwiej rozprawi się z wirusem HPV. Zaszczep się przeciw onkogennym typom wirusa HPV – to najprostszy i najskuteczniejszy sposób, by się uchronić przed powodującą raka szyjki macicy infekcją przetrwałą. Aby uzyskać odporność na wiele lat, wystarczy przyjąć 3 dawki szczepionki (koszt dawki to ok. 500 zł). Pamiętaj jednak, by nawet po zaszczepieniu się robić regularnie badanie cytologiczne. Dzięki niemu można wykryć ewentualne nieprawidłowości bardzo wcześnie, gdy rak jest jeszcze uleczalny.

6. Szczepieniu przeciw wirusowi HPV mogą się poddawać wyłącznie nastolatki.



MIT! Wprawdzie najlepiej zaszczepić się przed rozpoczęciem współżycia (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje tę formę ochrony dla dziewcząt od 12. roku życia), jednak i dorosłe, aktywne seksualnie kobiety mogą to zrobić. Wystarczy, że wcześniej skonsultują się w tej sprawie ze swoim ginekologiem. Jeśli zlecone przez niego badania wykażą, że nie ma aktualnie trwającej infekcji HPV, warto się zaszczepić, by zyskać ochronę przed ewentualnymi zakażeniami w przyszłości.

7. Rak szyjki macicy może prowadzić do niepłodności.



PRAWDA! Co gorsze, jeśli nowotwór zostanie wykryty zbyt późno, zagraża życiu kobiety. Codziennie z tego właśnie powodu umiera aż 5 Polek. Rak szyjki macicy jest drugim najczęściej występującym nowotworem u kobiet poniżej 45. roku życia (w tragicznych rankingach wyprzedza go jedynie rak piersi). Na szczęście przed chorobą tą można się już skutecznie bronić.

