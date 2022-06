Ablacja serca – jakie są zalecenia po zabiegu?

fot. Adobe Stock, Yakobchuk Olena

Spis treści:

Ablacja serca jest inwazyjnym zabiegiem kardiologicznym, który polega na celowym uszkodzeniu tkanki serca, w celu usunięcia przyczyny arytmii serca. Najczęściej ablację wykonuje się za pomocą elektrody z prądem o częstotliwości radiowej. W czasie ablacji przez tętnicę lub żyłę udową lekarz wprowadza do serca elektrodę i za jej pomocą uszkadza w mięśniu sercowym obszar odpowiedzialny za wywoływanie arytmii. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego wskazaniami do wykonania ablacji są częstoskurcze nadkomorowe, migotanie przedsionków oraz pojedyncze skurcze dodatkowe. Ablacja jest bardzo skuteczna, jednak na pełne rezultaty jej działania trzeba zwykle poczekać. Sam zabieg trwa do kilku godzin. Co po nim?

Po ablacji należy od razu rozpocząć rehabilitację, do której pacjent powinien być przygotowany już przed zabiegiem. Po ablacji trzeba uważać na prawidłowe oddychanie, wstawanie czy siadanie, nie wolno brać długich kąpieli, dźwigać, ćwiczyć intensywnie przez kilka tygodni. Przez tydzień od zabiegu należy zrezygnować również z aktywności seksualnej. Wskazane jest unikanie stresu oraz nauka radzenia sobie z nim.

Rekonwalescencja po ablacji trwa w sumie kilka miesięcy. Do aktywności sprzed zabiegu pacjenci wracają najczęściej po ok. 2-3 miesiącach. Jest to proces stopniowy i wymaga często zmiany nawyków, np. odpowiedniej diety (najlepiej śródziemnomorskiej) oraz obniżenia masy ciała (w przypadku nadwagi). Po ablacji należy z większą czujnością obserwować organizm przez pół roku, a jakiekolwiek niepokojące objaw (np. omdlenia, przyspieszone bicie serca, ból serca) konsultować z lekarzem.

Po zabiegu pacjent musi leżeć na plecach ok. 6 godzin. W czasie pobytu w szpitalu po operacji monitorowane jest jego ciśnienie oraz praca serca. Zwykle wraca do domu po 2-7 dniach, w zależności od skomplikowania zabiegu i stanu zdrowia.

W ciągu pierwszych 2 tygodni po ablacji należy zachowywać odpowiednią higienę miejsca wkłucia i nie nadwyrężać nogi po stronie zabiegu. Dbać o siebie, odpoczywać, unikać stresu i nadmiernego wysiłku. Nie wolno dźwigać, uprawiać sportów aktywujących mięśnie brzucha oraz wymagających wstrzymywania oddechu. W tym czasie należy też powstrzymać się od aktywności seksualnej.

Do 4 tygodni po ablacji nadal zalecane jest unikanie nadmiernego wysiłku, dźwigania, zbyt długich spacerów. Pacjent nadal powinien dbać o siebie bardziej niż zwykle. Jedzenie powinno być łatwe do połykania, ponieważ przełyk może być podrażniony. Po miesiącu zalecana jest wizyta kontrolna u lekarza. Lekarz może określić indywidualne zalecania po ablacji, które wynikają np. z obecności innych chorób, nawyków albo otyłości danej osoby.

Przez kilka miesięcy po ablacji pacjent może odczuwać jeszcze migotanie przedsionków. W tym czasie konieczne jest zażywanie leków przeciwarytmicznych, które normalizują rytm serca, moczopędnych (obniżają ciśnienie) oraz przeciwzakrzepowych (po ablacji wzrasta ryzyko powstania zakrzepów). Do pełnej aktywności pacjenci wracają zazwyczaj po 2-3 miesiącach od ablacji. Wizyty kontrolne odbywają się co kilka miesięcy.

Specjaliści zalecają po ablacji zmianę stylu życia:

regularną aktywność fizyczną,

czas na odpoczynek,

zarządzanie stresem,

rezygnację z nadużywania alkoholu i palenia papierosów,

ograniczenie masy ciała,

prawidłową dietę korzystną dla układu krążenia,

kontrolowanie glukozy, ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu.

Wymienione czynniki mają ogromny wpływ na zdrowie serca i naczyń. Ich zaniedbanie może obniżyć skuteczność leczenia arytmii.

Jeszcze w szpitalu pacjent powinien otrzymać od lekarza zalecenia, dotyczące rehabilitacji ruchowej. Jest ona niezbędnym elementem rehabilitacji kardiologicznej i powinna być dostosowana indywidualnie do możliwości pacjenta. Zwykle zachęca się chorych do marszów, jazdy na rowerze i innych ćwiczeń ogólnorozwojowych. Aktywność fizyczna jest ważnym elementem leczenia po ablacji. Nie należy z niej rezygnować. Wątpliwości co do tego, jakie ćwiczenia są dozwolone, należy omówić z fizjoterapeutą lub lekarzem.

Osobom po ablacji zaleca się dietę śródziemnomorską, której celem jest utrzymywanie układu krwionośnego w dobrej kondycji (takie menu zmniejsza ryzyko nadciśnienia i obniża cholesterol). Warto zatem ograniczyć mięso na rzecz ryb i zadbać, by połowę każdego posiłku stanowiły warzywa. Gotowe jadłospisy diety śródziemnomorskiej z pewnością ułatwią przestrzeganie zaleceń żywieniowych.

Picie alkoholu po ablacji jest odradzane. Osoby, które nadużywały alkoholu przed zabiegiem, powinny go zdecydowanie ograniczyć. Rekomendacje te wynikają z niekorzystnego wpływu na układ krążenia. Spożywany regularnie alkohol zwiększa ryzyko nadciśnienia i udaru. Okazjonalne picie alkoholu w niewielkich ilościach jest dopuszczalne.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 11.03.2019. przez Agnieszkę Czechowską.

Czytaj także:

Jak żyć z arytmią?

Jak uspokoić kołatanie serca? Możliwe przyczyny i sposoby leczenia

Zawał serca: objawy typowe i wczesne, objawy zawału u kobiet

5 sposobów na zdrowe serce

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!