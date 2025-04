5 sposobów na zdrowe serce

Serce w dobrej kondycji przez całe życie? To możliwe. Oto kilka sposobów, by serce pozostało zdrowe przez długie lata.

Reklama

Kondycja serca w dużej mierze zależy od nas samych. Aby cieszyć się mocnym i zdrowym sercem przez długie lata, warto zmienić dietę i tryb życia na zdrowszy i bardziej aktywny. Nie oznacza to bynajmniej wielkich wyrzeczeń, czasem wystarczą drobne zmiany.

fot. Depositphotos

Oto 5 sposobów, by mieć serce mocne jak dzwon:

1. Zdrowa dieta



Odpowiednia dieta jest podstawą, by układ krwionośny i serce prawidłowo funkcjonowały. Dieta szczególnie przyjazna sercu to dieta śródziemnomorska oparta na rybach, owocach morza, dużej ilości warzyw, owoców, pieczywie pełnoziarnistym i oliwie z oliwek. Ważne, by przy komponowaniu diety nie zbrakło następujących witamin i składników odżywczych: żelaza, potasu, witaminy B12, kwasu foliowego, kwasów omega-3, bioflawonoidów. Warto ograniczyć spożycie tłuszczy nasyconych i solenie potraw.

Przeczytaj: Dieta na zdrowe serce

Przeczytaj: Skuteczne sposoby na ograniczenie spożycia soli

2. Prawidłowa waga



Utrzymuj wagę na stałym poziomie, a jeśli masz nadwagę spróbuj zrzucić nadprogramowe kilogramy. Może nie jest to łatwe zadanie, ale warto. Każdy dodatkowy kilogram masy zwiększa obciążenie serca, zatem pozostając szczupłym ułatwiasz sercu zadanie. Szczególnie niebezpieczna jest otyłość u osób o sylwetce „jabłko”, ponieważ tłuszcz magazynowany jest w okolicach brzucha, co zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej. Pamiętaj, że dla serca równie szkodliwe, co nadwaga, jest gwałtowne odchudzanie i duże wahania wagi. Lepiej zatem utrzymywać ją na stałym poziomie lub odchudzać się z głową.

3. Aktywność fizyczna



Ruch to zdrowie, może brzmi banalnie, ale jest prawdziwe. Nie musisz od razu spędzać godzin na siłowni. Najlepszy będzie umiarkowany wysiłek, zamiast samochodem możesz wracać z pracy pieszo. 20 minut marszu na świeżym powietrzu dodatkowo poprawi ci nastrój. Możesz uprawiać dowolny sport, który sprawi ci przyjemność. Każda aktywność fizyczna będzie miała pozytywny wpływ na serce i układ krążenia. Jeśli lubisz pływać – idź na basen, spróbuj jazdy na rowerze, zapisz się na kurs tańca. Możliwości jest naprawdę wiele.

4. Rozsądek w używkach



Pamiętaj!

Lepiej wypić codziennie jeden kieliszek wina niż całą butelkę raz na jakiś czas, ponieważ działanie przeciwzakrzepowe utrzymuje się przez 24 godziny.

O ile to możliwe rzuć palenie, albo przynajmniej je ogranicz. Zwróć także uwagę na ilość wypijanego alkoholu. Nie oznacza to, że musisz być całkowitym abstynentem. Kieliszek lub dwa czerwonego wina z pewnością nie zaszkodzą, a wręcz są zalecane. Czerwone wino bogate jest we flawonoidy, pomaga obniżyć ciśnienie krwi i działa przeciwzakrzepowo.

5. Unikanie stresu i pogoda ducha



Stres w codziennym życiu jest nieunikniony i nie zawsze ma negatywne skutki. Jednak życie w ciągłym stresie powoduje szereg dolegliwości ze strony serca i układy krążenia m.in. podwyższenia ciśnienia, palpitacje serca, co może prowadzić do zawału lub udaru. Z tego powodu warto zrelaksować się i cieszyć się życiem. Spróbuj dostrzec pozytywne strony i śmiej się jak najczęściej. Śmiech jest najlepszym sposobem pokonania stresu. A poza tym optymiści rzadziej miewają kłopoty z sercem.

Reklama

Jakie powinno być prawidłowe tętno?