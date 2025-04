Co nazywamy napadowym migotaniem przedsionków?

Napadowe migotanie przedsionków definiuje się jako epizod, który ma samoograniczający charakter i ustępuje najczęściej w ciągu 24 godzin. W około 50% przypadków występuje u osób bez choroby organicznej serca. Najczęściej pojawia się z powodu dodatkowych pobudzeń, które powstają na przykład w żyłach płucnych czy zatoce wieńcowej. Często może zostać wywołane poprzez przedawkowanie kofeiny, nikotyny czy alkoholu. Przyczyną pozostałych 50% są choroby serca – nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca.

Leczenie

Sposób leczenia napadu migotania przedsionków zależy głównie od objawów, które mu towarzyszą. Jeżeli nie są one zbyt nasilone, należy wyrównać zaburzenia elektrolitowe (stężenie potasu i magnezu) oraz poczekać na ustąpienie objawów. Bardzo istotna jest kontrola częstotliwości rytmu komór, tak aby nie przekraczała ona 115 na minutę podczas wysiłku oraz 80 na minutę w spoczynku. Najczęściej stosuje się beta-blokery, antagonistów kanału wapniowego (werapamil, diltiazem) lub digoksynę.

Jeżeli napad migotania przedsionków przedłuża się ponad 24 godziny, uzasadnione staje się zastosowanie kardiowersji, czyli przywrócenie prawidłowego rytmu przedsionków (rytmu zatokowego). Najczęściej wdraża się kardiowersję farmakologiczną, ponieważ jest ona najskuteczniejsza, gdy napad migotania przedsionków trwa krócej niż 7 dni. Stosuje się propafenon, amiodaron i flekainid.

Jeżeli epizod trwa krócej niż 48 godzin, nie jest konieczne wcześniejsze wdrożenie leczenia przeciwkrzepliwego. W momencie, gdy napadowi migotania przedsionków, towarzyszy silny ból wieńcowy lub powoduje on poważne zaburzenia hemodynamiczne (zbyt mało krwi ulega wypompowaniu przez serce do naczyń krwionośnych), należy wykonać kardiowersję elektryczną. To krótkotrwałe zastosowanie prądu o dużym nasileniu, który poprzez depolaryzację mięśnia sercowego, powoduje przywrócenie podstawowego rytmu zatokowego.

Co robić, gdy napady migotania przedsionków występują często?

Przy częstych nawrotach migotania przedsionków pacjenci powinni nosić przy sobie tak zwaną „tabletkę podręczną”. Jest to 600mg propafenonu (jeżeli masa ciała pacjenta jest mniejsza niż 70kg – 450mg). Pacjent powinien zastosować ją natychmiast, jeżeli wcześniej takie leczenie było skuteczne, a obecny napad migotania przedsionków się przedłuża, ale trwa krócej niż 48 godzin.