Po usłyszeniu diagnozy: arytmia serca, pacjenci zastanawiają się, jak zmieni się ich dotychczasowe życie. Wielu z nich zamyka się w domu i stroni od przyjaciół, obawiając się, że atak arytmii mógłby powtórzyć się w najmniej oczekiwanym momencie. Sytuacja jest tym bardziej poważna, że często są to młodzi ludzie, którzy z powodu diagnozy rezygnują z pracy i życia towarzyskiego. Tymczasem z arytmią można żyć długo i zdrowo.

Wiele arytmii jest nieszkodliwych i nie ma wpływu na skrócenie życia. Zaburzenia rytmu serca często mają charakter przejściowy. Ich przyczyną mogą być choroby serca, ale mogą być nią również czynniki pozasercowe: emocje, stres, kofeina, alkohol, narkotyki, zaburzenia elektrolitowe lub infekcja.

Jednak niektóre arytmie są groźne, mogą zwiększać ryzyko powikłań (np. udaru mózgu i zawału) lub bezpośrednio zagrażać życiu.

Najczęściej występującą arytmią jest migotanie przedsionków i, według badań, osoby z migotaniem przedsionków żyją średnio o 2 lata krócej niż osoby bez migotania przedsionków. Innymi słowy, mają szanse na długie, normalne życie.

Najgroźniejszą arytmią jest migotanie komór, które prowadzi do zatrzymania krążenia i śmierci. Większość przypadków w ciągu kilku minut kończy się zgonem. Lepsze rokowania mają osoby, którym zostanie udzielona natychmiastowa pomoc, jednak wówczas prognozy także są niezbyt pomyślne.

Są też inne rodzaje arytmii. Przebieg każdej z nich oraz przewidywana długość życia zależą od wielu czynników, takich jak wiek pacjenta oraz choroby współistniejące.

Co robić, aby można było normalnie żyć z arytmią

Arytmia to nie wyrok, wiele osób otrzymuje skuteczne leczenie i może normalnie funkcjonować. Na niektóre czynniki rokownicze nie mamy wpływu, ale są też takie, które zależą od nas samych. Dzięki prawidłowym nawykom życie z arytmią będzie łatwiejsze.

Pamiętaj o lekach

Dobranie odpowiednich leków i regularne ich przyjmowanie jest niezwykle ważne w procesie leczenia arytmii. Niekiedy lekarz proponuje krótką hospitalizację, aby ustalić adekwatne leczenie i wykonać dodatkowe badania.

Szczególnie dla młodych osób trudne jest zaakceptowanie konieczności przyjmowania leków przez dłuższy czas, a nawet całe życie. Aby pamiętać o ich zażywaniu, warto na początku np. ustawić alarm, który o danej porze będzie przypominał o przyjęciu kolejnej tabletki.

Uczęszczaj na wizyty kontrolne

Szczególnie na początku, kiedy dopiero rozpoczyna się proces leczenia, należy pamiętać o odbywaniu częstych wizyt kontrolnych. Pozwalają one na dobranie odpowiedniej metody leczenia i dostosowanie dawki leku do potrzeb pacjenta.

Z czasem, kiedy efekty terapii zaczynają być widoczne, odstęp między wizytami będzie stopniowo się wydłużał.

Ważne jest także, aby zgłaszać się do lekarza zawsze wtedy, kiedy mamy wątpliwości co do procesu leczenia bądź zaczynamy odczuwać niepokojące objawy. Warto zapisywać sobie swoje odczucia w specjalnie przeznaczonym do tego zeszycie, aby lekarz mógł sprawdzić, w jakich okolicznościach występują dane dolegliwości.

Naucz się radzić sobie ze stresem

Stres, który towarzyszy nam każdego dnia, jest jedną z najczęstszych przyczyn wyzwalających napady arytmii serca, dlatego też tak ważna jest umiejętność odpowiedniego radzenia sobie z nim.

Dobrze jest znaleźć sobie zajęcie, które będzie pozwalało nam się zrelaksować. Mogą to być np. zajęcia jogi, niezbyt forsowny sport (dostosowany do naszej arytmii), medytacja, czy po prostu wyjście do kina z najbliższymi.

Warto poznać również oferty doświadczonych psychologów, którzy proponują szeroką gamę warsztatów radzenia sobie ze stresem, zajęć grupowych lub terapii indywidualnych, dopasowanych do potrzeb pacjenta.

