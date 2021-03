Katar przy ząbkowaniu – jaki ma kolor, jak długo trwa i jak leczyć?

fot. Adobe Stock

Katar jest częstym objawem pojawiającym się, gdy dziecko ząbkuje. W czasie gdy wychodzą pierwsze zęby, u niemowląt i małych dzieci często pojawia się infekcja, a co za tym idzie również katar (któremu może towarzyszyć też kaszel). Na pytania dotyczące kataru przy ząbkowaniu odpowiedziała nam lek. Izabela Fengler, pediatra z Centrum Medycznego Damiana.

Jakie są przyczyny kataru przy ząbkowaniu?

Lek. Izabela Fengler: Katar przy ząbkowaniu pojawia się z powodu większej podatności dziecka w tym czasie na infekcje, ale również niedoskonałości mechanizmów odpornościowych, jakie cechują małe dziecko.

Ząbkowanie jest procesem wyrzynania się zębów mlecznych u dzieci, rozpoczynającym się w okresie niemowlęcym, a trwającym nawet do połowy 3. roku życia. U niemowląt, czyli w pierwszym roku życia, jest to proces dość uciążliwy dla dziecka – pojawia się obfite ślinienie, rozpulchnienie dziąseł, często również stan podgorączkowy.

Niemowlę w tym czasie wkłada do ust rączki oraz wszystko, co znajduje w ich zasięgu. Z tym wiąże się większa podatność na infekcje. Szczególnie w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, gdzie często rodzice i rodzeństwo przynoszą do domu infekcję, a u malucha pojawia się katar.

W okresie ząbkowania mogą też pojawić się problemy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak: biegunki, zaparcia, wymioty, stosunkowo rzadko może też pojawić się wysypka na skórze. Dzieci są rozdrażnione, gorzej jedzą i śpią.

Każdy rodzic zauważy, kiedy jego dziecko zaczyna ząbkować. Następuje wówczas obrzęk, zaczerwienienie, zanim pojawi się ząbek, tkanka robi się miękka, rozpulchniona, przez to staje się bardziej podatna na zakażenie.

Wśród dzieci najmniejszych, mimo tego że są karmione piersią i ta ochrona jest większa, również istnieje ryzyko zachorowania na infekcje górnych dróg oddechowych. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich dzieci – niektóre z nich proces ząbkowania przechodzą bardzo łagodnie i nie mają z tym większych problemów. Rodzice nie muszą wówczas sięgać po preparaty, które służą zmniejszaniu dolegliwości bólowych.

Jaki kolor ma katar przy ząbkowaniu i jak długo trwa?

Katar w przebiegu ząbkowania jest najczęściej wodnisto-śluzowy, czyli taki, którym zaczynają się zazwyczaj wszelkie infekcje. Niestety bardzo trudno określić, ile tak naprawdę może trwać taki katar, bo może się on przewlekać.

Jak leczyć katar przy ząbkowaniu?

Na początku katar leczymy objawowo, czyli przydatne jest kilkukrotnie czyszczenie nosa solą fizjologiczną lub wodą morską, ewentualnie inhalacje z soli, aromatoterapia.

W profilaktyce zalecamy codzienną toaletę nosa solą fizjologiczną, nawilżanie powietrza, nie przegrzewanie dzieci, unikanie spacerów przy nasileniu zanieczyszczenia powietrza (należy sprawdzać raporty smogowe).

Zdarza się, że przy ząbkowaniu dzieci wysoko gorączkują, katar zmienia charakter na ropny. Wymaga wówczas konsultacji specjalistycznej i ewentualnego włączenia poważniejszego leczenia.

lek. Izabela Fengler pediatra Jest pediatrą, lekarzem z wieloletnim doświadczeniem w ambulatoryjnej opiece nad dziećmi. Specjalizuje się w leczeniu i diagnostyce chorób dzieci w każdym wieku, jest także ekspertem w tematyce wykonywania szczepień ochronnych. Jak sama mówi, pediatria to jej pasja. Na co dzień pracuje w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie.

