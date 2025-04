Spis treści:

Reklama

Gęsty katar pojawia się zazwyczaj po 3-5 dniach od rozpoczęcia ostrego nieżytu nosa lub ostrego zapalenia błony śluzowej nosa. Infekcje przebiegające z katarem najczęściej mają podłoże wirusowe, bardzo rzadko bakteryjne.

Zalegający głęboko gęsty katar jest szczególnie uciążliwy dla dzieci i niemowląt, choć jest stanem przemijającym. Utrudnia oddychanie, spokojny sen i jedzenie. Może zaburzać odczuwanie smaku i zmieniać brzmienie głosu na nosowy, a spływająca po gardle wydzielina miewa nieprzyjemny zapach i powoduje odkrztuszanie.

Rodziców często niepokoi kolor wydzieliny z nosa. Jeśli u dziecka czy niemowlęcia gęsty katar jest barwy zielonej (ropny katar), nie oznacza to jednak, że wywołały go bakterie. Nie zaleca się w takim przypadku podawania antybiotyków. Antybiotykoterapia jest wskazana, gdy katar ma podłoże bakteryjne (głównie zakażenie paciorkowcami), jednak to zdarza się rzadko. Po kolorze wydzieliny z nosa, wbrew niektórym opiniom, nie rozpoznamy, jaki czynnik wywołuje infekcję. Naukowcy dowiedli, że gęsta, żółta lub zielona wydzielina z nosa może oznaczać zarówno zakażenie bakteryjne, jak i wirusowe. Przeczytaj też: Żółty katar - co oznacza?

W niektórych przypadkach, głęboko zalegający katar i gorączka mogą sprzyjać rozwojowi zapalenia zatok przynosowych. Pojawia się wtedy ból uciskowy w wewnętrznych kącikach oczu, w obrębie czoła, nasilający się przy pochylaniu. W takim przypadku wydzielina zalega w zatokach i trudno ją usunąć. Chory może ją także czuć w gardle, ponieważ po nim spływa, co sprawia, że dochodzi do kasłania i podrażnienia gardła.

Należy dodać, że każda infekcja dróg oddechowych może się przedłużać i powodować powikłania, takie jak nadkażenie bakteryjne. Dlatego trzeba trzymać rękę na pulsie i obserwować, czy objawy się nie nasilają lub nie trwają zbyt długo. Jeśli katar utrzymuje się powyżej 1-2 tygodni, lepiej skontaktować się z lekarzem.

Przeczytaj też: Katar u dziecka - jak go wyleczyć?

Młodsze dzieci, które nie umieją jeszcze wydmuchiwać nosa lub nie mogą przyjmować niektórych leków, powinny mieć udrażniany nos za pomocą aspiratorów, po uprzednim wkropleniu do otworów nosowych soli fizjologicznej lub wody morskiej. W przypadku małych dzieci zalecane są też inne sposoby na rozrzedzenie gęstego kataru:

Utrzymywanie wysokiej wilgotności powietrza poprzez wietrzenie pomieszczeń i stosowanie nawilżaczy elektrycznych.

Smarowanie pleców i klatki piersiowej dziecka maściami, które rozgrzewają i ułatwiają oddychanie przez nos, a dzięki temu pomagają szybciej zasnąć.

Stosowanie inhalacji, które nawilżają śluzówkę nosa i rozrzedzają zalegającą wydzielinę.

Picie dużych ilości płynów. Sprawdzi się woda, ale smaczniejsza będzie herbata z sokiem z dzikiej róży, malin lub czarnego bzu.

Aby oczyścić nos z nadmiaru gęstej wydzieliny, u starszych dzieci i dorosłych wystarczy zastosować proste metody:

Przed wydmuchiwaniem nosa rozrzedzać katar za pomocą soli fizjologicznej lub wody morskiej .

lub . Przeprowadzić płukanie nosa i zatok – za pomocą zestawów dostępnych w aptece, które składają się z butelki oraz proszku do przygotowania roztworu.

Stosować krople obkurczające naczynia krwionośne błony śluzowej nosa – to leki na bazie ksylometazoliny, oksymetazoliny lub nafazoliny . Są dostępne również w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Uwaga: leków z tej grupy nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni , ponieważ mogą prowadzić do opornego nieżytu nosa i nawrotu kataru. Niektórych kropli nie mogą stosować również małe dzieci, część preparatów może być podawana od 6. roku życia, inne od 12. roku życia. Dlatego przed użyciem należy zapoznać się z ulotką.

lub . Są dostępne również w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Uwaga: leków z tej grupy , ponieważ mogą prowadzić do opornego nieżytu nosa i nawrotu kataru. Niektórych kropli nie mogą stosować również małe dzieci, część preparatów może być podawana od 6. roku życia, inne od 12. roku życia. Dlatego przed użyciem należy zapoznać się z ulotką. Pić dużo płynów.

Nawilżać powietrze i wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy.

Stosować inhalacje.

Z gęstym, zalegającym katarem, który nie mija po 7 dniach, należy udać się do lekarza. Specjalista może zalecić w takiej sytuacji dodatkowe badania diagnostyczne (np. w kierunku alergii) oraz stosowanie leków na receptę (np. glikokortykosteroidów donosowych). Jeśli katar u dziecka lub dorosłego nawraca, powodem może być nie tylko alergia, ale też nieprawidłowa budowa zatok, skrzywiona przegroda nosowa lub przerośnięcie trzeciego migdałka.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 27.02.2019.

Reklama

Czytaj także:

Domowe sposoby na katar

Zielony katar – o czym świadczy i jak prawidłowo go leczyć?

Czy katar trzeba leczyć – kiedy świadczy o poważnej chorobie?

Katar zatokowy świadczy o zapaleniu zatok. Jak się go pozbyć?

Katar sienny - ile trwa i jak go pokonać?