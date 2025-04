Katar to powszechny objaw u dzieci, zwłaszcza chodzących do przedszkoli lub żłobków. Małe dzieci mogą mieć nawet około 9 infekcji z katarem w ciągu roku. Mimo to mity na temat kataru u dzieci są często powielane (niektóre mogą być groźne).

MIT 1. Zielony katar u dziecka oznacza infekcję bakteryjną

Katar u dziecka, niezależnie od barwy, najczęściej oznacza infekcję wirusową i nie wymaga przyjmowania antybiotyku. Katar zmienia się w zależności od fazy choroby: początkowo wydzielina jest śluzowa, przezroczysta i wodnista, następnie gęstnieje, ostatecznie może mieć kolor zielony, żółty lub nawet brązowy.

Tylko w rzadkich przypadkach zielony katar świadczy o zakażeniu bakteriami. Wtedy dochodzi też do pogorszenia objawów wcześniejszej infekcji. Podsumowując, barwa kataru nie może być wykorzystana do określenia, czy przyczyną choroby dziecka są wirusy czy bakterie.

MIT 2. Istnieją sposoby na szybkie wyleczenie kataru u dziecka

Nie ma metod, które zmieniłyby lub skróciły naturalny przebieg kataru. Na szczęście można łagodzić jego objawy. Dzięki temu dziecku będzie łatwiej jeść, oddychać i spać. Stosuje się inhalacje, przepłukiwanie nosa roztworami soli fizjologicznej, leki obkurczające śluzówkę nosa, usuwanie wydzieliny poprzez wydmuchiwanie albo za pomocą aspiratora u najmniejszych dzieci. Przeczytaj też: Jak rozrzedzić gęsty katar?

MIT 3. Katar u dziecka trzeba jak najczęściej usuwać

Kataru u dziecka nie powinniśmy usuwać zbyt często. Może to podrażnić śluzówkę nosa. Urządzenia takie jak aspirator najlepiej stosować wtedy, gdy katar jest gęsty i utrudnia spanie lub jedzenie. Bardzo ważne jest, aby oczyszczać nos prawidłowo.

Wcześniej wydzielinę trzeba rozcieńczyć, np. wodą morską. Katar należy wydmuchiwać z naprzemiennych otworów, a nie jednocześnie z dwóch dziurek, aby nie wytwarzać zbyt dużego ciśnienia. Podczas odciągania kataru lub wydmuchiwania, usta dziecka powinny być otwarte, aby ciśnienie łatwiej się wyrównało.

Lekarze przestrzegają przed zbyt mocnym wydmuchiwaniem nosa, gdyż może to prowadzić do pęknięcia naczynek krwionośnych, podrażnienia śluzówki, a nawet powikłań takich jak zapalenie ucha czy zatok.

MIT 4. Katar u dziecka „schodzi na dół” i może prowadzić do zapalenia płuc lub oskrzeli

Wydzielina z nosa nie przenika do dolnych dróg oddechowych. To wirus może atakować, oprócz nosa, inne miejsca organizmu. Jeśli układ immunologiczny poradzi sobie z patogenem, to infekcja się zatrzymuje a objawy ustępują. Jeśli odporność jest niewystarczająca, wirus może zaatakować oskrzela, krtań czy płuca. Organizm dziecka posiada mechanizmy obronne, które pozwalają mu skutecznie radzić sobie z katarem. Nie zdarzy się też nic złego, jeśli dziecko połknie wydzielinę z nosa.

MIT 5. Katar u dziecka trwa tydzień, niezależnie, czy się go leczy czy nie

Potoczne stwierdzenie, że katar leczony trwa tydzień, a nieleczony 7 dni sprawdza się może u dorosłych, ale nie u małych dzieci. Rzadko u najmłodszych mija w ciągu tygodnia. Katar u dziecka może utrzymywać się do 14 dni.

MIT 6. Katar alergiczny u dziecka jest zawsze wodnisty i bezbarwny

Katar alergiczny może mieć różną konsystencję i barwę. Jest wodnisty i przezroczysty przy sporadycznym kontakcie z alergenem. Jeśli jednak katar alergiczny pojawia się przez cały rok, wydzielina może być gęsta i zmieniać kolor.

MIT 7. Dziecko z katarem nie powinno wychodzić na dwór

Katar nie jest przeciwwskazaniem do wychodzenia na zewnątrz. Wyjście na dwór jest czasami wręcz wskazane – wilgotniejsze powietrze poprawia funkcjonowanie i nawilżenie śluzówki nosa, a katar czasowo ustępuje. Dziecku łatwiej oddychać. Nie ma też badań, które by dowodziły, że przebywanie w domu z przeziębieniem skraca czas choroby. Wiadomo jednak, że pomieszczenia, szczególnie te niewietrzone, to siedlisko zarazków.

Oczywiście jeśli pogoda jest niekorzystna: leje deszcz, wieje wiatr albo jest bardzo zimno – wtedy lepiej pozostać z dzieckiem w domu. Jeśli aura jest przyjemna, a do tego świeci słońce, zdecydowanie warto się dotlenić. W domu należy pozostać wtedy, gdy oprócz kataru u dziecka występują objawy ogólne, jak gorączka, bóle ciała czy dreszcze.

MIT 8. Na katar u dziecka najlepszy jest antybiotyk

W to wierzą już na szczęście nieliczni. Katar u dzieci (tak jak u dorosłych) jest powodowany na ogół przez wirusy, a na nie antybiotyki nie działają. Antybiotyki zwalczają bakterie. Dlatego przy katarze dziecku nie wolno podawać antybiotyków, chyba że lekarz uzna inaczej (np. gdy podejrzewa zakażenie bakteryjne). Przeczytaj: 12 mitów o antybiotykach

MIT 9. Długotrwały katar u dziecka świadczy o alergii

Przewlekły katar u dziecka (trwający dłużej niż 2 tygodnie) jest częstym objawem alergii, ale nie tylko. Jego przyczynami mogą być choroby migdałków, mukowiscydoza lub przewlekłe zapalenie zatok.

MIT 10. Przy katarze u dziecka lepiej podkręcić grzejniki

Skoro dziecko jest chore, to najlepiej jak będzie miało cieplutko - tak pomyśli pewnie niejeden rodzic. To nie do końca dobry pomysł. Zakatarzony nos woli chłodniejsze powietrze, a podkręcenie grzejników może dodatkowo je wysuszyć. Wysuszonym, przegrzanym śluzówkom trudniej będzie pokonać infekcję.

