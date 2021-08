Zapalenie przydatków - objawy i leczenie stanu zapalnego jajników i jajowodów

fot. fot. Adobe Stock, gballgiggs

Zapalenie przydatków to stan zapalny jajowodów i jajników (czyli przydatków) wynikający z infekcji bakteryjnej. Prawidłowo zapalenie przydatków określane jest jako zapalenie narządów miednicy mniejszej. Zapalenie przydatków co roku rozpoznaje się u 1 na 100 kobiet, jednak według naukowców wiele przypadków nie jest zdiagnozowanych.

Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą wstępującą z położonego niżej odcinka układu rozrodczego. To oznacza, że wcześniej stan zapalny obejmuje szyjkę macicy oraz macicę, dopiero później jajowody i jajniki. Znane są medycynie sytuacje, gdy do zapalenia przydatków doszło w wyniku transmisji bakterii przez krew z innego miejsca organizmu lub bezpośrednio z wyrostka robaczkowego. To jednak rzadkość.

Gdy po raz pierwszy dochodzi do zainfekowania przydatków, rozwija się ostry stan zapalny. Główne objawy zapalenia przydatków to:

bardzo silne, skurczowe bóle brzucha, a dokładniej ból podbrzusza,

gorączka (zwykle powyżej 38°C),

złe samopoczucie.

Często występują też:

wymioty,

ból podczas stosunku, nasilający się przy głębokiej penetracji,

intensywny ból podczas uciskania brzucha,

obfitsza niż zwykle miesiączka,

plamienia,

intensywne upławy.

Zapalenie przydatków może również przebiegać bezobjawowo.

Za rozwój choroby odpowiadają bakterie: dwoinka rzeżączki, chlamydia, rzadziej Mycoplasma genitalium, E. coli czy paciorkowce. Do zapalenia przydatków najczęściej dochodzi w wyniku infekcji intymnej przenoszonej drogą płciową. Dlatego duża aktywność seksualna, niestosowanie zabezpieczenia w postaci prezerwatywy i zmiany partnerów znacznie zwiększają ryzyko zapalenia jajników i jajowodów. Stanom zapalnym przydatków sprzyjają również: miesiączka, poród, połóg, poronienie oraz wszelkie zabiegi ginekologiczne.

Aby rozpoznać stan zapalny przydatków, lekarz ginekolog może wykonać USG dopochwowe, jednak chorobę można rozpoznać dopiero na podstawie laparoskopii i pobrania wymazów. Wykonuje się również badania dodatkowe, takie jak morfologia, badanie ogólne moczu, markery stanu zapalnego (np. CRP).

Leczenie zapalenia przydatków polega na przyjmowaniu doustnie antybiotyków, leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. W ciężkich przypadkach choroby oraz u kobiet ciężarnych wymagany jest pobyt w szpitalu. Jeśli reakcja organizmu na leczenie antybiotykami jest niewystarczająca, wówczas lekarz zaproponuje leczenie operacyjne: laparoskopię lub nakłucie i drenaż (w przypadku ropnia).

Dodatkowe zalecenia to zwykle:

lekkostrawna dieta – ponieważ w wyniku infekcji i antybiotykoterpii możesz mieć problemy żołądkowe (zwłaszcza biegunkę lub wzdęcia),

– ponieważ w wyniku infekcji i antybiotykoterpii możesz mieć problemy żołądkowe (zwłaszcza biegunkę lub wzdęcia), noszenie ciepłego ubrania – wychłodzenie okolic brzucha i nerek nasila objawy,

– wychłodzenie okolic brzucha i nerek nasila objawy, picie dużej ilości płynów – wymioty i gorączka sprzyjają odwodnieniu,

– wymioty i gorączka sprzyjają odwodnieniu, dbanie o higienę intymną – by nie stwarzać bakteriom warunków sprzyjających do rozwoju,

– by nie stwarzać bakteriom warunków sprzyjających do rozwoju, wypoczynek – by zregenerować siły i szybciej zwalczyć infekcję,

– by zregenerować siły i szybciej zwalczyć infekcję, powstrzymanie się od współżycia – jest ono w tym czasie bolesne, poza tym może sprzyjać ponownemu napływowi drobnoustrojów.

Trzeba liczyć się z tym, że choroba musi powinna być jak najszybciej leczona, w przeciwnym razie grozi poważnymi powikłaniami. Nieleczone zapalenie przydatków może prowadzić do groźnych skutków, np.:

ropnia,

zrostów w miednicy mniejszej,

przetok,

zapalenia otrzewnej,

niedrożności jelit,

niepłodności,

ciąży pozamacicznej,

przewlekłego bólu.

Wiele z nich bardzo trudno wyleczyć, dlatego nie warto bagatelizować objawów zapalenia przydatków.

Jeśli nie wyleczysz dobrze ostrego zapalenia przydatków, dolegliwości potem będą nawracać. Przewlekłe zapalenie przydatków może przyczyniać się do powstawania zrostów w jajowodach, a w efekcie problemów z zajściem w ciążę.

Przy nawracającej infekcji w okresach nasilenia objawów stosuje się terapię taką, jak przy ostrym stanie zapalnym, a potem tzw. leczenie bodźcowe, które ma pomóc w wypadku zrostów. Lekarz może ci w tym celu dać skierowanie na:

naświetlania i miejscowe nagrzewanie,

i miejscowe nagrzewanie, zabiegi borowinowe ,

, terapuls, czyli leczenie za pomocą aparatu wytwarzającego pole magnetyczne,

czyli leczenie za pomocą aparatu wytwarzającego pole magnetyczne, chirurgiczne udrożnienie jajowodów.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 11.06.2018.

