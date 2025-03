Spis treści:

Rzeżączka jest chorobą przenoszoną drogą płciową, którą można zarazić się w czasie kontaktów seksualnych (także oralnych i analnych). Infekcję wywołuje bakteria – dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae). Najczęściej rzeżączka objawia się zapaleniem cewki moczowej u mężczyzn i zapaleniem szyjki macicy u kobiet.

Rzeżączka to niebezpieczna choroba, która może prowadzić m.in. do bezpłodności. Przenosi się także z matki na niemowlę z czasie porodu i może spowodować poważne zakażenia tkanek oka dziecka prowadzące nawet do utraty wzroku.

Symptomy rzeżączki u kobiet występują u około 50% zakażonych. Okres wylęgania choroby wynosi 7-14 dni. Najczęstszym objawem jest zapalenie szyjki macicy. U mniej niż połowy kobiet pojawiają się upławy, a u 10-15% objawy dyzuryczne (np. ból podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu, parcie na pęcherz). Rzadziej dochodzi do zapalenia odbytu i cewki moczowej oraz zapalenie gardła. Objawy są uzależnione więc od płci osoby chorej, ale też od miejsca, które zostało zaatakowane przez bakterie.

W 30% rzeżączka u kobiet przebiega bezobjawowo. W pozostałych przypadkach pojawiają się:

U kobiet do infekcji odbytu może dojść wskutek przedostania się wydzieliny z pochwy.

Objawy rzeżączki występują zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, przy czym u mężczyzn częściej i są bardziej specyficzne. Najczęstszym objawem jest zapalenie cewki moczowej. Choroba rozwija się szybciej (czas wylęgania wynosi 2-5 dni) i objawy mają bardziej nasilony charakter. Są to:

Warto pamiętać, że podobne objawy mogą występować przy innych chorobach przenoszonych drogą płciową, takich jak np. chlamydioza.

Wysypka występuje przy rozsianej rzeżączce wraz z zapaleniem stawów. Częściej u kobiet niż mężczyzn. Wysypka przy rzeżączce może przybierać różne postaci, jednak na ogół pojawia się na nogach lub rękach. Mogą to być:

Wysypka przy rzeżące jest zwykle bezbolesna. Oprócz objawów skórnych występują: bóle stawów, bóle mięśni, gorączka i dreszcze. Leczenie antybiotykami jest w tym przypadku skuteczne. Objawy skórne rzeżączki nie są typowym objawem, ale mogą się pojawić jako powikłanie nieleczonej infekcji. Rozwijają się w ciągu 3-21 dni od kontaktu z chorą osobą. Wysypka przy rzeżączce na ogół samoistnie ustępuje w ciągu 4-6 dni.

Typowy obraz kliniczny rzeżączki w przypadku kobiet to zapalenie szyjki macicy, u mężczyzn zapalenie cewki moczowej, ale choroba może dotyczyć też innych miejsc, może się rozprzestrzeniać i powodować różnorodne objawy.

W 90% przypadków choroba przebiega bezobjawowo. Jeśli jednak znajdziemy się w tych pechowych 10%, pojawić się mogą: obrzęk i zaczerwienienie gardła oraz podniebienia, ropny nalot na migdałkach.

Chorują na nią niemowlęta zakażone rzeżączką w czasie porodu. Pojawiają się u nich: ból swędzenie oczu, ropna wydzielina. Choroba wymaga szybkiego podjęcia leczenia, bo inaczej może uszkodzić narząd wzroku, prowadząc nawet do ślepoty.

Charakteryzuje ją ból i pieczenie okolic odbytu. Niekiedy pojawiają się ropne lub śluzowe wycieki.

Do zakażenia rzeżączką najczęściej dochodzi w czasie kontaktów płciowych bez użycia prezerwatywy. Ryzyko rzeżączki podnosi także korzystanie z tych samych akcesoriów do higieny osobistej (ręczników, gąbek). Zarazić się nią można także po prostu śpiąc w jednym łóżku z chorym.

Do transmisji bakterii może dojść również poprzez seks analny i oralny, wówczas bakterie trafiają do jamy ustnej, gardła lub odbytu. Inną możliwością zakażenia rzeżączką jest przeniesienie choroby z matki na dziecko podczas porodu, co może prowadzić do groźnych powikłań u noworodka.

Uwaga! Bakterie rzeżączki mogą przeżyć kilka godzin na desce klozetowej w sprzyjających warunkach. Lepiej więc uważać na higienę, korzystając z publicznej toalety. Ryzyko zakażenia się rzeżączką w toalecie jest jednak bardzo niskie.

Żeby potwierdzić rzeżączkę, konieczne jest pobranie wymazu z szyjki macicy, odbytu, gardła lub cewki moczowej. Obecność dwoinek rzeżączki w wymazie potwierdza diagnozę. Ponieważ rzeżączka często współistnieje z innymi chorobami wenerycznymi, wskazane jest także wykonanie badań w kierunku kiły, chlamydiozy oraz HIV.

Chorobę leczy się antybiotykami. Zwykle podaje się ceftriakson lub azytromycynę. Stosowanie antybiotyków ma na celu zwalczenie infekcji bakteryjnej oraz zapobieganie powikłaniom nieleczonej rzeżączki.

Leczeniu powinni poddać się obydwoje partnerzy, nawet jeśli nie występują objawy. Po zakończeniu terapii konieczne są badania, które rozstrzygają, czy w organizmie nie ma już pałeczek rzeżączki.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega przed odporną na antybiotyki superbakterią, która wywołuje rzeżączkę. Specjaliści zalecają więc ostrożność i unikanie przygodnych kontaktów seksualnych.

Nieleczona lub niewłaściwie leczona rzeżączka może spowodować spustoszenie w organizmie.

Do powikłań rzeżączki u kobiet należą:

Powikłania rzeżączki u mężczyzn to:

Rzeżączka jest jedną z chorób, którym można zapobiegać. Oto najskuteczniejsze sposoby:

Stosowanie tych środków zapobiegawczych chroni nie tylko przed rzeżączką, ale też innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.