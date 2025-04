Plamienie przed okresem lub po okresie jest objawem, który może zaniepokoić kobietę. Nie zawsze jednak obawy są uzasadnione. Niewielkie krwawienie między miesiączkami nie zawsze świadczy o chorobie (choć może). Może być efektem naturalnych zmian hormonalnych. A na nie mają wpływ przeróżne czynniki, w tym stres, szybki przyrost lub utrata masy ciała czy zmiana klimatu. Plamienie przed okresem bywa też wczesnym sygnałem ciąży, a dokładnie implantacji zarodka, czyli zagnieżdżenia zapłodnionej komórki jajowej w ścianie macicy. Plamienia przed okresem mogą również wskazywać na patologię, podobnie jak pojawiające się krwawienie po okresie.

Spis treści:

Na początku warto wspomnieć o tym, czym jest plamienie i czym się różni od krwawienia.

Każde plamienie jest krwawieniem, jednak o niewielkim nasileniu. Zwyczajowo za krwawienie uznajemy czynną utratę świeżej krwi w niewielkiej ilości, w przeciwieństwie do krwotoku. Za plamienie natomiast należy uznać ślady krwi, niekoniecznie świeżej, w postaci „plamek” na wkładce czy bieliźnie.

Plamienie może mieć inny kolor niż miesiączka, np. brązowy. Nie ma określonego wzorca, jeśli chodzi o liczbę dni czy wygląd. Przeważnie jednak jest na tyle niewielkie, że nie wymaga stosowania podpaski czy tamponu.

Plamienie przed okresem jeśli jest sporadyczne i wystąpiło do 2 dni przed miesiączką, nie świadczy raczej o poważnym stanie. Chociaż oczywiście w razie wątpliwości czy innych pojawiających się objawów, kobieta powinna udać się do ginekologa i wykonać badania.

Niewielkie krwawienie przed okresem może świadczyć o zbliżającej się miesiączce. Czasami jest też sygnałem implantacji zarodka, czyli ciąży. Oprócz tego do możliwych przyczyn plamień przed okresem należą:

Inną kwestią jest skąpe krwawienie miesięczne. Jeśli poza tym faktem nic kobiecie nie dolega, a miesiączki są regularne, to sam fakt ich niewielkiego natężenia nie powinien niepokoić. Martwić powinny obfite lub przedłużające się miesiączki, ponieważ mogą one świadczyć o obecności jednej z wyżej wymienionych patologii

Plamienia występujące po okresie również mogą mieć źródło w zmianach fizjologicznych, jak i chorobowych. Dziwne plamienia po okresie mogą występować np. przed menopauzą, kiedy dochodzi do zakłócenia cyklu menstruacyjnego. Także suchość pochwy (wpływ na nią ma obniżony poziom estrogenu), pojawiająca się w okresie okołomenopauzalnym, sprzyja urazom i niewielkim krwawieniom w różnych momentach cyklu. Inne możliwe przyczyny plamień po okresie to:

Jeśli plamienie wystąpiło po miesiączce w połowie cyklu to najprawdopodobniej ma to związek z owulacją. W tym czasie u niektóry kobiet może pojawić się kilkudniowe plamienie o różnym nasileniu bez względu na to, czy kobieta współżyła czy nie. Niewielkie krwawienie przy jajeczkowaniu jest normalnym zjawiskiem

– uspokaja dr n. med. Rafał Kuźlik.