Chlamydia objawy i leczenie. Chlamydioza to jedna z najczęstszych bakteryjnych chorób wenerycznych. Wywołują ją bakterie chlamydia trachomatis. Można się nimi zarazić przez stosunek i kontakt z płciowymi wydzielinami. Na zakażenie najbardziej podatne są osoby do 30 r. życia, które mają bogate życie erotyczne i nie zawsze pamiętają o prezerwatywie.

Chlamydia objawy

Tylko u 25–50% zarażonych chlamydie wywołują charakterystyczne dolegliwości. W ciągu trzech tygodni od zainfekowania mogą wtedy wystąpić różne symptomy.

Chlamydia objawy u kobiet:

ropno-śluzowe upławy,

świąd okolic intymnych,

parcie na pęcherz,

pieczenie podczas oddawania moczu,

krwawienia między miesiączkami,

ból podczas stosunku,

bóle w podbrzuszu czy okolicy lędźwiowej,

a nawet gorączka i mdłości;

Chlamydia u mężczyzn objawia się w następujący sposób:

ropno-śluzowa wydzielina z cewki moczowej,

ból lub pieczenie podczas oddawania moczu.

Chlamydia objawy bez względu na płeć:

zapalenie spojówek,

bóle stawów,

zapalenie gardła, a nawet płuc.

Objawy chlamydiozy nie muszą wystąpić łącznie, a że część z nich nie kojarzy się z intymną infekcją, można kurować się bez skutku na inne dolegliwości lub czekać, aż objawy same ustąpią. Rzeczywiście często tak się dzieje. Poza tym, jak już wspomnieliśmy, u ponad połowy zarażonych chlamydioza nie daje objawów. O tym, że zaatakowała, pacjent dowiaduje się po latach, np. gdy bezowocnie stara się o dziecko.

Czy chlamydia powoduje zapalenie cewki moczowej?

Skutki chlamydiozy

Infekcja chlamydiami może prowadzić do powstania zrostów w układzie rozrodczym (kobiet i mężczyzn), to zaś utrudnia, a czasem uniemożliwia poczęcie. A gdy nawet do niego już dojdzie, jest spore ryzyko ciąży pozamacicznej, poronienia czy przedwczesnego porodu.

W ciążach szczęśliwie donoszonych istnieje zaś prawdopodobieństwo zarażenia dziecka podczas porodu. W efekcie noworodek może dostać np. zapalenia spojówek, ucha środkowego czy płuc.

Kiedy potrzebna jest pomoc lekarza?

W razie wystąpienia objawów infekcji sprawa jest jasna – trzeba iść do ginekologa, a w wypadku mężczyzn do dermatologa lub urologa. Gdy lekarz uzna, że może chodzić o chlamydiozę, pobierze próbki do testów i skieruje na dalszą diagnostykę chlamydiozy.

A co robić, jeśli żadne objawy nie występują? Przebadać można się profilaktycznie. Warto to zrobić, zwłaszcza gdy bezowocnie starasz się o dziecko lub już jesteś w ciąży (chlamydia może mieć związek z ciążą pozamaciczną!).

Uwaga! U około 2% nosicieli chlamydii może dojść do zespołu Reitera.

Nowy test diagnostyczny na chlamydię trachomatis

Leczenie chlamydiozy

Kuracja polega na podawaniu odpowiednio dobranych do chlamydiozy antybiotyków. Aby jednak kuracja była skuteczna, trzeba ją przeprowadzić:

u obojga partnerów,

ściśle z zaleceniami lekarza,

na koniec zrobić badania kontrolne.

W przyszłości zaś należy unikać ryzykownych kontaktów seksualnych, a kochając się z partnerem, którego zdrowia nie jest się pewnym, używać prezerwatyw. Warto też wiedzieć, że nie wszystkie chlamydie przenoszą się drogą płciową, np. chlamydia pneumoniae przenosi się drogą kropelkową.

Pamiętaj, że nieleczona choroba wiąże się z niebezpiecznymi powikłaniami chlamydiozy, w tym z bezpłodnością!

Na podstawie artykułu zamieszczonego w dwutygodniku "Przyjaciółka"