Grypa w ciąży - czym grozi? Leczenie grypy i szczepienie w trakcie ciąży

Spis treści:

Grypa to choroba zakaźna układu oddechowego powodowana przez wirusy grypy (typu A lub B). Można się nią zarazić drogą kropelkową bądź pokarmową. Już chwila w towarzystwie kichającej osoby czy dotknięcie ust dłonią, którą wcześniej dotykano zakażonej poręczy w autobusie, może sprawić, że rozwinie się zachorowanie.

Ryzyko zakażenia grypą u ciężarnej jest zbliżone do tego w ogólnej populacji.

Badania potwierdzają, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że grypa wywoła poważniejszą chorobę u kobiet w ciąży niż u tych, które nie spodziewają się dziecka. Przebieg grypy u ciężarnych może być cięższy i prowadzić do przymusowej hospitalizacji, a nawet do śmierci. Grypa może prowadzić też do pojawienia się wad wrodzonych u dziecka, niskiej masy urodzeniowej, poronienia lub przedwczesnego porodu.

Wczesne rozpoznanie objawów grypy u ciężarnej jest bardzo ważne dla wybrania odpowiednich metod leczenia. Najlepiej od razu zgłosić się do lekarza. Podczas leczenia grypy u kobiet ciężarnych podaje się lek przeciwwirusowy, np. oseltamiwir. Powinien być zastosowany jak najwcześniej (najlepiej w ciągu 48 godzin od wystąpienia objawów), ponieważ leczenie przeciwwirusowe jest najskuteczniejsze na początku infekcji.

Kobiety w ciąży nie mogą stosować wszystkich leków. Chodzi tutaj m.in. o preparaty zawierające aspirynę (kwas acetylosalicylowy) i ibuprofen. Dopuszczalne są leki z paracetamolem.

Jak w każdej infekcji wirusowej, także przy grypie należy pamiętać o piciu dużej ilości płynów. W leczeniu infekcji oddechowych pomocny będzie np. napar z lipy, który działa napotnie.

Bolące gardło można płukać naparem z szałwii bądź przegotowaną, letnią wodą z dodatkiem soli. Niedozwolone jest stosowanie preparatów przeciwkaszlowych. Zwykle zawierają one kodeinę, czyli substancję niebezpieczną dla rozwijającego się płodu.

Na katar pomocne będzie smarowanie nosa maścią majerankową bądź płukanie zatok wodą z solą fizjologiczną.

Podstawową metoda profilaktyki jest szczepienie przeciw grypie. Szczepionkę powinny otrzymać kobiety planujące ciążę lub w ciąży, szczególnie w okresie epidemicznym grypy. Według badań szczepionka na grypę jest bezpieczna dla mamy i dziecka, gdy jest podana w dowolnym momencie ciąży oraz przed zajściem w ciążę. Preparat może być podany również kobietom karmiącym piersią.

Według lekarzy, to najskuteczniejszy sposób na uniknięcie choroby. Szczepionka zapewnia ochronę dziecku nie tylko podczas ciąży, ale także i po przyjściu na świat.

W zapobieganiu zakażeniu wirusem grypy w ciąży bardzo ważne są też ogólne zasady profilaktyki:

jeśli to możliwe, podróżuj samochodem, a nie komunikacją miejską,

codziennie wybieraj się na spacer na świeżym powietrzu dla poprawienia odporności,

stosuj dietę bogatą w witaminy i składniki mineralne,

przyjmuj suplementy zalecone przez lekarza,

unikaj kontaktu z chorymi.

Grypa to naprawdę poważna choroba. Jej powikłania (np. zapalenie płuc) są nie tylko groźne dla kobiety ciężarnej, ale i dla płodu. Zdarza się więc, że niedoleczona grypa powoduje poronienie bądź przedwczesny poród.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 20.12.2018.

