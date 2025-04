Nie jest to twoja wina, że się stresujesz czy zamartwiasz, ale warto spróbować zminimalizować stres w ciąży. Unikaj jednak długotrwałego stresu - może powodować bóle głowy, skurcze, bezsenność. Mogą pomóc ci niefarmakologiczne środki zaradcze (np. relaksacje) lub psycholog.

Stres w ciąży i jego objawy



Stres w ciąży rządzi się innymi prawami: dotyczy samego stanu bycia w ciąży, także dochodzą czynniki zewnętrzne, takie jak: jak powiedzieć rodzinie o ciąży, pracodawcy czy poradzić sobie finansowo. Jest to wpisane w 9-miesięczny okres ciąży i warto minimalizować jego natężenie.

Objawami nadmiernego stresu w ciąży są:

bóle głowy,

przyspieszone tętno,

wzmożona potliwość,

biegunka,

nasilone mdłości,

bóle mięśni,

kłucie w klatce piersiowej,

podwyższona temperatura,

problemy z zasypianiem.

Stres jako stan psychiczny związany jest ze specyficzną odpowiedzią biologiczną ze strony ciała. Każda z nas może doświadczać go w innej postaci oraz natężeniu. Ocenie zjawiska nie sprzyjają procesy, zachodzące w naszym organizmie. Zarówno w obszarze morfologicznym – przemieszczanie, wzrost i zmiany pojemności naszych organów wewnętrznych, jak i w sferze zmian hormonalnych. Jednak reakcja organizmu jest podobna: następuje wyrzut hormonów stresu - kortyzolu i adrenaliny, spłyca się twój oddech, serce zaczyna bić szybciej i podnosi się ciśnienie krwi. Zmysły wyostrzają się, a organizm przygotowuje się do walki bądź ucieczki - powiedziała Joanna Pińciurek, psychoterapeutka Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM.

Poziom stresu wzrasta wraz z rozwojem ciąży. Kolejne badania, jakiekolwiek odchylenia od normy powodują, że przyszła mama stresuje się, cierpi na bezsenność, dokuczają jej zaparcia w ciąży czy biegunka. Stres nie jest sprzymierzeńcem, z wyłączeniem momentu porodu: adrenalina jest konieczna do tego, by maluch przyszedł na świat siłami natury.

Skutki stresu w ciąży



Liczne badania przeprowadzone zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach, potwierdzają, że stres może negatywnie wpłynąć na potomstwo. W zależności od tego, czy był on o charakterze traumatycznego nagłego wydarzenia, czy też trwał długo i nieprzerwanie, jego wpływ może być jednak różny.

Jeśli przyszła mama nadmiernie się stresuje, to może przyczynić się to do:

przedwczesnego porodu,

niskiej masy urodzeniowej,

niskiego wyniku w skali Apgar,

choroby układu sercowo-naczyniowego,

rozwoju astmy.

Wykazano, że stres doświadczany przez matki w czasie ciąży może wpłynąć zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne dziecka i powodować:

opóźniony rozwój,

trudności w zapamiętywaniu,

trudności w zawieraniu przyjaźni,

dziwny sposób mówienia,

predyspozycje do schizofrenii czy ADHD.

Jak radzić sobie ze stresem w ciąży



Najbardziej znane i skuteczne sposoby radzenia sobie oraz unikania stresu to:

sport – nie musisz rezygnować z aktywności fizycznej w tym czasie, a jeśli jest ci obca, to warto spróbować, rytmiczne kołysanie dziecka pozytywnie wpływa na jego dobrostan,

– nie musisz rezygnować z aktywności fizycznej w tym czasie, a jeśli jest ci obca, to warto spróbować, rytmiczne kołysanie dziecka pozytywnie wpływa na jego dobrostan, medytacja oraz relaksacja – poszukaj warsztatów lub osób, które oferują pomoc np. poprzez serwisy streamnigowe,

– poszukaj warsztatów lub osób, które oferują pomoc np. poprzez serwisy streamnigowe, muzykoterapia – słuchaj muzyki, która wprawia cię w dobry nastrój,

– słuchaj muzyki, która wprawia cię w dobry nastrój, wsparcie psychologa oraz grupy wsparcia dla przyszłych mam mogą okazać się pomocne w walce ze stresem w ciąży.

Jeżeli u kobiety w trakcie lub po ciąży pojawiły się objawy depresyjne czy też zaburzenia lękowe, prawdopodobnie wskazane jest spotkanie się z terapeutą lub psychologiem.

Artykuł pierwotnie opublikowany 26.02.2019.

