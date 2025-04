Spis treści:

W przypadku wystąpienia kaszlu, naturalnym odruchem przyszłej mamy powinno być badanie lekarskie. Nie trzeba udawać się od razu do ginekologa. Wystarczające jest proste badanie u internisty, polegające m.in. na osłuchaniu.

Wspomaganie się lekami na kaszel w ciąży lepiej skonsultować z lekarzem. Zażywanie preparatów na własną rękę nie jest zalecane. Zawsze należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania do leku – mówi nam lek. Krzysztof Janowiec, ginekolog Centrum Medycznego Superior w Krakowie.

W przypadku mokrego kaszlu o konieczności podania leku wykrztuśnego decyduje lekarz. Jeżeli jednak kaszel jest jedynym objawem i utrzymuje się nie dłużej niż 2-3 tygodnie, a ogólne samopoczucie ciężarnej jest dobre, domowe sposoby są wystarczające do zwalczenia objawu. Gdy kaszel utrzymuje się lub występują dodatkowe oznaki chorobowe, np. gorączka, zawsze należy udać się do lekarza.

Leczenie kaszlu w ciąży zależy od rodzaju kaszlu, tego, czy jest on sporadyczny czy uporczywy, jaki jest jego charakter – mokry czy suchy, aż w końcu, czy towarzyszy mu duszność.

W aptekach istnieje wiele preparatów na kaszel i infekcje wirusowe, wydawanych bez recepty. W bazie bezpiecznych preparatów na kaszel w ciąży znajduje się syrop islandzki i prawoślaz. Trzeba jednak uważać na zawartą w nich ilość cukru, zwłaszcza jeśli kobieta ciężarna choruje na cukrzycę. Na kaszel w ciąży można stosować preparaty zwierające witaminę C, wapń, rutynę, cynk czy wyciąg z czosnku.

Jeśli kaszel w ciąży wynika z infekcji bakteryjnej, np. zapalenia oskrzeli lub zapalenia krtani, koniecznym jest zastosowanie antybiotykoterapii bezpiecznej dla ciąży. W wypadku grypy można zastosować leczenie przyczynowe oseltamivirem – korzyść zawsze będzie w tym przypadku większa od narażania się na chorobę – wyjaśnia lek. Krzysztof Janowiec, ginekolog.

Wśród leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, stosowanych podczas infekcji wirusowej, najbezpieczniejszy w czasie ciąży jest paracetamol (więcej: Paracetamol w ciąży). Maksymalna dawka paracetamolu w ciąży to 4 g na dobę. Jednak lekarze zalecają, aby stosować go przez jak najkrótszy czas, tylko jeśli to jest konieczne.

Ibuprofenu nie należy stosować w III trymestrze. Maksymalna dawka ibuprofenu dla kobiety ciężarnej to 1,2 g. Również nie należy zażywać leku, jeżeli nie jest to konieczne i starać się, by terapia nim trwała możliwie krótko.

Jakich leków na kaszel w ciąży unikać?

W przypadku kaszlu w ciąży należy unikać preparatów zawierających w swoim składzie: kodeinę (hamującą odruch kaszlowy), ibuprofen (przeciwwskazany od końca II trymestru), efedrynę i jej pochodne. Uważać też należy na preparaty do gardła (w tabletkach do ssania lub w aerozolu) zawierające tymianek i podbiał – niektóre źródła podają, że te składniki mogą powodować przedwczesną czynność skurczową macicy, a w rezultacie skutkować porodem przedwczesnym.

Dobrym rozwiązaniem na kaszel w ciąży są domowe kuracje w postaci różnego rodzaju naparów i herbat ziołowo-owocowych. Bezpieczny dla ciężarnej w czasie wystąpienia kaszlu jest napar z lipy, sok z malin i czarnej porzeczki. Ale uwaga, herbata z liści malin jest przeciwwskazana, ze względu na możliwość wywołania przedwczesnych skurczów i przedwczesnego porodu.

Bardzo ważną kwestią jest nawilżanie i nawadnianie organizmu. Służą temu m.in. inhalacje z soli fizjologicznej za pomocą nebulizatora lub inhalatora. W ten sposób zmniejszona zostaje wrażliwość i podrażnienie górnych dróg oddechowych – mówi lek. Krzysztof Janowiec, ginekolog.

Jeśli kaszel jest bardzo uporczywy, powoduje trudności z oddychaniem czy duszność, to jest zagrożeniem zarówno dla mamy, jak i dla płodu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualną duszność, ponieważ zaburzenia oddychania i zmniejszenie saturacji w krwi jest stanem zagrożenia dla dziecka. Dodatkowo, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników zaleca, aby po 27. tygodniu ciąży, kobieta zaszczepiła się na powracający obecnie krztusiec – ostrzega lek. Krzysztof Janowiec, ginekolog Centrum Medycznego Superior w Krakowie.

Umiarkowany kaszel w ciąży, będący objawem przeziębienia, nie ma większego wpływu na zdrowie płodu. Spośród objawów infekcyjnych, jedynie gorączka może stwarzać zagrożenie, szczególnie na początkowym etapie ciąży.

Trzeba przy tym dodać, że choć kaszel przeziębieniowy nie zagraża ciąży, to samo zakażenie wirusem może wpłynąć na prawidłowy rozwój płodu. Infekcja u kobiety jest najmniej groźna na początku ciąży, jednak ryzyko z tym związane wzrasta wraz z kolejnymi miesiącami. Gdy infekcja wirusowa przeniesie się z mamy na dziecko, wtedy im wcześniejszy okres ciąży, tym większe zagrożenie dla dziecka. Transmisja wirusa na płód w I trymestrze ciąży może skutkować wadami rozwojowymi, a w najgorszym przypadku nawet śmiercią płodu.

Dlatego w przypadku wystąpienia objawów takich jak kaszel, zawsze warto skonsultować się z lekarzem, a już na pewno nie należy przyjmować leków na własną rękę.

