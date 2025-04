Zapalenie płuc to groźna choroba układu oddechowego. Kiedyś niemal zawsze kończyła się śmiercią. Dziś dosyć łatwo da się ją wyleczyć. Trzeba tylko zdiagnozować ją we wczesnym stadium, bo potrafi skończyć się niebezpiecznymi powikłaniami. W Polsce na zapalenie płuc choruje ok. 1 osoba na 100 rocznie.

To stan zapalny płuc - a konkretnie miąższu płucnego - wywołany zwykle przez bakterie albo wirusy (rzadko drobnoustroje). W obrębie płuc tworzy się wysięk zapalny, który utrudnia oddychanie, wywołuje duszności i przyspieszony oddech. Dochodzi również do zmniejszenia powietrzności płuc.

Objawy mogą się różnić w zależności od rodzaju zapalenia płuc. Bez względu na przyczynę, to groźna choroba, która może dotknąć zarówno dzieci jak i dorosłych. Jak wyglądają statystyki jeśli chodzi o dzieci?

Zachorowania na zapalenia płuc są częste. W Polsce, podobnie jak w innych krajach o porównywalnym do naszego poziomu życia, to może być poniżej 4 przypadków w grupie 100 dzieci do 5. roku życia w ciągu roku, a w grupie powyżej 5.ego roku życia jeszcze mniej. To jednak nie znaczy, że zapalenie płuc przestało być poważną chorobą, zwłaszcza jeśli dojdzie do powikłań

- mówi prof. Henryk Mazurek, kierownik Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce Zdroju.