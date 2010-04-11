Do czego służy akwaterapia?

Akwaterapia jest dobra dla każdego, bez względu na wiek. Dla małych dzieci z pewnością jest to bezstresowy sposób fizjoterapii. Osoby starsze, szczególnie takie, które cierpią na poważne schorzenia, również te związane z narządami ruchu, będą miały możliwość poprawy swojej sprawności fizycznej.

Jedynie osobom z cerą suchą bądź cierpiącym na atopowe zapalenie skóry raczej odradza się tego typu fizjoterapię, gdyż zbyt długie poddawanie ich skóry działaniu wody mogłoby spowodować dalsze komplikacje i uszkodzenie skóry.

Hydromasaże mają jednak z reguły bardzo dobry wpływ zdrowie i kondycję człowieka. Nie tylko pomagają w leczeniu schorzeń na tle zwyrodnieniowym czy problemów z układem krążenia, ale również nawilżają skórę oraz relaksują całe ciało.

Kąpiele z hydromasażem

Klasyczna kąpiel odbywa się zwykle w wodzie o temperaturze około 35˚C. W hydromasażu zwykle obniża się lub podwyższa tę temperaturę, by zwiększyć działanie bodźców na ciało człowieka. Dodatkowo wpływa na to również ruch wody podczas masażu.

Często do tego typu kąpieli, w zależności od typu schorzenia, dodaje się różnego rodzaju olejki eteryczne.

Na przykład osobom, które cierpią na schorzenia związane z układem oddechowym. Olejki nie tylko doskonale wnikają do ciała, dzięki ruchowi wody, ale również pacjent wdycha je, pod postacią oparów, unoszących się nad wodą.

Dla kogo?

Poleca się zwłaszcza osobom, które cierpią z powodu:

problemów z kręgosłupem (jest to bezpieczna forma fizjoterapii, gdyż w dużej mierze minimalizuje uczucie bólu, które często towarzyszy takim osobom podczas wykonywania zwykłych ćwiczeń rehabilitacyjnych; działanie wody zmniejsza odczuwane cierpienie, rozluźnia mięśnie oraz odpręża całe ciało);

(jest to bezpieczna forma fizjoterapii, gdyż w dużej mierze minimalizuje uczucie bólu, które często towarzyszy takim osobom podczas wykonywania zwykłych ćwiczeń rehabilitacyjnych; działanie wody zmniejsza odczuwane cierpienie, rozluźnia mięśnie oraz odpręża całe ciało); bólów reumatycznych (zmniejsza ból, pobudza mięśnie);

(zmniejsza ból, pobudza mięśnie); zaburzeń krążenia;

chorób układu oddechowego;

bezsenności ;

; chorób układu ruchowego, jak dysplazja stawów biodrowych czy kolanowych;

nadwagi czy nadmiaru skórki pomarańczowej (rozbijanie grudek tłuszczu zgromadzonych pod skórą, pobudzanie mięśni itp.).

Zadbaj o pupila!

Akwaterapia wykorzystywana jest nie tylko w przypadku leczenia ludzi, ale również i zwierząt. Coraz więcej klinik oraz lecznic weterynaryjnych ma w swojej ofercie hydromasaże, które pomagają czworonogom w odzyskaniu dawnej sprawności albo w rehabilitacji pourazowej. Szczególnie ten typ fizjoterapii poleca się psom, kotom czy koniom, które cierpią na zwyrodnienie stawów, w tym także dysplazję.

