3 maja - Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii

Astma i alergia to dwie choroby, które często występują razem. Jednak wcale pojawienie się alergii nie musi być jednoznaczne z astmą, której przyczyn jest wiele. Począwszy od zanieczyszczeń środowiska, przez prace w zapylonych pomieszczeniach po genetykę. Oba te schorzenia zbierają coraz większe żniwo wśród społeczności. Stały się chorobami cywilizacyjnymi.

Dychawica oskrzelowa – Astma bronchiale

Astma to przewlekły stan zapalny oskrzeli, który przebiega z ich zwężeniem, na skutek skurczu lub obrzęku i nadprodukcją śluzu oskrzelowego. Każdy z nas zapewne wie jak wygląda napad astmy. Przeraźliwy, nie raz piejący kaszel, okropna duszność, jakby „coś siedziało w płucach”, charczenie, strach w oczach, sina twarz... Taki napad może się przedłużać nawet do kilku dni i wtedy mamy do czynienia ze stanem astmatycznym. Okresy między napadami są bezobjawowe. Czynnikami wywołującymi napad jest zmiana składu powietrza, stres, alergie, zimnie powietrze i leki. Terapia zależy od ciężkości choroby. Objawowo podaje się wziewne glikokortykosteroidy i leki rozszerzające oskrzela. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.



Jak pomóc osobie z napadem astmy?



pomóc w przybraniu pozycji ułatwiającej oddychanie: siedząca, z pochyleniem do przodu i podparciem

pomóc w podaniu leków, które astmatyk ma zawsze przy sobie

poluzować uciskającą odzież

zapewnić dostęp świeżego powietrza i przestrzeń

zapewnić spokój i odizolowanie od gapiów

zaproponować poinformowanie rodziny o zaistniałej sytuacji

wezwać lekarza na życzenie pacjenta, bądź w przypadku przedłużania się ataku

Alergie

Alergia jest coraz częściej spotykanym schorzeniem u ludzi. Czynnikami które ją wywołują są przeróżne alergeny – substancje uczulające. Mogą nimi być: pyłki roślinne, jady zwierząt i owadów, odchody roztoczy, sierść zwierząt, składniki pokarmowe (np. białko jaja kurzego, kazeina z mleka, węglowodany), leki, tkaniny itd. Objawy mogą być przeróżne: swędzące, czerwonawe, łuszczące się zmiany skórne, obrzęk błon śluzowych, kichanie,wodnisty katar, łzawienie i uczucie swędzenia w oczach, kaszel oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego, w postaci bólów brzucha, nudności, wymiotów i biegunki. W ciężkich sytuacjach może rozwinąć się wstrząs anafilaktyczny, będący stanem zagrożenia życia, wymagającym hospitalizacji. Każdy alergen trzeba zidentyfikować, wykonując specyficzne testy. Alergia może pojawić się w każdym wieku.

Jak zapobiegać reakcjom uczuleniowym?

Trzeba eliminować substancje uczulające ze środowiska alergika, poprzez:

higienę otoczenia

pranie odzieży w środkach hipoalergicznych

noszenie luźnej, bawełnianej odzieży

unikanie kontaktu ze zwierzętami, roślinami

pójście na spacer zaraz po deszczu

eliminacja z jadłospisu produktów zawierających substancje uczulające lub zaopatrzenie w analogi, np. zamiast mleka krowiego, mleko sojowe

przestrzeganie diety hipoalergicznej u niemowląt

stosowanie kosmetyków hipoalergicznych

Łagodzenie objawów powinno odbywać się za pomocą środków, które zalecił lekarz. Zazwyczaj odbywa się ono za pomocą tabletek (np. loratadyna, wapno), kropli do oczu i nosa i innych medykamentów. Warto wykonywać odczulanie, pozbywając się niektórych alergii raz na zawsze. Niestety czasem może być ono nieskuteczne, ale znacznie łagodzi objawy uczuleń.

Katarzyna Ziaja