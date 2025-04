Większości z nas wydaje się, że astmatyk to ktoś, kto nie rozstaje się z inhalatorem i z trudem łapie powietrze. I tak faktycznie może być, gdy choroba jest mocno zaawansowana i nasilona. Astma może jednak rozwijać się powoli, dając dość subtelne sygnały. Warto więc wsłuchać się w swój organizm i wyłapać objawy, nim choroba na dobre rozpanoszy się w organizmie.

Jak rozpoznać objawy astmy?

Na astmę statystycznie częściej zapadają kobiety. Pierwsze objawy pojawiają się już w dzieciństwie (najczęściej są efektem alergii na pyłki). Potem, około 10.–12. roku życia, choroba często ustępuje, by dać o sobie znać 30–40 lat później. Objawy mogą wyglądać bardzo różnie. Czasem zaczyna się od pokasływania (zwykle w nocy) i pojawiającego się uczucia duszności (wiele osób mylnie sądzi, że jest to efekt słabej kondycji). Tego typu objawy łatwo zbagatelizować, choć wymagają konsultacji u lekarza. Nie powinno się natomiast zlekceważyć silnego ucisku w klatce piersiowej i uczucia, że za chwile się udusimy. Wówczas dodatkowo pojawiają się też tzw. świsty w czasie oddychania.

Jaki lekarz leczy astmę?

Leczeniem astmy zajmuje się alergolog lub pulmonolog. Nim jednak do któregoś z nich trafisz, wybierz się do lekarza pierwszego kontaktu – po skierowanie i na wstępne badania (lekarz osłucha cię, obejrzy gardło i wyśle na analizę krwi i RTG klatki piersiowej). Specjalista natomiast zleci spirometrię (ocenia objętość i szybkość wydmuchiwanego powietrza) oraz testy alergiczne. To ważne, bo w wielu przypadkach przyczyną astmy jest uczulenie (najczęściej wziewne, np. na pyłki roślin roztocze kurzu domowego czy sierść). Nie zawsze jednak tak się dzieje – u niektórych osób bardzo trudno jest ustalić podłoże choroby. Wiadomo jedynie, co ją zaostrza – najczęściej są to infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych oraz stres (zdarza się, że pod wpływem silnego napięcia nerwowego dochodzi do ostrych ataków astmy).

5 najważniejszych zasad życia z astmą:

Stosuj się do zaleceń lekarza. Odpowiednio leczona astma naprawdę nie zmusza do radykalnej zmiany trybu życia. Możesz nadal uprawiać sport, spędzać aktywnie czas, ale pod warunkiem że regularnie przyjmujesz przepisane przez specjalistę leki wziewne. Konieczne są też częste wizyty u lekarza. Zdaniem specjalistów właściwie prowadzona terapia sprawia, że napady duszności mogą być naprawdę rzadkie, a w niektórych przypadkach udaje się je wyeliminować nawet na lata. Uważaj na leki. Chorzy na astmę nie mogą brać niektórych leków. Zdarza się, że ataki duszności wywołują u nich na przykład niesterydowe leki przeciwzapalne z kwasem acetylosalicylowym (np. Aspiryna, Polopiryna) i ibuprofenem (np. Ibum, Nurofen). Dbaj o sylwetkę. Badania potwierdzają, że nadwaga podnosi ryzyko astmy, szczególnie w przypadku kobiet. Dzieje się tak dlatego, że wraz ze zwiększeniem się tkanki tłuszczowej podnosi się poziom estrogenów – hormonów, które niekiedy prowokują wystąpienie choroby. Jeśli więc masz choć kilka nadliczbowych kilogramów, postaraj się je zrzucić. Gdy przy tym wzbogacisz dietę w niskokaloryczne warzywa krzyżowe (brukselka, kalafior, kapusta, brokuł), nie tylko łatwiej odzyskasz linię, lecz także o kilka procent zmniejszysz ryzyko ataku astmy. Warzywa te zawierają bowiem sulforafan, zapobiegający uszkodzeniom komórek nabłonka dróg oddechowych. Lecz przeziębienie. Jesienią astmatycy częściej odwiedzają lekarzy. Każda infekcja powoduje bowiem, że astma się nasila. Dlatego szczególnie w sezonie grypowym nie należy rezygnować z leków wziewnych. Odstawienie ich może sprawić, że zwykły kaszel doprowadzi do duszności. Warto także zadbać o ograniczenie do minimum ryzyka infekcji. Astmatykom zaleca się więc szczególną dbałość o higienę (częste mycie rąk!) i szczepienie przeciw grypie. Duże znaczenie ma również dieta bogata w witaminy i minerały wzmacniające odporność. Szczególnie zalecane są produkty, które zawierają dużo wit. C lub żelaza, a więc np. cytrusy, natka, dzika róża, produkty pełnoziarniste.

Na podstawie artykułu "Jesienne potyczki z astmą", Agnieszka Czechowska/"Pani Domu"