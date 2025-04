Astma – podstawowa wiedza na temat choroby

Astma jest to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych. Podczas jej przebiegu dochodzi do częściowego i odwracalnego zwężenia (obturacji) dróg oddechowych, zwłaszcza oskrzeli – stąd nazwy: astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa [Astma bronchiale].

Reklama

Można wyróżnić kilka rodzajów astmy, takie jak: alergiczna, aspirynowa, niealergiczna, sporadyczna i przewlekła.

Astma alergiczna

Zazwyczaj się rozpoczyna przed 40 rokiem życia, głównie w dzieciństwie. Towarzyszy jej alergia (katar sienny, wyprysk, pokrzywka). Często są dodatnie wyniki testów skórnych na popularne alergeny i/lub wzrost ilości przeciwciał Ig E specyficznych we krwi (oznacza się je, gdy z różnych przyczyn nie można wykonać testów skórnych).



Astma niealergiczna

Czynnika powodującego napad astmy nie można ustalić. Testy skórne często bywają ujemne. Głównymi przyczynami tej astmy są zakażenia bakteryjne i wirusowe. Choroba ujawnia się po 35 roku życia i ma gorsze rokowanie niż astma alergiczna.

Astma aspirynowa

Jej przyczyną jest stosowanie kwasu acetylosalicylowego (aspiryny). Częściej jest spotykana u kobiet niż u mężczyzn. Początek bywa niezauważalny. Manifestuje się początkowo przewlekłym katarem, który trwa od kilku do kilkunastu lat. Pojawiają się także polipy nosa u ¾ chorych, co może się ujawniać w chrapaniu i trudnościach w oddychaniu. Po przyjęciu tabletki rozwija się napad astmy.

Takie same napady jak po aspirynie mogą występować przy przyjęciu:

Indometacyny – to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany (NLPZ) w leczeniu mocnych bólów kostnych, reumatycznych i ostrych gorączek

Ibuprofenu – również jest to NLPZ, powszechnie stosowany w walce z bólem np. zębów, menstruacyjnym, głowy. Znany pod nazwami: Ibuprom, Ibum, Nurofen

Ketoprofenu – NLPZ, znany pod nazwą: Ketonal, Profenid, Voltaren; stosowany w leczeniu bólów pozabiegowych, pourazowych, bolesnych miesiączkach

Naproksenu – należącego do NLPZ. Działający przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo i przeciwbólowo. Stosowany najczęściej w leczeniu bólów pleców np. zapalenie korzonków

Diklofenaku – bardzo mocny NLPZ. Stosowany w terapii zesztywniejącego zapalenia stawów kręgosłupa, bólów reumatycznych i innych mocnych zespołów bólowych kręgosłupa. Uszkadza wątrobę.



Czynnikami ryzyka astmy są także:



występowanie rodzinne

alergie, alergeny

płeć żeńska

rasa czarna

dym papierosowy i zanieczyszczenie powietrza

zakażenia układu oddechowego i nadreaktywność oskrzeli

otyłość

Objawy astmy:



Napadowa duszność – nagła, przeplatana okresami przerwy

świszczący oddech z furczeniami

suchy, napadowy, męczący, bolesny kaszel

objawy specyficzne dla danej alergii

pozycja pochylona do przodu z podparciem na rękach (tzw pozycja ortopnoe) z uruchomieniem dodatkowych mięśni oddechowych

wydłużony wydech

w okresach przerw można nie zauważyć objawów

Stopnie ciężkości astmy



Postać lekka - napady więcej niż 3 razy na tydzień

Postać średnio ciężka - kilka razy w ciągu dnia i nocy

Postać ciężka - napady występują stale, bardzo często się powtarzają



Lekarz rozpoznaje astmę na podstawie wywiadu dotyczącego objawów choroby i występowania alergii (testy), badania czynnościowego płuc np. spirometria, PEF, badania przedmiotowego, a także pozytywnego wyniku testu prowokacyjnego.



Pierwsza pomoc w napadzie astmy, udzielana przez osoby przypadkowe – czyli np. Ciebie :)



Zapewnienie dostępu świeżego powietrza Ułożenie chorego w pozycji siedzącej Rozpięcie uciskającej odzieży Podanie choremu jego leków – astmatyk/alergik ma je zazwyczaj przy sobie Wezwanie Pogotowia Ratunkowego Uspakajanie chorego Gotowość do resuscytacji w razie zaniku oddechu chorego

Reklama

Katarzyna Ziaja