Dzisiaj, 23 lutego 2012 roku obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Tegoroczne hasło akcji nawiązuje do choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD), której jedną z faz jest również depresja. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartym w kolejności problemem zdrowotnym, z jakim boryka się współczesne społeczeństwo i jedną z głównych przyczyn samobójstw i sięgania po używki.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją jest rozpowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości zagrożenia chorobą oraz zachęcanie do korzystania z pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, wtedy gdy jest ona wskazana. Ponadto zwraca się uwagę na postawy społeczeństwa wobec ludzi chorych psychicznie i potępia przejawy dyskryminacji tej grupy chorych. Jak wspomniano wcześniej, tegoroczny ODWzD w całości jest poświęcony tematyce choroby afektywnej dwubiegunowej (cyklofrenia, psychoza maniakalno-depresyjna), przebiegającej z charakterystycznymi fazami, depresji i manii, z okresami bezobjawowymi tzw. okresami remisji.

Choroba afektywna dwubiegunowa



Choroba afektywna dwubiegunowa – objawy



Faza depresyjna ChAD jest przykrym przeżyciem dla chorego. Może trwać nawet kilka miesięcy. Do jej objawów zaliczamy wszechogarniający smutek, bezsilność i bezradność, utratę zainteresowań, radości z podejmowanych działań, a także brak odczuwania satysfakcji z wykonywania prac przyjemnych, na ogół innym dających spełnienie i zadowolenie. Osoba chora staje się powoli zależna od innych. Można nawet powiedzieć, że niejako jej opiekunowie sprawują nad nią kontrolę w wielu sferach życia, co często umacnia poczucie bezsilności i obniża samoocenę. Nierzadko taki stan popycha chorego po rozmaite środki łagodzące, jak np. używki i leki (alkohol, leki przeciwbólowe, uspokajające, narkotyki, dopalacze), a także ryzykowne aktywności np. hazard, sporty ekstremalne.

Faza maniakalna to stan pobudzenia i podwyższenia nastroju. Może przebiegać z objawami podobnymi do schizofrenii, jak np. urojenia.

„Wiąże się ze wzmożoną aktywnością, nadmiernym pobudzeniem, gonitwą myśli, często także zwiększoną drażliwością i wybuchowością, a nawet agresją. W przypadku manii chory ma poczucie własnej wielkości, pewność słuszności decyzji, jest pobudzony i ujawnia zwiększone libido”, informuje lek. med. Sławomir Wolniak, psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu, k. Bełchatowa.

ChAD u kobiet najczęściej się rozpoczyna od fazy depresyjnej, natomiast u mężczyzn zazwyczaj od maniakalnej.

Leczenie ChAD

Choroba afektywna dwubiegunowa, wymaga leczenia specjalistycznego. Lekceważenie jej objawów niestety sprzyja pogłębieniu się schorzenia i potęgowaniu siły destrukcyjnych doświadczeń wynikających z symptomów. Przez to ChAD staje się trudna do opanowania i wyleczenia. Lek. med. Sławomir Wolniak silnie podkreśla istotę terapii choroby i zaznacza jak należy stosować farmaceutyki. Informuje również o możliwych nieprzyjemnych objawach, które występują na początku leczenia:

„Przyjmowanie leku dobranego przez specjalistę, w ogólnym bilansie, ma wymiar pozytywny, ponieważ bez niego chory może popaść w stan nieuleczalny. Oczywiście, jak wszystkie medykamenty, także i leki psychotropowe nie pozostają obojętne dla organizmu. Chory na początku leczenia może odczuwać zwiększone napięcie mięśni, odrętwienie, zmącenie umysłu i spadek energii. Trzeba jednak wiedzieć, że jest to etap przejściowy, w którym mózg uczy się prawidłowego funkcjonowania. W procesie leczenia objawy te minimalizują się, a nawet całkowicie zanikają. Chory, który rejestruje realną poprawę swojego funkcjonowania w życiu codziennym, jest przeważnie skłonny zaakceptować drobne dolegliwości. Leki wpływają także na pracę wątroby, nerek, układu krążenia. Dlatego w przebieg terapii chorego powinna być wpisana systematyczna kontrola wszystkich parametrów tych organów. Nie wolno samodzielnie przyjmować żadnych innych leków, także ziół. Alkohol, nawet w niewielkiej ilości, może doprowadzić do zapaści i zgonu. Samodzielne odstawienie leku grozi nie tylko nawrotem choroby, ale również jej pogłębieniem. Tylko doświadczony terapeuta może czuwać nad obniżeniem dawki i powolną próbą zmiany bądź odstawienia leku. W wielu przypadkach istnieje możliwość całkowitej remisji choroby. Szczególnie dobre efekty notowane są przy aktywnej współpracy pacjenta i wsparciu jego najbliższych.”

Jak już kiedyś wspominaliśmy, w leczeniu chorób psychicznych ważną rolę odgrywa rodzina chorego, jego bliscy i przyjaciele. Ludzie oddziałujący pozytywnie na pacjenta i oferujący wsparcie, stanowią unikatowe panaceum dla zagubionego umysłu osoby chorej.

„Dla efektów leczenia bardzo istotne jest na samym początku zrozumienie i akceptacja choroby oraz procesu terapii przez pacjenta i jego rodzinę. Najwięcej szczęścia mają pacjenci posiadający u boku troskliwego, kochającego partnera, który stara się zrozumieć istotę choroby. Jeśli włączy się on aktywnie do współpracy z prowadzącym psychiatrą, rokowania leczenia mogą być bardzo pomyślne. Wśród moich zdrowiejących pacjentów, największy odsetek stanowią ci, którym pomaga wyrozumiały i opiekuńczy partner.” - informuje lek. med. Sławomir Wolniak, ordynator kliniki Wolmed w Dubiu k/Bełchatowa.

Dlaczego nikt nie potrafi mnie zrozumieć?



Przykładowe działania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją



Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją w naszym kraju odbywają się Konferencje Naukowo-Szkoleniowe dla lekarzy psychiatrów na temat zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Dla mediów, 15 lutego 2012r., odbyła się konferencja prasowa. 20 lutego miał miejsce koncert Lekarze-Pacjentom, w którym wzięli udział lekarze-artyści, a także aktorzy m.in. Ewa Wiśniewska, Borys Szyc, Paweł Królikowski, Kuba Sienkiewicz, Janusz Rybakowski, Dariusz Wasilewski i Zespół De Doctors. Dla zainteresowanych, pacjentów i ich rodzin wystosowano broszury o chorobie, jak również oferuje się darmowe porady psychologiczne lub psychiatryczne.

Od 20 do 24 lutego lekarze z kliniki Wolmed – specjaliści psychiatrii i psychoterapii organizują w poradniach w Bełchatowie i Pajęcznie bezpłatne konsultacje dla osób dotkniętych depresją i wynikającymi z niej zaburzeniami. W dniach 19 - 25 lutego istnieje też opcja uzyskania 10% rabatu na terapię i leczenie stacjonarne w Klinice Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa. Rejestracja pod numerem telefon: 44 635 63 03.