Depresja oddechowa to stłumienie oddychania, czyli zmniejszenie częstości oddechów oraz ich spłycenie. Jest ono poniżej normalnej częstotliwości, która u zdrowego człowieka wynosi około 14-16 oddechów na minutę.

Niepokojące objawy

Natężenie objawów może być nieznaczne, wtedy chory może nawet nie zdawać sobie sprawy z symptomów lub odczuwać je w ograniczonym zakresie, np. w postaci spłyconego oddechu. Może być jednak nasilone - dochodzi do takiego zwolnienia oddechu, że poziom tlenu we krwi jest za mały i nie dociera w wystarczającej ilości do ważnych organów. Objawy bardziej zaawansowanej depresji oddechowej to:

uczucie duszności

niepokój

pobudzenie

uczucie braku tchu

bezdech

Zmniejszenie się liczby oddechów na minutę i ich spłycenie prowadzi w końcu do znacznego niedotlenienia organizmu, zaburzeń czynności serca, zasinienia. W takiej sytuacji pomoc powinna nadejść w jak najkrótszym czasie, w przeciwnym wypadku dochodzi do zatrzymania oddychania, a w rezultacie mamy do czynienia ze stanem zagrożenia życia. Zgon następuje bardzo szybko - zaledwie w ciągu kilku minut.

Przyczyny depresji oddechowej

Depresja oddechowa pojawia się najczęściej w wyniku:

przyjmowania zbyt dużych dawek niektórych leków, m.in.:

tzw. opioidów, np. morfiny, kodeiny (o działaniu przeciwbólowym, przeciwkaszlowym). Depresja ośrodka oddechowego to jeden z głównych niepożądanych objawów i często występujący skutek uboczny przyjmowania tych leków. zolpidemu (o działaniu nasennym) leków benzodiazepinowych (o działaniu uspokajającym, przeciwlękowym, nasennym)

uszkodzenia pnia mózgu lub chorób z nim związanych

poważnych urazów głowy, które prowadzą do zakłóceń w przepływie tlenu do mózgu

przedawkowania narkotyków

nadmiernego spożycia alkoholu

udaru mózgu

Skuteczne leczenie

W pierwszej kolejności należy pacjentowi przywrócić oddech. W warunkach szpitalnych trzeba zaintubować go, czyli umieścić rurkę w tchawicy, dzięki której zostanie zapewniona drożność dróg oddechowych. W takiej sytuacji konieczna jest również mechaniczna wentylacja płuc, by dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość powietrza. Dalsze postępowanie co do wyboru leczenia zależy od przyczyny depresji oddechowej. Jeśli doszło do przedawkowania leków, narkotyków lub zatrucia alkoholem trzeba usunąć nadmiar toksyn z organizmu. Jeśli depresja oddechowa jest wynikiem chorób (udaru, uszkodzenia pnia mózgu), trzeba najpierw wyeliminować pierwotną przyczynę.

