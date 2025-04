Spis treści:

Nocne poty lub zlewne poty pojawiające się w nocy to nawracające epizody nadmiernego pocenia się podczas snu, przy niezbyt wysokiej temperaturze w sypialni. W rezultacie budzimy się z mokrymi włosami, piżamą lub pościelą. Nocne poty występują często. Szacuje się, że nawet 40% pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej zgłasza ten objaw lekarzowi.[1]

Pocenie się w nocy może, ale nie musi świadczyć o chorobie. Jest dominującym objawem chłoniaka i gruźlicy, jednak rzadko te schorzenia są przyczyną zgłaszanych dolegliwości. Najczęściej przyczyną nocnych potów są: menopauza, choroba refluksowa przełyku, nadczynność tarczycy, zaburzenia nastroju oraz otyłość.[2]

Niektóre leki



Nadmierna nocna potliwość może być skutkiem przyjmowania leków: sterydowych, przeciwbólowych, przeciwzapalnych, przeciwnadciśnieniowych oraz antydepresyjnych.

Choroby tarczycy



Choroby tarczycy, w tym szczególnie nadczynność tarczycy, często wywołują nocne poty. Możesz odczuwać większą wrażliwość na temperaturę otoczenia, ponieważ zaburzenia hormonalne powodują przyspieszenie przemiany materii i podwyższenie temperatury ciała.

Infekcje



Zlewne poty nocne mogą występować w trakcie przeziębienia oraz przy innych infekcjach wirusowych (w tym mononukleozie zakaźnej, gruźlicy, HIV), a także bakteryjnych i grzybiczych. Mogą występować z podwyższoną temperaturą ciała, powiększonymi węzłami chłonnymi oraz kaszlem.

Nadmierne pocenie się w nocy często też świadczy o zdrowieniu po przebytej infekcji. Gdy poziom mediatorów zapalnych związanych z zakażeniem wraca do normy, człowiek intensywniej się poci.

Menopauza



W wyniku zmian hormonalnych kobiety w trakcie menopauzy narażone są na nocne poty. Dzieje się tak, ponieważ obniżone stężenie estrogenów prowadzi do zakłócenia pracy ośrodka termoregulacyjnego w mózgu. Warto skonsultować problem z ginekologiem lub endokrynologiem, gdyż przy nasilonych dolegliwościach lekarz może przepisać hormonalną terapię zastępczą lub polecić inne leki. Przeczytaj też: Uderzenia gorąca - przyczyny i leczenie

Nocne poty u mężczyzn mogą być objawem tzw. męskiej menopauzy (andropauzy). Warto pamiętać, że zaburzenia na tle psychologicznym i hormonalnym po 50. roku życia dotykają również panów i stanowią podłoże dla podobnych objawów jak u kobiet. Chociaż występują one znacznie rzadziej i z mniejszym nasileniem.

Choroba refluksowa przełyku

Nocne poty występują często u osób z chorobą refluksową polegającą na cofaniu się treści pokarmowej z żołądka do przełyku. Pozycja leżąca nasila dolegliwości, dlatego chorzy skarżą się na problemy podczas snu. Mogą też doświadczać spadku wagi, podwyższonej temperatury ciała oraz braku apetytu.

Cukrzyca



Nocą, gdy dojdzie do hipoglikemii, czyli spadku poziomu cukru we krwi (sprawdź: normy poziomu cukru we krwi), osoba chora na cukrzycę może zalać się zimnym potem.

Zioła



Wiele herbat ziołowych ma działanie napotne, wśród nich są: lipa, kora wierzby, czarny bez, krwawnik pospolity. Takie właściwości ma również malina.

Problemy neurologiczne



Niektóre choroby związane z układem nerwowym, takie jak np. neuropatia, potrafią dawać objaw nocnego pocenia się.

Bezdech senny



Jeśli poza poceniem się w nocy także chrapiesz, może to być związane z obturacyjnym bezdechem sennym.

Stres, zaburzenia psychiczne



Osoby zmagające się z długotrwałym stresem i odczuwające napięcie w ciągu dnia w nocy mogą się nadmiernie pocić, zwykle towarzyszą temu problemy ze snem. Nocne poty występują często u chorych na nerwicę oraz z zaburzeniami lękowymi. Stany niepokoju zwiększają reaktywność gruczołów potowych.

Dławica piersiowa



Nocne poty są jednym z objawów dusznicy bolesnej, zwanej dławicą piersiową. Jest to zespół objawów wynikający z choroby niedokrwiennej serca, spowodowanej przewlekłym niedotlenieniem komórek tego narządu. Dusznica piersiowa najczęściej pojawia się u kobiet po 50. roku życia i mężczyzn po 40. roku życia. Głównym objawem dławicy piersiowej jest napadowy rozpierający ból w okolicach serca za mostkiem.

Nowotwory



Niektóre choroby nowotworowe - chłoniak, rak trzustki, białaczka - mogą objawiać się nocnymi potami. Do tego dochodzą także inne dolegliwości, np. powiększone węzły chłonne czy nieplanowane chudnięcie.

Nocne poty, zaczerwienienie twarzy, duszność mogą wystąpić również w przypadku nowotworów neuroendokrynnych, rzadkich guzów, które rozwijają się głównie w żołądku, trzustce lub jelicie.

Inne przyczyny

Innymi czynnikami, które mogą sprzyjać występowaniu nocnych potów, są otyłość, nadużywanie alkoholu, niewłaściwa higiena snu (zobacz, co warto wiedzieć o bezsenności).

Nocne poty rzadziej świadczą o chorobach zapalnych tętnic: zespole Takayasu oraz olbrzymiokomórkowym zapaleniu tętnic. Pojawiają się wówczas objawy, które mogą być mylące, ponieważ wskazują raczej na infekcję: gorączka, osłabienie, bóle głowy, bóle stawowe oraz brak apetytu.

Nocne poty mogą występować z innymi objawami. Ważne jest, by ich nie bagatelizować i powiedzieć o nich lekarzowi, ponieważ mogą naprowadzić na przyczynę.

Zlewne poty i osłabienie są często zgłaszanymi lekarzowi symptomami. Mogą wskazywać na wiele różnych przyczyn, np. bezdech senny, przebyte infekcje, cukrzycę czy nieregularne bicie serca (gdy serce bije nierównomiernie, np. zbyt wolno, pojawiają się uczucie zmęczenia, osłabienie i nadmierne pocenie się).

Należy zwrócić szczególnie uwagę na takie objawy, jak nieplanowane chudnięcie, kaszel, gorączka oraz powiększone węzły chłonne. Mogą świadczyć o poważniejszych przyczynach pocenia się w nocy.

Jeśli nocnym potom towarzyszą zaburzenia miesiączkowania, a masz 40-50 lat, to najprawdopodobniej jest to menopauza.

Podstawowe badania w diagnostyce nocnych potów to wywiad lekarski i badanie fizykalne. Na tej podstawie lekarz może ukierunkować swoje podejrzenia co do przyczyny. W ramach diagnostyki nocnych potów wykonuje się badania takie jak:

Jeżeli nie śpimy pod zbyt ciepłą kołdrą, a w sypialni nie jest za gorąco, to nocne poty mogą świadczyć o problemie zdrowotnym. Niepokojące jest zwłaszcza pojawienie się dodatkowych objawów, takich jak:

utrata masy ciała,

gorączka,

ból,

kaszel,

biegunki,

powiększone węzły chłonne.

Z problemem nocnych potów do lekarza należy się udać, jeśli pocenie się występuje regularnie, przerywa sen, towarzyszą mu wymienione wyżej objawy, oraz gdy nie można dolegliwości wytłumaczyć w inny sposób (np. menopauzą).

Leczenie nocnych potów zależy od przyczyny. Jeśli źródłem problemów jest choroba podstawowa, należy ją leczyć zgodnie z zaleceniami lekarza.

Gdy nocne poty nie świadczą o chorobie, na co dzień możesz skorzystać z kilku wskazówek, by poradzić sobie z tą dolegliwością:

śpij w chłodnym (o temperaturze ok. 20°C), dobrze wywietrzonym pomieszczeniu,

śpij w piżamie wykonanej z naturalnych materiałów ,

, pij napar z szałwii (zmniejsza potliwość),

wieczorem zrezygnuj z ostrych potraw ,

, nie przejadaj się na kolację.

Samo istnienie nocnych potów nie jest groźne ani związane ze zwiększonym ryzykiem wcześniejszego zgonu. Badania dowodzą, że osoby zgłaszające lekarzowi objaw w postaci nadmiernego pocenia się w nocy, nie są zagrożone w jakikolwiek sposób bardziej niż osoby bez tej dolegliwości. Chociaż podłożem zlewnych nocnych potów mogą być groźne, śmiertelne choroby, to jednak w większości przypadków zgłoszeń nie rozpoznaje się tych najpoważniejszych schorzeń. [3]

Nie oznacza to jednak, że można bagatelizować pojawienie się zlewnych potów w nocy. Zawsze zalecana jest konsultacja z lekarzem, a już na pewno wykonanie podstawowych badań profilaktycznych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.01.2020.

