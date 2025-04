Pomiędzy rodzeniem dziecka w taksówce stojącej w korku a nadepniętym w tańcu palcem u nogi jest wielka gama odcieni bólu. Niektóre z nich są przypisane ludzkiej naturze i możemy radzić sobie z nimi domowymi sposobami, ale inne wymagają interwencji i daleko idącej ostrożności. Ból jest bądź co bądź sygnałem ostrzegawczym, że w organizmie dzieje się coś nieprawidłowego.

Poniżej pięć przypadłości, które choć mogą być zupełnie niewinnymi symptomami zwykłych infekcji czy niestrawności, często okazują się groźnymi dla zdrowia schorzeniami, których za żadną cene nie powinnaś ignorować.

Ból brzucha. Występujący po zjedzeniu tłustego, ciężkostrawnego posiłku może sygnalizować reakcję ze strony woreczka żółciowego, który próbuje się skurczyć i wydalić z siebie żółć. Nadmiar cholesterolu prowadzi do ofromowania się kamieni, które ten odpływ blokują i w efekcie dochodzi do zapalenia. Odczuwamy wtedy tępy, rozlany ból wędrujący w prawym nadbrzuszu nawet do kilku godzin. W chwilach zaostrzenie może promieniować aż na plecy. Dzięki estrogenowi, kobiety trzy razy częściej zapadają na tą dolegliwość, zaś

branie pigułki antykoncepcyjnej i ciąża dodatkowo zwiększają ryzyko. Ignorowany, ból się zaostrza i lepiej jak najszybciej trafić na badanie USG, które pomoże zdiagnozować kamienie i zaplanować ich usunięcie. Ten zabieg, wykonywany coraz częściej metodą laparoskopową, wymaga zwykle kilkudniowego pobytu w szpitalu. Aby zabezpieczyć się przed tworzeniem kamieni, spożywaj jak najwięcej nierozpuszczalnego błonnika, zawartego m.in. w orzechach, skórkach owoców i warzyw.

Ból gardła. Czosnek, mleko z miodem i wylegiwanie się w łóżku powinny zadziałać w przypadku infekcji z zajęciem górnych dróg oddechowych. Ale musisz wiedzieć, że ból w gardle jest też często oznaką... ataku serca. Ostatnie badanie naukowe dowodzą, że kobiety wymieniają dyskomfort w gardle jako jeden z objawów towarzyszących zawałowi 12 razy częściej niż mężczyźni. Zwykle określany jest on jako gryzienie i ściskanie w przełyku, zaś spowodowany brakiem dopływu krwi do serca. Wziąwszy pod uwagę, że 35% ataków serca u kobiet pozostaje nierozpoznanych, zalecamy daleko idącą ostrożność, zwłaszcza jeśli masz problemy z układem krążenia. W ramach profilaktyki przeciwzawałowej lekarze zalaceją spożywanie tłuszczów rybnych i oleju sojowego.

Palenie w żołądku. Bóle tego organu zwykle spowodowane są głodem, stresem lub niestrawnością. Ale jeśli czujesz wyraźne pieczenie pod mostkiem, może okazać sie że cierpisz na wrzody żołądka. Najlepszą weryfikacją jest zjedzenie posiłku – przy wrzodach przynosi on natychmiastową ulgę. Skąd ta dolegliwość? Niestety, nie możemy zrzucić winy na korki, teściową albo irytującego szefa. Badania dowodzą, że wrzody najczęściej wywołuje bakteria Helicobacer pylori, którą wykryć mogą testy krwi lub oddechu. Osłabia ona warstwę śluzu w żołądku czyniąc jego ściany podatnymi na wpływ działania kwasu żołądkowego. Jeśli nie rozpoczniesz leczenia (zaleca się kurację antybiotykową) ryzykujesz perforacją wrzodu wymagającą interwencji chirurgicznej, a pośrednio także rakiem żołądka. Dobra wiadomość: picie codziennie szklanki soku żurawinowego osłabia znacząco działanie bakterii.



Bóle dziąseł. Niestety każdy najmniejszy ból w dziąsłach sugeruje początki choroby zwanej paradontozą, która niszczy tkankę, a później także kość utrzymującą zęby na miejscu. Objawy typu krwawienie, zaczerwienienie oraz nieprzyjemny oddech dołączają się zwykle gdy twoja równowaga hormonalna ulega zaburzeniu, np. podczas miesiączki, menopauzy, ciąży lub stosowania antykoncepcji. Nieleczona paradontoza może prowadzić do tak poważnych powikłań jak arterioskleroza, zawał serca, udar, choroby układu oddechowego czy bezpłodność. Według stomatologów, używanie mechanicznej szczoteczki do zębów poprawią efektywność usuwania płytki i zapobiega chorobom przyzębia.



Skurcze podbrzusza. Silne bóle menstruacyjne przypisujemy zwykle złym genom. Ale w rzeczywistości mogą być one oznaką endometriozy – grożnej choroby polegającej na powstawaniu torbielkowatych guzełków z komórek błony śluzowej wyściełającej macicę. W rezultacie kobieta może stać się bezpłodna, zaatakowane mogą zostać także inne organy. Niestety, jednym sposobem aby na 100% zdiagnozować endometriozę jest operacja chirurgiczna. Jak profilaktykę silnych bóli menstruacyjnych zaleca się przyjmowanie 200 mg witaminy E na kilka dni przed spodziewanym okresem.

Agata Chabierska