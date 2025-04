Polacy zajmują trzecie miejsce na świecie pod względem ilości kupowanych leków przeciwbólowych. Po tabletkę każdy z nas sięga statystycznie aż siedem razy w miesiącu. Są jednak osoby, które zażywają je codziennie, nawet co parę godzin. Właśnie z myślą o takich czytelniczkach powstał ten tekst. Wiele z nich cierpi bowiem na przewlekłe dolegliwości bólowe (stawów, kręgosłupa, głowy), a te można złagodzić w inny sposób niż tylko lekami. Metody, o których piszemy, są bezpieczne i prawie wszystkie można stosować samodzielnie w domu. Warto jednak zawsze poradzić się lekarza, w myśl zasady, że każdy ból powtarzający się częściej niż 2–3 razy

w miesiącu wymaga ustalenia przyczyny (a więc często wykonania szczegółowych badań). Trzeba też pamiętać, że wystarczy czasem zmienić nieco swój styl życia (więcej ruchu!) i schudnąć, by dolegliwości bólowe zmniejszyły się bez konieczności leczenia.

Reklama

A może psychoterapia?

Lekarze coraz częściej zwracają uwagę na to, że podłożem wielu dolegliwości bólowych jest m.in. stres i problemy natury psychicznej. Wówczas pomocna jest rozmowa

z psychologiem, który pomoże zrozumieć przyczyny odczuwanego bólu oraz dobierze odpowiednią metodę terapii. Bywa, że już po kilku spotkaniach odzyskuje się poczucie kontroli nad życiem i... bólem.

TENS - Terapia prądem

Urządzenie, stymulując prądem obwodowe włókna nerwowe, blokuje przewodzenie bólu. Dzięki temu bodziec bólowy nie dociera



Informacje praktyczne:

- Zastosowanie: do uśmierzania bólu pourazowego, pooperacyjnego, bólów kręgosłupa oraz stawów (np. w chorobach reumatycznych), a także podczas porodu. TENS stosują również sportowcy po urazach i kontuzjach.

- Instrukcja użycia: elektrody przykleja się do skóry, a następnie podłącza do specjalnego urządzenia wytwarzającego prąd o niskim natężeniu. Gdy impuls elektryczny dociera do ciała, czuje się delikatne mrowienie. Urządzenie jest bezpieczne, można stosować je długotrwale.

- Przeciwwskazania: ciąża do 37. tyg., zaburzenia rytmu serca, wszczepiony rozrusznik serca, epilepsja (padaczka).

Wełna – naturalny mikromasaż

Po zastosowaniu wełnianych wyrobów rehabilitacyjnych odczuwa się ciepło poprawiające krążenie krwi (mikromasaż), które łagodzi napięcie mięśniowe i bóle stawów.

Informacje praktyczne:

- Zastosowanie: metoda pomocnicza do łagodzenia bólów stawów pochodzenia reumatycznego (także związanych ze zmianami pogody), po przebytych operacjach (np. kolan).

- Instrukcja użycia: wełniany pas należy zamocować w wybranym miejscu za pomocą dołączonych do niego rzepów i gumek. Można stosować na dzień lub na noc, dowolnie długo i często (zgodnie z potrzebami).

- Przeciwwskazania: brak

Fototerapia – lecznicze promienie

Światło czerwone i podczerwone, które przenika do organizmu ma głównie działanie rozgrzewające, stymuluje wzrost poziomu wielu substancji chemicznych działających przeciwbólowo i przeciwzapalnie, rozszerza naczynia krwionośne i zmniejsza napięcie mięśni.

Informacje praktyczne:

- Zastosowanie: bóle głowy (napięciowe i migrenowe), zębów, bolesne miesiączki, naciągnięcia mięśni, skręcenia stawów, dolegliwości reumatyczne.

- Instrukcja użycia: aparat należy przyłożyć do bolącego miejsca i włączyć wybrany program. Warto wiedzieć, że najlepsze do uśmierzenia bólu jest światło pulsujące (szczegóły w załączonej do urządzenia informacji). Czas naświetlania ok. 4–10 minut.

- Przeciwwskazania: zawsze przed zastosowaniem naświetlań warto poradzić się lekarza.

Kinesiotaping – plastry do zadań specjalnych

Oklejanie wybranych fragmentów ciała plastrami wspomaga pracę mięśni oraz koryguje niewłaściwą pozycję stawu, zmniejszając tym samym bóle mięśni i stawów. Metoda ta bazuje na naturalnych zdolnościach organizmu do samoleczenia.

Informacje praktyczne:

- Zastosowanie: bóle zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów (np. kolan czy barków), zespół cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty, stany po zwichnięciach i skręceniach stawów, złamaniach kończyn oraz stany zapalne mięśni i ścięgien (np. ścięgna Achillesa).

- Instrukcja użycia: plastry powinny być naklejane przez specjalistę – lekarza lub

rehabilitanta. Metodę tę stosuje się m.in.

w ogólnopolskiej sieci centrów medycznych Lim i Enel-Med. Cena zabiegu od 50 zł.

- Przeciwwskazania: zmiany nowotworowe oraz choroby skóry.

Reklama

Marzena Bartoszuk

Konsultacja: lek. med. Magdalena Kocot-kępska, ekspert programu „Ulga w bólu”