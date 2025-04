Wśród infekcji zapalenie pęcherza zajmuje drugie miejsce pod względem częstotliwości występowania – pierwsza, mało zaszczytna lokata należy do przeziębienia.

Wbrew obiegowej opinii infekcje pęcherza nie wynikają np. z siedzenia na czymś zimnym. Stan zapalny wywołany jest zwykle przez bakterie (najczęściej pałeczkę coli). Większość z nich na stałe znajduje się w naszym otoczeniu, a nawet organizmie (np. w jelicie grubym).

Kto i dlaczego?

Kłopoty z układem moczowym dotykają głównie kobiet w wieku 20–50 lat. Mężczyźni chorują rzadziej, bo mają dłuższe i węższe cewki, co utrudnia bakteriom dostęp do pęcherza.

Wyjątkową skłonność do zapaleń pęcherza mają osoby o osłabionej odporności. Należą do nich m.in. dzieci i seniorzy, pacjenci po antybiotykoterapii, a także ci, którzy właśnie przeszli jakąś inną infekcję (np. przeziębienie).

Nawracające infekcje pęcherza są prawdziwą zmorą chorych na cukrzycę (cukier w moczu to doskonała pożywka dla bakterii) oraz osób, które mają założony cewnik – rurkę umożliwiająca swobodny odpływ moczu i, niestety, równie swobodne wnikanie bakterii.

Zapalenie pęcherza może wynikać także z nieprawidłowej higieny intymnej – zbyt rzadkiego mycia, ale także z nadgorliwego stosowania mydła czy dezodorantu do okolic intymnych oraz w wyniku irygacji (powinno się ją robić tylko po konsultacji z lekarzem). Przeniesienie bakterii, np. z odbytu, może być wynikiem także podcierania się w kierunku od tyłu do przodu. By do tego nie dopuścić, rób to odwrotnie!

Warto wiedzieć! Zapalenie pęcherza bywa nazywane "chorobą miesiąca miodowego". Nic dziwnego, bowiem wyjątkowo często nęka kobiety, które prowadzą aktywne życie seksualne. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, podczas współżycia może dochodzić do uszkodzenia błony śluzowej (wystarczy maleńkie otarcie). Miejsce takie staje się furtką dla bakterii. Po drugie, otarcia mogą powodować infekcje w obrębie pochwy i krocza, a stamtąd już krótka droga do cewki moczowej.

Uwaga! Skłonność do infekcji to także wynik ciąży – w jej trakcie dochodzi do rozszerzenia cewki moczowej. Efekt? Pęcherz staje się łatwym łupem dla bakterii.

Okupacja toalety

Chociaż zapalenie trwa zwykle tylko kilka dni, potrafi się ostro dać we znaki. Typowym objawem takiej infekcji jest bardzo częste uczucie parcia na pęcherz, przy czym masz wrażenie, że nie możesz go całkowicie opróżnić i przy każdej kolejnej próbie oddajesz tylko maleńkie porcje moczu. Inne sygnały zapalenia to:

► ból, pieczenie, kłucie w cewce moczowej, a czasami także w dole brzucha – dolegliwości nasilają się podczas oddawania moczu;

► zmiana zapachu moczu na bardziej intensywny i przykry;

► zmętnienie lub obecność krwi – czasem krwinek jest tak mało, że widać je dopiero pod mikroskopem podczas analizy moczu;

► osłabienie wywołane przez toczącą się w organizmie infekcję;

► gorączka – mogą ją poprzedzać dreszcze.

Domowa terapia

Jeśli infekcja dopiero się zaczęła i dolegliwości nie są zbyt dokuczliwe, możesz kurować się sama. Przede wszystkim:

- pij dużo płynów (2–3 litry dziennie) – zwiększone wytwarzanie, a co za tym idzie wydalanie moczu pomaga wypłukać z cewki bakterie;

► zażywaj witaminę C i pij sok z żurawin – zakwaszają mocz, przez co staje się on nieprzyjazny dla zarazków;

► stosuj naturalne środki moczopędne i oczyszczające – w aptece kupisz bez recepty ziołowe mieszanki, granulaty i tabletki na zapalenie pęcherza, wystarczy, że powiesz farmaceucie, o jaką chodzi dolegliwość;

► zrezygnuj z alkoholu, kawy i herbaty (dozwolona jest tylko ziołowa) – zawarte w nich substancje podrażniają pęcherz;

► rób sobie ciepłe okłady – przykładanie ich do podbrzusza złagodzi ból. Gdyby to nie wystarczyło, możesz wziąć środek o działaniu rozkurczającym (np. No-Spa, Galospa).

Warto wiedzieć! Zapalenie pęcherza rzadko kończy się powikłaniami. Nie wolno go jednak lekceważyć, bo bardzo silna czy często nawracająca infekcja nie tylko osłabia organizm, ale może też prowadzić do uszkodzenia nerek.

Uwaga! Koniecznie idź do lekarza, jeśli infekcja nie ustępuje po 2–3 dniach albo często nawraca, towarzyszy jej silny ból lub zauważysz krew w moczu.

U specjalisty

Przed postawieniem diagnozy lekarz pierwszego kontaktu, ginekolog lub urolog zleci ci badanie moczu. Potem przepisze antybiotyki. Jeśli zapalenie powraca, to przed zastosowaniem kolejnej dawki antybiotyków trzeba zrobić posiew – badanie określające, który szczep bakterii cię nęka. Lekarz może zlecić dodatkowo także wykonanie USG i RTG dróg moczowych.

Warto wiedzieć! Jeśli na zapalenie pęcherza cierpi twój partner, od razu wyślij go do lekarza. U mężczyzn infekcja bywa wynikiem problemów z gruczołem krokowym (prostatą). Może świadczyć o jego przeroście, a nawet zmianach nowotworowych.

To ostatni raz!

Zapalenie pęcherza nęka cię 4 razy w roku lub częściej? W takim razie cierpisz na nawracające infekcje. By uchronić się przed kolejną inwazją bakterii:

► pij 2 litry płynów dziennie;

► nie wstrzymuj moczu – najlepiej gdybyś oddawała go co 2–3 godziny, a - także po stosunku płciowym i zanim pójdziesz spać;

► używaj tylko płynów i mydeł do higieny intymnej – są delikatne, zawierają substancje bakteriobójcze i wzmacniające błony śluzowe;

► często zmieniaj wkładki higieniczne i podpaski – gromadząca się na nich wydzielina jest doskonałą pożywką dla zarazków;

► nie noś obcisłych spodni i bielizny – mogą powodować otarcia okolic intymnych;

► sumiennie lecz wszystkie infekcje i wzmocnij organizm.

TWOI PRZYJACIELE

► Skrzyp polny - Napar ma właściwości moczopędne i przeciwzapalne. Zapobiega tworzeniu się kamieni moczowych. Czyli popularny mlecz. Napar z jego kwiatów działa silnie moczopędnie.

► Żurawina - Sok z owoców zawiera substancje utrudniające przywieranie bakterii do błon śluzowych dróg moczowych.

► Fiołek trójbarwny - Inaczej bratek polny. Napar z ziela i kwiatów łagodzi objawy zapalenia i oczyszcza organizm.

► Miód - Wzmacnia odporność, działa silnie przeciwzapalnie, poprawia wydolność nerek.

► Pokrzywa zwyczajna - Napar z ziela wzmacnia i pomaga pozbyć się toksyn. Działa moczopędnie.

