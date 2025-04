Profilaktyka nowotworów u kobiet - pytania i odpowiedzi

Jednym z badań najczęściej zalecanych kobietom jest cytologia i mammografia. To dwa spośród trzech zalecanych na całym świecie badań przesiewowych zalecanych przez lekarzy. Dlatego w kalendarzu kobiet musi znaleźć się czas na badania cytologiczne – raz na 3 lata. A jeśli ukończyłyśmy 40 lat, włączmy do naszego nawyku mammografię – tylko raz na 2 lata. To wystarczy, by znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy oraz nowotwór piersi. Pamiętajmy o tych badaniach – profilaktyka nie boli! Zwłaszcza, że oba typy badań można wykonać bezpłatnie.



Reklama

Fot. Depositphotos



Czy cytologia i mammografia są bolesne?



Zarówno badanie cytologiczne w kierunku wykrycia raka szyjki macicy, jak i mammografia w

kierunku wykrycia raka piersi są badaniami bezbolesnymi i prostymi.

Gdzie można wykonać cytologię?



Badanie cytologiczne można wykonać podczas rutynowej wizyty u ginekologa. Trwa ono nie

więcej niż kilka minut i polega na pobraniu wymazu z szyjki macicy za pomocą specjalnej

szpatułki.

Czy nie powinnam robić cytologii częściej?



Takie badanie wystarczy wykonywać regularnie, co trzy lata, by w znacznej mierze zapobiec

rakowi szyjki macicy. – Nowotwór szyjki macicy rozwija się bardzo wolno, więc powtarzanie

częściej tego badania nie jest uzasadnione. Profilaktyka w tym zakresie jest bardzo ważna,

bo badanie cytologiczne wykonywanie regularnie pozwala wykryć stany przedrakowe, które

odpowiednio leczone pozwalają uniknąć raka – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem,

szef ekspertów Fundacji Rosa w kampanii „Rak. To się leczy!”, Prezes Polskiego Towarzystwa

Onkologicznego.

Czy mammografia zarezerwowana jest tylko dla kobiet po 40 roku życia?



Mammografia jest badaniem radiologicznym pozwalającym wykryć raka piersi już we wczesnej fazie. Badanie jest zalecane kobietom po 40 roku życia. Każda kobieta po 50 roku życia już co 2 lata otrzymuje zaproszenie na mammografię, z którego naprawdę warto skorzystać. - Jeżeli z jakichś względów osoby młodsze są narażone na zwiększone ryzyko zachorowania, na przykład mieliśmy do czynienia z takim przypadkiem w rodzinie, możemy myśleć o wykonywaniu ultrasonografii co dwa lata. Jeżeli w rodzinie stwierdzono więcej przypadkówraka piersi, to mamy do czynienia z rodzinnym ryzykiem raka piersi i w tej sytuacji konieczne są bardziej intensywne zasady kontroli, które są wykonywane w ramach poradni genetyki onkologicznej – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, Zakład Diagnostyki I Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu.

Czy samobadanie piersi ma sens, jeśli nie potrafię tego robić?



Warto pamiętać, że najlepiej nasz organizm znamy my sami. Dlatego samodzielne badanie piersi jest uważane za jedno z najważniejszych w profilaktyce raka tej części ciała. Badanie polega na dokładnym obejrzeniu piersi i sprawdzeniu palcami, czy w piersiach nie znajdują się niepokojące guzki czy zgrubienia. Nie każda zmiana musi oznaczać zmian nowotworowych, ale każdą należy skonsultować z lekarzem. Jeśli masz wątpliwości, czy wykonujesz samobadanie poprawnie - możesz o pomoc poprosić lekarza.

Reklama

Fundacja Rosa / „Rak. To się leczy!”