Jeśli lubisz pić herbatę w ilościach hektolitrowych, przystopuj – grozi ci artretyzm.

Reklama

Zalety herbaty są, owszem, niezaprzeczalne (zawiera ona m.in. zbawienne przeciwutleniacze), ale łatwo jest przesadzić z przekroczeniem codziennej, bezpiecznej dawki tego napoju – wypicie więcej niż czterech filiżanek bursztynowego płynu na dobę może bowiem grozić zwiększonym ryzykiem zapadnięcia na zapalenie stawów. I to szybciej niż myślisz.

Z przeprowadzonych na 76 tys. Amerykanek badań wynika, że kobiety, które piją ponad cztery kubki herbaty dziennie, są narażone na zapadnięcie na zapalenie stawów aż o 78% częściej niż koleżanki, które piją ją w umiarkowanych ilościach. Co gorsza, nawet jeden kubek tego napoju podwyższa to ryzyko już o 40%. Zaskakujące jest jednak to, że kawa nie wywołuje takich zagrożeń.

Profesor Christopher Collins z Uniwersytetu Medycznego w Georgetown, którego zespół przeprowadził badania, nie jest pewien, od czego zależy ich wynik: Zastanawiamy się, czy na zagrożenie artretyzmem wpływa ilość spożywanej herbaty, czy może sposób jej przygotowania. To jednak zaskakujące, że istnieją aż takie różnice między skutkami picia napojów, jakie istnieją między smakoszami kawy i herbaty.

Reklama

Nad ten wielki minus herbaty przekłada się jednak jej udowodnione zalety: oprócz działania wyżej wspomnianych przeciwutleniaczy picie herbaty zmniejsza o 10% ryzyko raka jajników, a także zapadalność na niektóre choroby serca czy wzroku.