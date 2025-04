Zapalenie spojówek u dziecka

Nasz maluch trze oczy, mruży je przed światłem, łzawi? To najczęściej popularne u dzieci w sezonie letnim zapalenie spojówek.

Wiadomo – godziny spędzane na dworze, zabawy w piasku, wśród kwitnących drzew i krzewów, bez mycia rąk – czasem wystarczy kilka razy włożyć palec do kącika oka i infekcja gotowa. Te niegroźn

e, spowodowane właśnie podrażnieniem, zwykle ustępują samoistnie i nie wymagają interwencji lekarskiej. Czasem jednak zapalenie przybiera poważniejszą postać – oczy są silnie przekrwione, pojawia się wydzielina ropna, dziecko narzeka na szczypanie czy drapanie w oczach.

U niemowlaków czasem zapalenie spojówek związane jest również z zaburzonym mechanizmem wydzielania łez, które odpowiadają za zdrowie naszych oczu. Bez tego prawidłowego nawilżenia nawet minimalny bodziec zewnętrzny typu pyłek kurzu czy słońce, mogą spowodować reakcję zapalną.

Jak pomoc maluchowi w tych łagodniejszych wariantach? Babciny sposób polegający na przemywaniu i kompresach z rumianku jest ostatnio krytykowany przez okulistów: zioła zawierają alergeny oraz garbniki podrażniające oko! Do przemywania należy więc używać neutralnego roztworu soli fizjologicznej (do kupienia bez recepty w każdej aptece). Można również zakupić sztuczne łzy i zakraplać je dziecku pięć razy dziennie – drobnoustroje chorobotwórcze są tym sposobem wypłukiwane, a oko prawidłowo nawilżone.

Jeśli po dwóch dniach domowej kuracji nie ma poprawy należy bezzwłocznie udać się do lekarza. Ten, zwłaszcza w przypadku poważnych stanów zapalnych, powinien pobrać próbkę wydzieliny do badania, aby określić rodzaj infekcji – bakteryjną, grzybiczą, wirusową. Zwykle okulista przepisze krople lub maść, które złagodzą cierpienia małego pacjenta, zaś w po postawieniu diagnozy, co do przyczyny zapalenia, konieczna może okazać się miejscowa kuracja antybiotykowa.

Jedna ważna przestroga: bardzo często zdarza się, że mamy w domowej apteczce już otwarte maści i krople, kiedyś przepisane na zapalenie oczu. Nie aplikujmy ich dziecku ani sobie wedle własnego uznania! Po pierwsze preparaty do oczu przedawniają się po 3 tygodniach od otwarcia butelki, po drugie zaś nadużywanie antybiotyków i sterydów powoduje poważne zmiany rogówki i spojówki grożąc wyjałowieniem a nawet przewlekłymi grzybicami.

Agata Chabierska