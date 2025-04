Naucz się wybierać ekojedzenie!

Ekojedzenie chwilowy modny trend czy może konieczność? Biorąc pod uwagę zanieczyszczenie środowiska, ilość stosowanych pestycydów czy konserwantów i sztucznych barwników w produktach żywnościowych, wybór ekojedzenia staje się koniecznością. Nie daj się oszukać „domowa szynka” lub „szynka spod strzechy” to nie zawsze zdrowa żywność. W wielu przypadkach to niestety tylko reklama zachęcająca do kupna produktu.

Jak poznać ekojedzenie?



Żywność ekologiczna musi mieć Certyfikat Rolnictwa Ekologicznego. By go otrzymać należy spełnić określone wymagania dotyczące żywności ekologicznej. Rolnictwo ekologiczne dąży do uzyskania zdrowych produktów stosując tylko środki naturalne. Ten rodzaj rolnictwa nie dopuszcza złego traktowania zwierząt. Producent zdrowej żywności powinien również dbać o ochronę środowiska naturalnego. Za tym kryje się jak najmniejsza ilość odpadów oraz optymalne wykorzystanie energii. Jeśli producent spełni wszystkie wymagania a kontrola da pozytywne wyniki, może on otrzymać certyfikat (po roku odbywa się kolejna kontrola).

Kupując produkty ekologiczne szczególną uwagę zwracaj na to, czy etykieta produktu zawiera:

nazwę i numer upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega producent,

nazwę i adres producenta oraz jeśli jest różny – właściciela lub sprzedawcy produktu.

Dodatkowo na etykiecie możesz znaleźć:

napis „Rolnictwo ekologiczne – system kontroli WE”,

wspólnotowy znak „Rolnictwo ekologiczne”.

Może zdarzyć się, że zauważysz inne certyfikaty, które również potwierdzają ekologiczne pochodzenie danego produktu.

Certyfikaty zagraniczne to:

EcoCert - certyfikat francuski,

Bio-Suisse - certyfikat szwajcarski,

Bio-Siegel - certyfikat niemiecki,

USDA - certyfikat amerykański.

Ekologiczne owoce i warzywa nie mają pięknego wyglądu, który mógłby zachwycić twoje oczy. Mimo to często są droższe od pozostałych warzyw i owoców. Dlaczego tak się dzieje? Wysoką cenę płacisz za jakość smaku- nie za wygląd.

Jak robić eko-zakupy?



Staraj się kupować owoce i warzywa, które nie musiały pokonać setek a może nawet tysięcy kilometrów po to by znaleźć się w osiedlowym sklepie. Jest to istotny fakt, ponieważ długi transport z reguły oznacza dłuższe przechowywanie owoców i warzyw. W takim przypadku konieczne jest spryskiwanie owoców i warzyw konserwantami by podczas podróży ich stan nie uległ pogorszeniu.

Są one oznaczone kodem rozpoczynającym się od cyfry 0. Kura, która znosi takie jaja jest szczęśliwa ponieważ ma dużo przestrzeni i zieleni. Odżywia się ekologiczną paszą, która nie zawiera chemicznych dodatków. Kupując jajka nie możesz kierować się ceną, bo nigdy nie wybierzesz ekojajek. Jeśli masz ochotę na rybę, działaj ekologicznie. Nie wybieraj ryb, które są zagrożone wyginięciem . Do zagrożonych gatunków należy między innymi tuńczyk błękitnopłetwy, sola, halibut atlantycki oraz miruna. Zamiast młodych ryb, które mogły jeszcze nie mieć potomstwa wybieraj dorosłe. Kupuj produkty rybne z logo Rady Certyfikacji Produktów Morza. Logo to znak MSC - Marine Stewardship Council. Wybierając produkty z logo przyczyniasz się do zachowania stabilności populacji ryb.

