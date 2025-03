Biegunka i bóle brzucha to najczęściej objaw infekcji wirusowej (mogą ją powodować rotawirusy, adenowirusy, norowirusy) lub infekcji bakteryjnej (np. E. coli, Salmonella). Biegunka bywa też objawem alergii i nietolerancji, stosowania leków, zatrucia toksynami czy zmiany flory bakteryjnej związanej z podróżą. O rozwolnieniu mówimy wtedy, gdy pojawia się częste oddawanie luźnych stolców, półpłynnych lub płynnych albo częstsza liczba wypróżnień - minimum 3 razy na dobę. Rozwolnienie może trwać nawet kilkanaście dni. Dieta ma kluczowe znaczenie w leczeniu biegunki i zapobieganiu jej powikłaniom. Dowiedz się, co jeść i pić przy biegunce i bólu brzucha.

W trakcie biegunki i bólu brzucha ważne jest nie tylko co jesz, ale też jak przygotowujesz posiłki, jak często i w jakich ilościach je spożywasz. Oto główne zasady, których warto przestrzegać, gdy dokuczają dolegliwości ze strony układu trawiennego. Dzięki nim organizm szybciej się zregeneruje i unikniesz większych problemów.

Ogólnie w trakcie biegunki i bólu brzucha posiłki powinny być lekkostrawne, nieobciążające układu pokarmowego i nie powinny nasilać biegunki. Przy dolegliwościach żołądkowo-jelitowych można zatem sięgać po takie produkty jak:

Niektóre składniki posiłków mogą mieć działanie przeciwbiegunkowe - np. poprzez zagęszczanie stolca lub spowalnianie perystaltyki jelit. Tak działają pektyny (rozpuszczalny błonnik), które znajdziesz np. w jabłkach, marchewce i bananach. Z kolei bogate w skrobię ryż, jasne pieczywo czy ziemniaki w jelitach wchłaniają nadmiar płynów, przez co zagęszczają stolec, a zatem również działają przeciwbiegunkowo. Podobne działanie mają garbniki. Znajdziesz je jagodach, borówkach oraz czarnej herbacie.

Gdy dokucza ci biegunka i bóle brzucha, unikaj następujących produktów:

Wszystko to, co może podrażniać śluzówkę żołądka i jelit, jest ciężkostrawne, a także nasila biegunkę, jest odradzane przy biegunkach i bólu brzucha. Podobnie jest z produktami bogatymi w błonnik, bo pobudzają perystaltykę jelit.

Nawodnienie przy biegunce to podstawa. Wypijaj minimum 1,5 - 2 litry płynów dziennie. Zaniedbanie tej zasady może szybko doprowadzić do odwodnienia, zwłaszcza u osób starszych i dzieci. Zalecane do picia są:

Przy biegunce i bólu brzucha odradzane są do picia napoje kwaśne, gorące, słodkie, gazowane oraz zawierające kofeinę. Nie pij przy takich dolegliwościach:

Przy biegunce oraz bólu brzucha początkowo często tracimy apetyt. Czasami zaleca się, aby w pierwszej dobie w ogóle unikać spożywania posiłków i ograniczyć się tylko do picia. Aktualne badania pokazują jednak, że głodówki nie pomagają w leczeniu biegunki. Specjaliści zalecają, aby przestrzegać łagodnej diety i pamiętać o nawodnieniu po to, aby organizm szybciej mógł się zregenerować.

