Światowa Organizacja Zdrowia zaleca spożywanie do 10 jaj tygodniowo, czyli 1–2 sztuki dziennie. To wskazówka dla osób zdrowych. Masz problemy z podwyższonym poziomem cholesterolu? Od święta i tak możesz pozwolić sobie na jajko.

Komu jajka mogą podnieść poziom cholesterolu?

Od dawna toczy się bój między przeciwnikami i zwolennikami jedzenia jajek. Ci pierwsi straszą: jaja mają dużo cholesterolu! Rzeczywiście dzienna dopuszczalna dawka dla dorosłego człowieka wynosi 300 mg, a jedno jajko ma go ponad 200. Badania potwierdzają jednak, że w przypadku zdrowych osób nie ma to znaczenia, bo organizm sam potrafi kontrolować poziom cholesterolu. Jeśli dostarczasz go sobie z pożywieniem, wątroba zmniejsza produkcję tego tłuszczu.

Zasada ta przestaje się sprawdzać dopiero w przypadku osób, które już mają kłopoty z układem krążenia. Ponieważ naturalny mechanizm regulowania poziomu cholesterolu może u nich szwankować, powinni stosować odpowiednią dietę – w tym ograniczyć jajka do 2–3 sztuk tygodniowo.

Warto wiedzieć: Cholesterol występuje w żółtkach. Białka nie zawierają go wcale. Dlatego – bez konsekwencji – mogą je jadać nawet osoby chore na miażdżycę. W przypadku całych jaj lepiej jednak zachować rozsądek i do dozwolonej racji wliczać także żółtka użyte do przygotowywania potraw (np. ciast czy makaronu). Warto też wzbogacić jadłospis w surowe warzywa, bo zawarty w nich błonnik ogranicza wchłanianie cholesterolu.

Dobre (prawie) dla wszystkich smakoszy

Kurze jajo dostarcza 75 kcal – zatem bezkarnie mogą się nim raczyć osoby na odchudzającej diecie. By dodatkowo obniżyć kaloryczność, warto jadać same białka – jedno ma zaledwie 14 kcal.

Jajko to pokarm pełnowartościowy. Zawiera doskonałej jakości tłuszcze i białko, a także niemal wszystkie potrzebne do życia minerały i witaminy (brakuje tylko witaminy C).

Warto wiedzieć: Jajka powinny znaleźć się w diecie wszystkich dorosłych (także kobiet w ciąży) i dzieci powyżej roku życia. Młodszym smakoszom lepiej ich nie serwować, mogą bowiem silnie uczulać.

Uwaga! Osoby ze stwierdzoną alergią na białko jajka nie mogą jadać kurzych

jaj wcale.

Na miękko czy na twardo?

Najważniejsze, by było świeże. Jajko surowe musi mieć wypukłe żółtko i przejrzyste białko. By sprawdzić jakość bez rozbijania skorupki, wystarczy jajko zanurzyć w wodzie. Jeśli wypłynie na wierzch, jest stare.

Wiadomo – do święconki i sałatek nadaje się tylko jajko na twardo. By było zdrowe, nie powinno się jednak gotować dłużej niż 10 minut. Po tym czasie traci prawie połowę witamin. W dodatku wokół żółtka powstaje zielonkawa otoczka – to związki siarki.

Uwaga! Jaja na twardo nasilają dolegliwości trawienne. Dlatego osoby z wrażliwym układem pokarmowym powinny ich unikać. Bez obaw mogą za to sięgać po jaja na miękko oraz omlety i jajecznicę przygotowane na parze. Są one łatwo przyswajalne – pod warunkiem że mają dokładnie ścięte białko. Twoi domownicy lubią wyłącznie jaja smażone? Uwaga – są ciężkostrawne. Ale jeśli nie potraficie z nich zrezygnować, postarajcie się przynajmniej zadbać o inne zdrowotne walory.

Zastąp masło i smalec olejem roślinnym lub odrobiną oliwy, bo tłuszcze zwierzęce obfitują w cholesterol, którego w jajkach i tak jest sporo.

Nie dopuszczaj do tego, by jajka się spiekły – spalone białko ma działanie rakotwórcze

Warto wiedzieć: By jajecznica czy omlet były naprawdę zdrowe, warto dodawać do nich np. pomidory, paprykę czy posypywać szczypiorkiem. Przygotowanie takiej potrawy trwa chwilę, witaminy nie zdążą więc „wyparować”. Dodatkowy plus – połączenie warzyw i jaj pomaga zachować tzw. równowagę kwasowo-zasadową. Jest ona konieczna do prawidłowej przemiany materii.