Badanie cytologiczne jest niedrogie i powszechnie dostępne. Jednak tylko raz na trzy lata można je wykonać bezpłatnie w placówkach podanych na stronie NFZ. Zdaniem specjalistów, to zdecydowanie za rzadko. Aby skutecznie przeciwdziałać chorobom dróg rodnych, należałoby wykonywać to badanie cytologiczne przynajmniej raz w roku! Aby łatwiej zapamiętać termin badania, proponujemy, aby każda kobieta – w ramach prezentu – umówiła się na badanie w okresie około urodzinowym i co roku w tym samym terminie je powtarzała.

Jakie są czynniki rozwoju raka szyjki macicy?



Na rozwój raka szyjki macicy mogą mieć wpływ:

antykoncepcja hormonalna stosowana przez wiele lat,

wiek – największy odsetek zachorowań jest wśród kobiet pomiędzy 40.-55. rokiem życia,

wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,

duża liczba partnerów seksualnych,

duża liczba porodów,

predyspozycje genetyczne,

palenie papierosów,

nieprawidłowości stwierdzone podczas wcześniejszych badań cytologicznych.

Warto wiedzieć: Jak zabezpieczyć się przed wirusem HPV?

Ma czym polega badanie cytologiczne?



Cytologia to badanie przeprowadzane przez ginekologa lub położną, pozwalające na ocenę stanu szyjki macicy oraz na wykrycie wszystkich zachodzących w niej zmian, np. stanu zapalnego, nadżerki czy raka. Badanie polega na:

• pobraniu, za pomocą specjalnej szpatułki/szczoteczki, komórek wchodzących w skład nabłonka pokrywającego narząd rodny (a dokładnie z szyjki macicy);

• rozprowadzeniu pobranych komórek na szkiełku mikroskopowym;

• utrwaleniu wymazu preparatem przeznaczonym do tego celu.

Szkiełko zostaje poddane procesowi barwienia, tak aby uwidocznić morfologię naniesionych komórek, a następnie wybarwione komórki oceniane są pod mikroskopem.



Ostatnim etapem badania cytologicznego jest ocena pobranego wymazu. W zależności od wyniku, lekarz ginekolog podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu.



Pierwszą cytologię powinno się zrobić pomiędzy 20.-25. rokiem życia lub po rozpoczęciu współżycia seksualnego.



Przed badaniem lekarz lub położna powinni przeprowadzić z pacjentką wywiad oraz wypełnić ankietę, która składa się z metryczki oraz podstawowych informacji odnośnie stanu zdrowia (trzeba podać datę ostatniej miesiączki oraz dodatkowe informacje odnośnie: przyjmowanych leków, zabiegów chirurgicznych w obrębie układu moczowo-płciowego, historii chorób w rodzinie, liczby oraz rodzaju porodów, daty oraz wyników poprzedniej cytologii). Pozyskane od pacjentki informacje pozwolą wstępnie ustalić, czy znajduje się ona w grupie ryzyka.

Dowiedz się więcej: Infekcja HPV żeńskich narządów płciowych – vademecum

Jak się przygotować do badania cytologicznego?



1. Na badanie najlepiej zgłosić się co najmniej dwa dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem miesiączki.

2. Cytologię powinno się robić co najmniej jeden dzień po badaniu ginekologicznym lub USG dopochwowym.

3. Przed pobraniem wymazu nie należy stosować żadnych leków dopochwowych, dopochwowych środków plemnikobójczych czy preparatów do irygacji.

4. Dobę przed cytologią powinno się zrezygnować ze współżycia płciowego.

5. Przed badaniem należy również zadbać o odpowiednią higienę (dokładne umycie zewnętrznych narządów rodnych) i włożyć wygodne ubrania.

Źródło: strona lactovaginal.pl/ publikacja za zgodą właściciela