Wirus HPV a rak szyjki macicy

Wirus brodawczaka ludzkiego jest szeroko rozpowszechniony. Istnieje ponad 100 typów wirusa, z których jedynie 30 powoduje infekcje dróg moczowo-płciowych u mężczyzn i kobiet. Pośród nich wymienia się wirusy „niskiego ryzyka” i „wysokiego ryzyka” powstania nowotworu. Do wirusów HPV dużego ryzyka (tzw. szczepy onkogenne) zalicza się m.in. typ 16, 18, 31, 45.

Pomimo, że zdecydowana większość infekcji wirusem HPV ma przebieg bezobjawowy, wirusy „wysokiego ryzyka” zdecydowanie częściej niż inne powodują powstawanie stanów przednowotworowych tzw. śródbłonkowych zmian nowotworowych (CIN). W dodatku w przypadku wirusów onkogennych znacznie zwiększone jest ryzyko progresji zmian do inwazyjnej postaci raka szyjki macicy.

Oprócz zakażenia HPV do czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy zalicza się: wczesne rozpoczęcie życia płciowego, częstą zmianę partnerów seksualnych, palenie papierosów, niski status socjoekonomiczny, liczne ciąże i porody (szczególnie w młodym wieku). Jak można zauważyć, większość czynników ryzyka związana jest z bogatym życiem seksualnym.

Zobacz też: Jak można zarazić się wirusem HPV?

Wstrzemięźliwość seksualna

W związku z tym, że do zakażenia wirusem HPV dochodzi w wyniku kontaktów seksualnych, jedyną w pełni skuteczną metodą zapobiegania zakażeniu się jest wstrzemięźliwość seksualna. Ryzyko zakażenia wirusami HPV można ograniczyć, zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet, poprzez ograniczenie liczby partnerów seksualnych. Ogólnie nie zaleca się odbywania stosunków seksualnych bez zabezpieczenia w postaci prezerwatywy z osobami zarażonymi HPV. Jednak zważywszy na rozpowszechnienie wirusa wśród populacji (blisko 50% populacji dorosłej w wieku 50 lat) i małej wiedzy zarażonych o istnieniu infekcji, nie jest możliwe pełne zabezpieczenie w ten sposób.

Zabezpieczenia mechaniczne – prezerwatywa

Prawidłowe używanie prezerwatyw również redukuje ryzyko zakażenia wirusami HPV. Jednakże prawdopodobieństwo całkowitego zabezpieczenia się za pomocą prezerwatyw nie zostało jeszcze dokładnie określone.

Szczepionka przeciwko HPV

Dużą nadzieję w walce przeciwko zakażeniu wirusem HPV i w ten sposób zarazem rakowi szyjki macicy niesie ze sobą odkrycie i wprowadzenie do użycia szczepionki przeciwko szczepom onkogennym wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Wyniki badań są bardzo obiecujące, zważywszy na to, że szczepionka zawiera antygeny 4 szczepów onkogennych odpowiedzialnych za 80% zachorowań na raka szyjki macicy. Uważa się, że wpłynie ona bardzo pozytywnie na wskaźniki zachorowalności na ten rodzaj nowotworu. Aktualnie zaleca się by zostały zaszczepione wszystkie młode kobiety dotychczas niewspółżyjące. Grupa osób, które powinny przyjąć szczepienie jest wciąż poszerzana np. o osoby, które nie miały kontaktu z osobą zarażoną, o mężczyzn itp. Szczepienie nie jest niestety refundowane.

Polecamy: Leczenie zakażenia wirusem HPV

Reklama