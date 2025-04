Kiedy serce źle pracuje?

Do podstawowych objawów zaburzeń pracy serca zaliczamy: duszności, kołatanie serca; nierówna, niekontrolowana praca serca, zaburzenia rytmu, zmęczenie po lekkim wysiłku, bóle w klatce piersiowej, senność, zawroty głowy, obrzęki na nogach, skoki ciśnienia, zwłaszcza nagły wzrost ciśnienia, zasłabnięcia.

Przyczynami najczęściej są: stres prowadzący do rozwoju nadciśnienia, a tym samym do zwiększenia poziomu złego cholesterolu i stanów miażdżycowych, nieodpowiednie odżywianie się, zwłaszcza dieta wysokotłuszczowa, niedobór ruchu, niedobór w organizmie takich minerałów jak wapń, potas i magnez, zbyt duże spożycie soli, nadużywanie alkoholu i kawy, palenie papierosów, niedobór naturalnych przeciwutleniaczy, co prowadzi do szybszego starzenia się komórek mięśnia sercowego, odwodnienie znacznie obciążające pracę serca.

Przy zaburzeniach pracy serca utrzymujących się co najmniej przez dwie minuty i powtarzających się co jakiś czas w ciągu doby należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Jak zapobiegać chorobom serca? Badania profilaktyczne

W profilaktyce chorób serca zaleca się, zwłaszcza osobom które ukończyły 40 lat, przynajmniej raz w roku kontrolnie zbadać poziom cholesterolu we krwi, zarówno całkowitego, jak i dobrego i złego, poziom trójglicerydów, poziom cukru, poza tym należy przynajmniej kilka razy w roku zmierzyć ciśnienie i jeśli jest ono niewłaściwe, podjąć odpowiednie działania profilaktyczne lub lecznicze.

Ważne jest także regularne sprawdzanie pulsu (czy serce bije prawidłowo).

Co jeść dla zdrowia serca?

Jeśli chodzi o dietę, to najlepsza dla zdrowia serca jest tzw. dieta śródziemnomorska charakteryzująca się spożywaniem dość znacznych ilości tłustych ryb morskich zawierających kwasy omega-3, białego mięsa drobiowego, warzyw i owoców, ryżu, makaronu, gruboziarnistych kasz, ograniczając przy tym znacznie spożycie soli i cukru. Warto przy tym w ciągu dnia wypijać trzy łyżeczki oliwy z oliwek.

Aby ograniczyć ryzyko powstania chorób serca, miażdżycy czy udaru mózgu, należy poza tym zmniejszyć spożycie mięsa i tłuszczu zwierzęcego, a do diety włączyć większą ilość brokułów, brukselki, szpinaku, kapusty, bananów, awokado. W warzywach tych i owocach znajdują się duże ilości kwasu foliowego, witaminy B6 i B12, które mają istotne znaczenie w obniżaniu poziomu cholesterolu i miażdżycy.

Należy też zwracać uwagę na ogólny stan naszego zdrowia i szybko reagować, jeśli trzeba, na wszelkie infekcje wirusowe czy bakteryjne. To znaczy, że na przykład niedoleczona lub nieodpowiednio leczona angina czy grypa, zapalenie oskrzeli mogą być bardzo niebezpieczne dla serca, mogą spowodować zapalenie mięśnia sercowego lub doprowadzić do innych poważnych powikłań związanych z pracą serca.

Warto też zadbać o stan naszych zębów, regularnie kontrolować uzębienie u stomatologa, bowiem stany zapalne związane z uzębieniem również mogą być niebezpieczne dla naszego serca.

Dlaczego serce lubi ruch?

Dobrze jest też poddawać organizm systematycznym ćwiczeniom fizycznym, które powiększają sieć drobnych naczyń krwionośnych, wzmacniając pracę serca i które posiada wówczas więcej naczyń wieńcowych, obniża się ciśnienie krwi, poziom cukru i złego cholesterolu. Przy czym najlepiej, jeśli ćwiczenia te wykonywane są w równym tempie, jak pływanie, wiosłowanie, jazda na rowerze, bieg w wolnym tempie itp.

Staraj się, w miarę możliwości, unikać stresu, a więcej wypoczywać, relaksować się spacerując itd.

Domowe sposoby na zdrowie serca

Jeśli chodzi o leczenie niedomagań serca sposobami naturalnymi, zwłaszcza ziołami, to popularna w tym zakresie jest naparstnica zawierająca lecznicze związki – glikozydy nasercowe, jednak przy nieumiejętnym jej dawkowaniu mogą wystąpić szkodliwe efekty uboczne. Innym ciekawym ziołem jest guarana – roślina pochodząca z Ameryki południowej o działaniu zbliżonym do kawy, ale ta roślina nie podrażnia żołądka. Inną wartościową i sprawdzoną rośliną w leczeniu łagodnych postaci zaburzeń rytmu serca i obniżaniu nadciśnienia jest głóg – zarówno jego kwiaty, jak i owoce. Dostępne są w aptekach gotowe preparaty lecznicze zrobione właśnie na bazie głogu. Poza tym warto tu wspomnieć o takich ziołach jak: ziele jemioły, konwalii, serdecznika, korzenie kozłka lekarskiego i arcydzięgla.

W przypadku arytmii można przygotowywać sobie odpowiednie napoje. Jednym z nich jest nast. przepis: do pół kilo miodu dolać pół szklanki soku z cytryn oraz 10 dokładnie zmielonych pestek moreli. Całość należy starannie wymieszać i przyjmować dwa-trzy razy dziennie przed posiłkami.

Inny przepis, tym razem na miażdżycę i podwyższony cholesterol: Zetrzeć pół szklanki chrzanu, który łączymy ze szklanką soku z marchwi, do tego dodajemy pół szklanki miodu oraz sok z dwóch cytryn. Całość dokładnie mieszamy, po czym wlewamy do butelki, którą przechowujemy w lodówce. Pijemy po jednej łyżeczce dwa razy dziennie. Zalecane jest też wypijanie soku z buraków po pół szklanki dwa-trzy razy dziennie, najlepiej pół godziny przed jedzeniem.

Sok z cebuli: wyciskamy sok z dwóch kilogramów cebuli i mieszamy go z pół kilo miodu, po czym dodajemy posiekane orzechy włoskie w ilości 10 dag. Całość zalewamy 0,30-0,35 litra czystej wódki. Wszystko starannie mieszamy i odstawiamy w ciemne, raczej chłodne miejsce na tydzień. Pijemy po jednej łyżce stołowej dwa razy dziennie 15 minut przed posiłkiem. Można też, co dwa dni, zjadać ząbek czosnku, a dodatkowo spożywać owoce aronii, co powinno pomóc w ustabilizowaniu ciśnienia.

Źródło: wydawnictwo PRINTEX.