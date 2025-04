Spis treści:

Nerwoból serca to potoczne określenie ostrego, przeszywającego bólu w klatce piersiowej, którego przyczyną jest nadmierny stres lub lęk. Jest jednym z głównych objawów nerwicy serca. Jego przyczyną jest przewlekły stres lub lęk, które mogą prowadzić do wystąpienia objawów fizycznych.

Nerwica serca, inaczej zespół Da Costy lub nerwica neurowegetatywna, jest to zespół objawów takich jak ból w klatce piersiowej, ucisk, kołatanie serca, duszność, uczucie niepokoju, zawroty głowy, parestezje kończyn, który ma podłoże psychogenne. U pacjentów, którzy zgłaszają się wówczas z takimi symptomami do lekarza, badania nie pokazują nieprawidłowości w pracy układu krążenia.

Trzeba jednak pamiętać, że ból w klatce piersiowej w okolicy serca może być spowodowany nie tylko chorobami serca, ale także zmianami zwyrodnieniowymi, dyskopatią, schorzeniami płuc i opłucnej, rozwarstwieniem aorty, refluksem żołądkowo-przełykowym, chorobą wrzodową, toczniem, RZS oraz wieloma innymi przyczynami.

Ból w klatce piersiowej może być również neuralgią międzyżebrową, której przyczyną jest stan zapalny, podrażnienie lub ucisk nerwu międzyżebrowego (np. z powodu półpaśca lub urazu).

Nerwoból w okolicy serca jest objawem, który niepokoi wiele osób. Nie stanowi jednak zagrożenia dla zdrowia i życia.

Głównym objawem nerwicy serca jest ostry ból w klatce piersiowej. Mogą dodatkowo występować zaburzenia czucia w danym obszarze ciała, w postaci nadwrażliwości lub wręcz przeciwnie – niewrażliwości na dotyk. Może się także pojawić się uczucie mrowienia lub drętwienia. Objawy towarzyszące nerwobólom serca w przebiegu nerwicy serca to:

kłucie serca,

kołatania serca,

niepokój,

duszność,

nadmierne pocenie się,

zawroty głowy,

ból głowy,

męczliwość,

uczucie mrowienia, drętwienia,

drżenia rąk,

zaburzenia snu.

Nerwobóle serca a zawał

Odróżnienie objawów nerwobólu serca i zawału może być na pierwszy rzut oka trudne. Przy zawale serca ból w klatce piersiowej jest często stały, gniotący, rozlewający się, promieniujący do żuchwy, lewej ręki lub pleców. W przypadku nerwobólu ból jest raczej przeszywający i kłujący, nasila się podczas wdechu lub dotyku. Neuralgia może się nasilać przy zmianach pozycji ciała, pochyleniu do przodu, w czasie śmiechu lub kasłania. Często wydaje się, jakby ból był tuż pod skórą. Gdy lekarz nie jest pewien, zleca dodatkowe badania. Na ogół jest to EKG serca, które ocenia jego pracę.

Przyczyną tzw. nerwobólu serca jest długotrwały stres, napięcie emocjonalne lub lęk. Ryzyko jego wystąpienia jest większe u osób doświadczających problemów psychicznych, np. depresji lub zaburzeń lękowych. Nerwobóle w klatce piersiowej mogą mieć też inne przyczyny np. zapalenie nerwu w półpaścu, albo ucisk i podrażnienie nerwu przez zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie. Ból przy półpaścu jest jednostronny, a przy zmianach w kręgosłupie może być obustronny.

Kiedy kłucie w klatce piersiowej może oznaczać półpaśca?

Nerwoból może być przyczyną kłucia w piersiach. Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest zapalenie nerwów międzyżebrowych, spowodowane półpaścem. Aby myśleć o takiej przyczynie nerwobólu w klatce piersiowej, trzeba sprawdzić, czy pacjent ma także inne objawy półpaśca. Zazwyczaj oprócz nerwobólu pojawia się osutka pęcherzykowa, jednak czasami przeczulica wyprzedza pojawianie się zmian skórnych. Wtedy ból jest jednostronny, ostry i nasila się przy dotyku wzdłuż przebiegu nerwów.

Trzeba także pamiętać, że aby zdiagnozować półpasiec, należy potwierdzić, że pacjent wcześniej chorował na ospę – choroby są powodowane tym samym wirusem, ospa wywołana jest pierwotną infekcją, natomiast półpasiec wirusem, który przetrwał w naszym układzie nerwowym po przebyciu ospy. Leczenie zwykle ogranicza się do stosowania leków przeciwbólowych. Czasem, zwłaszcza u osób z upośledzoną odpornością, konieczne jest stosowanie leków przeciwwirusowych.

Nerwoból a zwyrodnienie kręgosłupa

Nerwoból w klatce piersiowej może być także spowodowany zmianami w kręgosłupie, w tym chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa. Zwyrodniałe kręgi uciskają nerwy, które wychodzą z rdzenia kręgowego i dalej przechodzą w nerwy międzyżebrowe. W takim przypadku ból jest podobny jak w półpaścu, jednak może być także obustronny. Leczenie to głównie przyjmowanie leków przeciwbólowych.

Czasami nerwoból w okolicy serca nie jest łatwy do rozpoznania podczas wywiadu lekarskiego i na podstawie wyników podstawowych badań. Jednym z zalecanych testów jest elektromiografia (ocena przewodzenia nerwowego w mięśniach). Wyniki może potwierdzić, że przyczyną dolegliwości bólowych jest choroba nerwów.

Dobór sposobu leczenia nerwobólu odczuwanego w klatce piersiowej zależy od przyczyny dolegliwości. Należy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem, np. lekarzem pierwszego kontaktu.

W leczeniu tzw. nerwobólu serca ważne są:

ograniczenie stresu ,

, odpoczynek,

właściwa dieta (bogata w składniki mineralne, takie jak magnez, potas, oraz witaminy z grupy B),

aktywność fizyczna,

można zastosować zioła o działaniu uspokajającym, np. melisa, korzeń kozłka, ziele dziurawca, chmiel, męczennica.

​Neuralgia w obrębie klatki piersiowej często ustępuje samoistnie. Leczenie nerwobólu serca jest niekiedy prowadzone pod kontrolą różnych specjalistów: fizjoterapeuty, psychoterapeuty lub psychiatry.

Lekarz może zalecić stosowanie leków przeciwbólowych (np. paracetamol) lub leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen). Jeśli powodem nerwobólu są zmiany w kręgosłupie, to przede wszystkim trzeba udać się do neurologa, który skieruje na rehabilitację. Jeśli to możliwe, leczenie powinno objąć usunięcie przyczyny uciskania i podrażniania nerwu. Czasami konieczna jest operacja.

Stosuje się również leki obniżające napięcie mięśni. Niektórzy specjaliści polecają w terapii nerwobólu w obrębie klatki piersiowej maści i plastry rozgrzewające naklejane na bolący obszar.

W leczeniu nerwobólu w klatce piersiowej niektórzy stosują akupunkturę i akupresurę.

