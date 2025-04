Czym się różni zastawka sztuczna od biologicznej?

Przede wszystkim różnica polega na trwałości zastawek. Zastawki sztuczne zrobione są z metalu, funkcjonują prawidłowo przez długi czas. Natomiast zastawki biologiczne wykonane są z materiałów naturalnych, dlatego często ulegają zniszczeniu w ciągu 10-15 lat, co wymaga kolejnej operacji wymiany zastawki. Najnowsze zastawki biologiczne działają prawidłowo nawet do 20 lat.

Od rodzaju zastawki zależy także leczenie jakie musi być stosowane po operacji. Zastawki sztuczne, z uwagi na to ze są wykonane z „nienaturalnych” materiałów, mają właściwości sprzyjające powstawaniu skrzeplin na ich powierzchni. Dlatego wszczepienie zastawki sztucznej wymaga przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego. W zależności od rodzaju wymienionej zastawki terapeutyczny współczynnik INR powinien wynosić 2,5-3,5 dla zastawki wszczepionej w pozycję zastawki mitralnej (dwudzielnej); 2-3 dla każdej innej zastawki. Osoby po operacji z wszczepieniem zastawki biologicznej takie leczenie stosują zazwyczaj tylko przez 3 miesiące po operacji. Chyba, że są inne powody, dla których to leczenie jest niezbędne.

Polecamy: Zespół chorego węzła - dla kogo rozrusznik serca?

Nieprzyjmowanie leków rozrzedzających krew może grozić tak poważnymi konsekwencjami, jak udar mózgu czy zator tętnic kończyn dolnych, co może skończyć się nawet amputacją.

Reklama

Gorączka jako alarm

Osoby z zastawką wstawioną, zarówno sztuczną jak i biologiczną, są bardziej narażone na obecne we krwi bakterie, które bytują w jamie ustnej po każdym myciu zębów. Dlatego wymienione zastawki są bardzo często narażone na poważną chorobę jaką jest infekcyjne zapalenie wsierdzia. Z tego względu przed każdym zabiegiem – stomatologicznym czy laryngologicznym, należy pamiętać o profilaktyce antybiotykowej, i wyjaśnić przyczynę każdej przedłużającej się gorączki.

Infekcyjne zapalenie wsierdzia polega na tym, że na zastawce powstają skrzepliny, które zakażają bakterie obecne we krwi – nazywane są one wegetacją. Ta wegetacja w przypadku zastawki biologicznej może ją uszkodzić tak bardzo, że serce nie poradzi sobie z pompowaniem krwi. Wegetacja może się też oderwać od zastawki i spowodować zator będący przyczyną udaru mózgu, zawału serca, amputacji nogi lub ręki!

Czytaj także: Migotanie przedsionków - arytmia u starszych osób