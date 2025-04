Jest wiosna, zbliża się czas letnich wyjazdów, wiele z nas będzie podejmować aktywności na świeżym powietrzu, zacznie uprawiać sporty. Zdarza się, że zaplanowane przyjemności może popsuć nadmiernie obfita i przedłużająca się miesiączka lub też tzw. PMS (zespół napięcia przedmiesiączkowego). Czy można utrzymać menstruację w ryzach? Jak radzić sobie z obfitymi i przedłużonymi krwawieniami?

Reklama

Czy mój cykl jest prawidłowy?

Prawidłowy cykl miesięczny występuje w częstotliwości co 24-28 dni. Jeśli okres pojawia się w odstępach krótszych niż 24 dni, uznajemy go za częsty. Za regularne miesiączki eksperci uważają te, których zmienność między cyklami mieści się w czasie +/- 2-20 dni. Tak więc choć okres występuje cyklicznie, to mogą pojawić się rozbieżności między dokładnym czasem jego rozpoczęcia. Normą czasu trwania krwawień miesiączkowych jest 4,5-8 dni. Wiele kobiet narzeka na nieregularność miesiączek, co wpływa na to, że trudno nam przewidzieć, czy okres nie pojawi się na przykład podczas wymarzonego urlopu. W przypadku gdy trwa on dłużej niż 8 dni, mamy do czynienia z przedłużonym krwawieniem. Zmierzoną (pomiar tzw. hematyny zasadowej w produktach higienicznych zużytych podczas cyklu) utratę krwi miesiączkowej wynoszącą 5-80 ml traktuje się jako normalne nasilenie krwawienia. Natomiast, jeżeli objętość miesięcznej utraty krwi wynosi powyżej 80 ml, mamy do czynienia z obfitymi krwawieniami miesiączkowymi.

Kłopotliwe miesiączkowanie

Szacuje się, że nadmiernie obfite i przedłużające się miesiączki mogą występować u 4-52% kobiet w wieku rozrodczym, co powoduje, że są najczęściej występującym zaburzeniem cyklu i stanowią 10-12% przyczyn wizyt u ginekologa. Według definicji, obfite i nadmierne krwawienia miesięczne to nieprawidłowe krwawienia z macicy przy braku zmian chorobowych jak np. przerost endometrium, mięśniaki macicy czy endometrioza. Obfite i przedłużające się krwawienia nie tylko są uciążliwe i wpływają na jakość życia, ale mogą też prowadzić do anemii.

Innym problemem wielu kobiet jest dyskomfort przed miesiączką. PMS (zespół napięcia przedmiesiączkowego) obejmuje objawy takie jak: wzdęcia, bóle głowy, zaczerwienienie twarzy lub trądzik. Możemy również odczuwać wahania nastroju, lęk i drażliwość. Objawy te są tak nasilone, że często utrudniają codzienne funkcjonowanie. Dr S. O’Brien z Depatramentu Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Keele, w Wielkiej Brytanii rozwija skrót PMS także jako „Wstrzymaj to, proszę” (ang. „Please make it stop”), czego z pewnością życzyłaby sobie niejedna z nas, by tylko nie odczuwać „miesiączkowych” dolegliwości.

Sposoby na „trudny okres”

W walce z PMS stosowane są różne, mniej lub bardziej skuteczne, metody. Od naturalnych preparatów, takich jak wiesiołek lub dziurawiec, poprzez leki regulujące wahania nastroju i depresję aż do metod inwazyjnych, takich jak chirurgiczne usunięcie jajników. W związku z tym, że kluczowym czynnikiem zaburzeń miesiączkowych jest owulacja, sposobem leczenia PMS może być jej zahamowanie. W tym zakresie specjaliści wielokrotnie rekomendują przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych.

Nadmiernie obfite i przedłużające się krwawienia miesięczne niweluje się leczeniem hormonalnym. Stosuje się analogi GnRH, danazol oraz wewnątrzmaciczny system hormonalny. Wskazanie w leczeniu nadmiernych krwawień zostało ostatnio zarejestrowane także w przypadku jednego z preparatów antykoncepcyjnych dostępnych na polskim rynku. Tabletka ta, dzięki wykorzystaniu unikalnych właściwości połączenia estradiolu i dienogestu, wykazuje skuteczność leczniczą również w przypadku silnych krwawień.

Leczenie bólu, spowodowanego przedłużonymi, obfitymi miesiączkami najczęściej odbywa się metodami tradycyjnymi oraz środkami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi.

Reklama

Jeśli obserwujesz u siebie obfite i przedłużające się krwawienia miesiączkowe, skonsultuj się z lekarzem ginekologiem. Współczesna medycyna daje szanse na to, być „mieć miesiączkę pod kontrolą”.