Mięśniaki to powód do wstydu?

Aż 75% osób biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez TNS Polska „Między nami kobietami”1 przyznaje, że u kobiet z ich najbliższego otoczenia zdiagnozowano mięśniaki macicy. 28% z nich potwierdza, że temat mięśniaków macicy był dla osoby chorującej bardzo osobisty i wstydliwy, a aż 16% nie rozmawiało wcale o tym problemie. Dlaczego kobiety boją i wstydzą się mówić o mięśniakach macicy? Zapytaliśmy o to eksperta programu dr. Jacka Tulimowskiego oraz Mariolę Kosowicz, psychologa z Centrum Onkologii.

Mięśniaki macicy to problem, który dotyczy dużej grupy kobiet (20–40%), zwłaszcza w wieku rozrodczym. Cierpi na nie co piąta kobieta po 35. roku życia i co druga miesiączkująca pięćdziesięciolatka2. Mięśniaki są jednym z najczęściej występujących łagodnych rozrostów nowotworowych.

Reklama

Nie bój się pytać i szukać wsparcia!

Dla wielu kobiet zdiagnozowanie mięśniaków macicy wiąże się z szokiem i pytaniem: „Co dalej? Jak będzie wyglądało teraz moje życie?”. Kobiety boją, że w trakcie leczenia, kończącego się czasami usunięciem macicy, przestaną być pełnowartościowymi kobietami i staną się niezdolne do prowadzenia aktywnego życia seksualnego.

"Bardzo często towarzyszy im lęk, że zostaną odrzucone przez mężczyzn – mówimy wtedy o syndromie „pustej kobiety”. W takiej sytuacji ważną rolę odgrywa wsparcie. Kobieta potrzebuje czasu, by oswoić się z diagnozą i rozmowy lekarzem oraz psychologiem, którzy powinni pomóc w doborze właściwego sposobu leczenia" – podkreśla Mariola Kosowicz, psycholog z Centrum Onkologii w Warszawie.

"To także właściwy moment, by podkreślić rolę profilaktyki polegającej na regularnych badaniach i wizytach u ginekologa. Kobieta musi mieć świadomość, z jakim problemem się styka. Lekarz powinien poinformować pacjentkę na czym polega choroba oraz, wspólnie z nią, zadecydować, jak będzie wglądało dalsze leczenie. Kobiety boją i wstydzą się pytać o dolegliwości związane ze sferami życia intymnego. Między innymi dlatego informuję swoje pacjentki, że wiele ciekawych i przydatnych informacji znajdą na stronie internetowej www.miesniakimacicy.pl" - mówi dr Jacek Tulimowski, ekspert programu „Między nami kobietami”.

Zobacz też: Mięśniaki macicy - kiedy czas do lekarza?

Reklama

Gdzie możesz szukać pomocy?

W każdej trudnej sytuacji życiowej potrzebne jest wsparcie, a sytuacja choroby niewątpliwie taka jest. Dlatego rozmowa z drugą kobietą – matką, przyjaciółką, siostrą – czy też konsultacja z ginekologiem i psychologiem z pewnością pomogą kobietom odnaleźć się w nowej sytuacji. Jednak jeszcze raz należy podkreślić rolę psychicznego wsparcia.

"Dla kobiety mięśniaki macicy to nie tylko z objawy fizyczne: obfite krwawienia, zaburzenia hormonalne lub osłabienie, ale przede wszystkim psychiczne obawy o swoje zdrowie, a nawet życie. Wiele kobiet potrzebuje czasu, aby ponownie zaakceptować siebie i swoją kobiecość. Konsultacja z lekarzem ginekologiem, podczas której kobiety uzyskają rzetelne wsparcie, czy też rozmowa z psychologiem o emocjach, które towarzyszą chorobie będą pierwszymi krokami w stronę odzyskania zdrowia i psychicznej równowagi" – podsumowuje Mariola Kosowicz.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.miesniakimacicy.pl.

1Raport „Między nami kobietami: Jak Polki dbają o swoją kobiecość?” przygotowany przez TNS Polska. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 523 kobiet metodą CAPI w terminie 19 -22 kwietnia 2012 r.

2www.miesniakimacicy.pl.

Zobacz też: Krwawienia między miesiączkami

Źródło: materiały prasowe mcconsultants/mn