Mięśniaki a seks

Dolegliwości ginekologiczne mogą wpływać na satysfakcję seksualną kobiet. Obniżenia jej w przypadku zdiagnozowania mięśniaków macicy obawia się prawie co piąta Polka1. Czy słusznie? Na to pytanie odpowiadają eksperci programu „Zdrowa Ona”.

Samo odczuwanie satysfakcji seksualnej jest uwarunkowane czynnikami fizjologicznymi, jak i psychologicznymi. Pojawieniu się dolegliwości ginekologicznej, takiej jak mięśniaki macicy, mogą towarzyszyć: bóle krzyża, w okolicach podbrzusza, upławy czy nietrzymanie moczu. Każdy z tych objawów może powodować u kobiety pewien dyskomfort, który sprawi, że tymczasowo może nie mieć ona ochoty na zbliżenie w dotychczasowej formie czy częstotliwości.

Obawy takie mogą wynikać nie tylko z pojawiających się dokuczliwych objawów, ale przede wszystkim mają podłoże psychologiczne.

Profesor Zbigniew Lew-Starowicz, seksuolog, ekspert programu „Zdrowa ONA”: "Sama diagnoza mięśniaków macicy nie jest wskazaniem do zaprzestania współżycia. W przypadku kobiet, u których mięśniaki nie dają objawów bólowych, nie ma przesłanek do obniżenia jakości życia seksualnego. Często jednak sama wiedza o tym, że kobieta cierpi na daną dolegliwość, może powodować zaburzenia samooceny, które mogą być źródłem kłopotów z seksem. U pań, u których dolegliwość mięśniaków macicy daje objawy w postaci krwawień czy bólu, może nastąpić tymczasowe wycofanie się z życia seksualnego. Ważne, aby dobrze poznać swój organizm, skonsultować swoje niepokoje z lekarzem i jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych i nie występują objawy bólowe, można dalej cieszyć się udanym życiem seksualnym".

Psychika a seks



Dorota Gromnicka, psycholog, ekspert programu „Zdrowa ONA”: "Kobieca psychika odgrywa dużą rolę w kontaktach intymnych. Często, nawet jeśli nie występuje dyskomfort fizyczny związany z dolegliwościami ginekologicznymi, wystarczy, że u kobiety pojawi się obawa, przewidywanie, że coś może boleć, aby jej aktywność seksualna zmieniła się. W pokonaniu takich odczuć pomoże rozmowa z lekarzem, który wyjaśni przyczyny schorzenia, rozwieje wątpliwości, w razie potrzeby zleci wykonanie badań i wskaże odpowiednie metody leczenia.

Jak wynika z badania „Zdrowa ONA”, prawie co piąta Polka uważa, że gdyby zdiagnozowano u niej mięśniaki, czułaby się mniej atrakcyjna seksualnie dla swojego partnera. Spadek atrakcyjności oraz przeżywany wstyd może sprawić, że kobieta nie będzie potrafiła odczuwać satysfakcji ze zbliżenia z partnerem. Z czasem negatywne uczucia, których sama doświadcza, może przypisywać także partnerowi, myśląc np. „nie jestem dla niego atrakcyjna”, „nie czerpie przyjemności z fizycznej bliskości ze mną”. Taki mechanizm tworzy błędne koło. Trudno wtedy odróżnić, co jest przyczyną a co skutkiem nieudanego życia seksualnego.

Odczucia, jakie mogą towarzyszyć kobiecie w związku z problemami ginekologicznymi, częstokroć pozostają wyobrażeniami i oddziałują na jej zachowanie, choć nie zawsze są uzasadnione poprzez realne sytuacje. Oczywiście kobieta może nie podejmować współżycia także dlatego, że nie ma na to ochoty, potrzebuje rozmowy czy innej aktywności, do czego także ma prawo. Ważne, aby kierować się w życiu potrzebami, a nie lękami. Umiejętność prowadzenia dialogu, chęć znalezienia porozumienia to cechy, które pozwolą partnerom uniknąć niedopowiedzeń, domysłów, zbliżyć się do siebie i znaleźć porozumienie zarówno w życiu codziennym, jak i w sypialni, niezależnie od wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości u partnerki".

Mięśniaki macicy a udane życie seksualne

Mięśniaki macicy są schorzeniem, które można skutecznie leczyć – diagnozę i zalecenia przekaże Ci lekarz ginekolog. Powiedz mu także o Twoich obawach związanych ze sferą seksualną.

Wystąpienie mięśniaków macicy nie wpływa na Twoją atrakcyjność fizyczną – w większości przypadków jest tylko Twoją projekcją, która wpływa niekorzystnie na Twoją samoocenę.

Jeśli nie masz ochoty na seks, zastanów się dlaczego. Staraj się nie rezygnować ze zbliżeń bez wyjaśnienia partnerowi charakteru Twoich obaw. Daj parterowi szansę, aby je zrozumiał i pomógł Ci je pokonać.

Jeśli przy stosunku odczuwasz dolegliwości bólowe, powiedz o tym partnerowi – czasem wystarczy zmiana rodzaju pozycji lub pieszczot, aby uniknąć bólu i zachować satysfakcję ze zbliżenia.

Gdy występują u Ciebie objawy, które Cię krępują, np. upławy lub NTM, skonsultuj je z lekarzem – być może zaleci on tymczasowe wstrzymanie się od współżycia lub powie, jak radzić sobie z tymi objawami.

1Ogólnopolskie badanie zrealizowane w ramach programu „Zdrowa ONA” zainicjowanego przez Gedeon Richter, przeprowadzone w dniach 2-8 października 2012 roku metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Badaniem objęto łącznie 562 kobiety w wieku 16+. W tym pytaniu wyniki nie sumują się do 100, ponieważ badane mogły udzielić więcej niż jednej odpowiedzi (maksymalnie 3).

