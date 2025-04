Obciążenia stawów – jak sobie z nimi radzić?

Sport to piękna rzecz. Sport to sposób na samodoskonalenie, wyrobienie w sobie dyscypliny oraz czynność dająca niesamowicie dużo satysfakcji. Wbrew jednak powszechnie panującej opinii, sport w nadmiarze, a można do tej kategorii zaliczyć sport uprawiany zawodowo, stanowi obciążenie dla organizmu i może prowadzić w przyszłości do poważnych problemów.

Reklama

Rekordy, które wydają się nie do pobicia, są wciąż poprawiane. Niestety, nawet ponadludzki wysiłek często nie wystarczy. Choroba zwyrodnieniowa stawów bywa częstym problemem młodych osób uprawiających aktywny wysiłek fizyczny.

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszą chorobą narządu ruchu. Jest to

też choroba postępująca, czyli jej objawy nasilają się wraz okresem jej trwania. Jej istotą jest zniszczenie chrząstek stawowych prowadzące do ograniczenia funkcji stawu. Najczęściej choroba dotyczy stawów kolanowych, biodrowych, stawów kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego oraz stawów stóp. Przyczyny choroby mogą być różnorodne, ale do najczęstszych należą ostre bądź przewlekłe urazy oraz choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca czy mocznica.

Głównym objawem choroby jest ból, początkowo występujący tylko po wysiłku, ale z wraz z postępem choroby nasila się i występuje niezależnie od obciążenia stawu. Drugim wiodącym objawem jest sztywność stawu, narastająca w spoczynku, czego przykładem jest sztywność występująca o poranku po wstaniu z łóżka. Sztywność ustępuje po rozruszaniu stawu. W zaawansowanej chorobie następuje ograniczenie ruchomości stawu.

Dobra kondycja i sprawność fizyczna ma niebagatelne znaczenie

Rozwojowi dolegliwości zwyrodnieniowych sprzyjają kontuzje, znaczne przeciążenia działające na stawy oraz częste urazy sportowe.

Intensywny trening obciąża narządy ruchu, zwłaszcza u lekkoatletów. Po latach treningów dochodzi do degeneracji stawów i struktur kostnych, co objawia się bólem oraz ograniczeniami ruchów. Jak wykazują statystyki, zawodowym sportowcom dysfunkcja stawów dokucza już po 30-40 roku życia - o wiele wcześniej niż przeciętnym ludziom. Przyczyną są nie tyle urazy, co zużycie związane z dużymi obciążeniami podczas treningu i zawodów.

Zdarza się, że sportowcy sięgają po niedozwolone środki dopingujące, które skutecznie niszczą organizm. Zaniedbanie sprawności narządu ruchu - nie tylko mięśni, ale też kości i stawów, może sprawić, że z ruchem nieodłącznie wiązał się będzie ból, a lęk przed upadkiem sparaliżuje wszelką aktywność. Dlatego właściwa i bezpieczna profilaktyka zdrowia naszych stawów, pozwoli nam najdłużej cieszyć się aktywnością ruchową.

Kilka słów o glukozaminie

Ilość metod, które można stosować w zwyrodnieniach stawów jest dosyć ograniczona. Idealnie by było stworzyć produkt, który jednocześnie łagodzi objawy bólowe i ogranicza proces niszczenia chrząstki stawowej. Jedną z substancji, której przypisuje się takie działanie jest glukozamina. Nie poznano dotąd dokładnego mechanizmu działania tego związku. Glukozamina stanowi składnik w procesie tworzenia łańcuchów glukozoaminoglikanów, stanowiących materiał budulcowy chrząstki. Na hodowlach komórkowych udowodniono także bezpośredni wpływ siarczanu glukozaminy na metabolizm komórek chrząstki.

W celu potwierdzenia jej działania przeprowadzono wiele badań. Okazało się, że glukozamina jest glukozaminie nie równa. Najbardziej skutecznym okazał się siarczan glukozaminy i prawdopodobnie nie chodzi tu tylko o dobre wchłanianie tej substancji z jelita do krwi. Inne pochodne glukozaminy w większości badań wykazywały skuteczność równą placebo (substancji nie posiadającej działania fizjologicznego na organizm).

Dawką którą stosowano w badaniach była zazwyczaj 1500 mg (1,5 grama) doustnej postaci siarczanu glukozaminy na dzień. Badania prowadzono pod kątem działania na objawy zwyrodnienia stawów oraz hamowania procesu niszczenia chrząstki. Działanie przeciwbólowe okazało się większe niż placebo przy podobnym bezpieczeństwie stosowania. Porównywano także działanie przeciwbólowe glukozaminy do najczęściej stosowanych w takich dolegliwościach niesterydowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, piroksykam) i paracetamolu. Pełne działanie przeciwbólowe glukozaminy rozwijało się dopiero po ok. 4 tygodniach stosowania w porównaniu do 1-2 tygodni w stosunku do w/w leków. Jednak porównując działania niepożądane tych substancji należy uznać glukozaminę za bezpieczniejszą alternatywę. Niesterydowe leki przeciwzapalne wywołują dość często przy dłuższym stosowaniu objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego a paracetamol może wpływać na funkcję wątroby.

Nadal otwartym pytaniem jest wpływ glukozaminy na zahamowanie procesu zwyrodnieniowego czy odbudowę zniszczonej chrząstki. Odpowiedź na to mogłyby być wieloletnie obserwacje osób stosujących regularnie glukozaminę. Jednak niektóre istniejące badania są bardzo obiecujące i wydaje się, że dłuższe stosowanie glukozaminy ma wymierny efekt na stan chrząstki stawowej i może pomóc cieszyć się dłużej sprawnością w życiu.

Artresan – sprawdzona formuła

Prace badawczo-rozwojowe pozwoliły na opracowanie unikalnych formuł trzech postaci suplementu diety wspomagającego odżywianie i regenerację tkanki chrzęstno-stawowej. Artresan zawiera w swoim składzie glukozaminę, która korzystnie wpływa na strukturę i funkcjonowanie chrząstki stawowej. Jest produktem polskim - naturalnym suplementem diety stosowanym po posiłku, trzy razy dziennie po 1 kapsułce. Alternatywą dla osób ceniących sobie wygodę jest Artresan 1 a day. Ma on postać tabletki powlekanej, którą przyjmuje się tylko raz dziennie. Jest to jedyny tego typu preparat na naszym rynku. Aby dbać o stawy kompleksowo stworzono również krem Artresan Active, zawierający w swoim składzie glukozaminę wspartą także siarczanem chondroityny. Krem przede wszystkim pomaga złagodzić skutki urazów i kontuzji stawów u osób młodszych, uprawiających sport, ale polecany jest także do masażu stawów u osób odczuwających dyskomfort w ich obrębie.

Uprawiasz sport – pomyśl o profilaktyce zdrowia swoich stawów

Ruch to radość życia; zarówno zwykły spacer, jogging jak i sport uprawiany zawodowo. Dlatego dobrze jest pomyśleć o skutecznym wsparciu stawów – tak by móc cieszyć się swobodą na długi czas. Przyjmowanie preparatów z siarczanem glukozaminy (Artresan) przyniesie korzyść tak naszym kościom jak i stawom. O ile łatwiej jest odpowiednio wcześniej uświadomić sobie fakt, że zdrowie mamy tylko jedno, a brak dbałości o nie zwyczajnie się nie opłaca. Dlatego też każda osoba uprawiająca sport lub trenująca sportowców powinna wykazywać się rozsądkiem i zawczasu pomyśleć o profilaktyce zdrowia stawów.

Polski produkt Artresan, unikatowy preparat stosowany w profilaktyce zdrowia narządu ruchu, wytwarzany przez spółkę ASA został wyróżniony w kategorii suplementów diety znakiem „Kupując polskie produkty – dajesz pracę”.

Reklama

W zestawieniu 3. edycji rankingu przygotowanego przez firmę Dun & Bradstreet Poland ASA Sp. z o.o. znalazła się w elitarnym gronie lauretów “NAJLEPSZYCH FIRM 2007” - odnoszących sukcesy w oparciu o kreatywne rozwiązania i dynamiczne działanie.