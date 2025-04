Chorobę zwyrodnieniową stawów uważano w przeszłości za dolegliwość seniorów i łączono z naturalnym starzeniem się organizmu, w którym dochodzi do ścierania się powierzchni stawowych. Dzisiaj wiadomo już, że choroba nasila się z wiekiem, ale wiek to tylko jeden z wielu czynników ryzyka, które mogą spowodować jej wystąpienie. Na chorobę zwyrodnieniową cierpią także ludzie młodzi. Zmiany zwyrodnieniowe powstają na skutek działania wielu różnych czynników, wśród nich często jest nadwaga, zwiększająca ryzyko powstawania zwyrodnień zwłaszcza stawów kolanowych oraz urazy będące skutkiem silnych obciążeń u osób regularnie uprawiających sport. Urazy te powstają w wyniku zbyt intensywnych treningów czy też braku odpowiedniego przygotowania do aktywności sportowej.

Choroba zwyrodnieniowa stawów - komu grozi najbardziej?

O ryzyku urazów powinny pamiętać szczególnie osoby, które aktywnie uprawiają sporty tj. bieganie, kolarstwo, jazdę na rolkach i w tej chwili rozpoczynają sezon wiosenny. Najczęstsze błędy w przypadku takich osób to nieprawidłowa technika np. biegania i brak adaptacji organizmu na początku uprawiania każdej dyscypliny czyli treningu, poprzez który stopniowo przyzwyczaja się organizm do coraz większych obciążeń. Zobacz, jak powinien wyglądać przykładowy trening na rozpoczęcie biegania.

U wielu młodych osób, po 30 roku życia, występują problemy zwyrodnień stawów. U części z nich problem wynika z nadwagi, u innych – ze zbyt intensywnych ćwiczeń przy dużej masie ciała, czego skutkiem są kontuzje stawów kolanowych i skokowych. Wśród zgłaszających się do nas na treningi jest także grono osób, które ćwiczą na wysokim poziomie amatorskim różne dyscypliny sportowe, głównie maratony biegowe i ze względu na silne obciążenia stawów dochodzi u nich do urazów, które nie leczone prowadzą do zwyrodnień stawów kolanowych i bioder.

– zgodnie przyznają Joanna i Dariusz Brzezińscy, trenerzy fitness



Zmiany zwyrodnieniowe stawów – pierwsze objawy

Według szacunkowych danych w Polsce na chorobę zwyrodnieniową stawów (ChZS) choruje dwa miliony osób. Choroba zwyrodnieniowa może dotyczyć każdego stawu, ale najczęściej obejmuje duże stawy w obrębie kręgosłupa, stawy kolanowe i biodrowe oraz drobne stawy rąk i stóp. Pierwszym objawem choroby jest ból odczuwany podczas ruchu, charakterystyczne jest nasilenie bólu podczas pierwszych ruchów (tzw. bóle startowe). W bardziej zaawansowanym stadium chorzy odczuwają także ból podczas snu i odpoczynku. Przy zmianach zwyrodnieniowych stawu występuje również tkliwość stawu, sztywność poranna, trzeszczenia, ograniczenie ruchomości w stawie.

Choroba zwyrodnieniowa stawów - jak leczyć?

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów obejmuje metody niefarmakologiczne i farmakologiczne, dostosowując je do indywidualnej sytuacji chorego. Lekarze przede wszystkim zachęcają do zmian w trybie życia – odpowiedniego wysiłku fizycznego, zmniejszenia masy ciała i stosowania przyrządów pomocniczych do odciążenia stawów. Stosuje się także rehabilitację, która pomaga wzmacniać mięśnie i poprawia ruchomość stawów. Leczenie farmakologiczne to przede wszystkim leki przeciwbólowe takie jak paracetamol, niesterydowe leki przeciwzapalne, dostawowe wstrzyknięcia sterydów oraz dostawowe podawanie preparatów kwasu hialuronowego tzw. wiskosuplementacja.

Ta ostatnia metoda ma na celu uzupełnienie kwasu hialuronowego (HA) w płynie stawowym i poprawę jego właściwości lepko-sprężystych. Kwas hialuronowy jest podstawowym składnikiem płynu stawowego i to właśnie dzięki niemu płyn jest odpowiednio lepki i sprężysty. Te właściwości określane są jako wiskoelastyczne i decydują o zdolności do ochrony chrząstki stawowej, smarowania chrząstek i zmniejszania tarcia między nimi oraz pochłaniania wstrząsów i naprężeń jakim poddajemy stawy podczas wysiłku. W przebiegu choroby zwyrodnieniowej kwas hialuronowy staje się mniej wydajny i traci swoje właściwości smarujące i ochronne, na skutek czego rozwija się zwyrodnienie stawów i pojawiają objawy choroby.

Preparaty kwasu hialuronowego tzw. wiskosuplementy (np. SynviscOne) działają tak, jakbyśmy dolali oliwy do silnika. Ostateczną metodą leczenia zwyrodnień stawów jest chirurgiczna wymiana zniszczonego stawu (endoprotezoplastyka). – zmniejszają tarcie i zwiększają właściwości mechaniczne stawu.

– podkreśla dr Paweł Łęgosz.

Choroba zwyrodnieniowa stawów - ćwiczenia zapobiegające rozwojowi

Osobom cierpiącym na chorobę zwyrodnieniową stawów lekarze zalecają na samym początku leczenia pozbycie się nadwagi, by w ten sposób odciążyć stawy. Bardzo istotna jest również systematyczna aktywność ruchowa. Jednak osoby z chorobą zwyrodnieniową powinny zwracać uwagę na to, w jaki sposób się ruszać i czego unikać. Dodaje także, że warto systematycznie ćwiczyć w domu, korzystając ze specjalnie opracowanych zestawów ćwiczeń. Gotowe propozycje ćwiczeń można znaleźć w serwisie www.bolikolano.pl. Zamieszczono tam ćwiczenia rekomendowane przez ekspertów, zalecane w chorobie zwyrodnieniowej kolana, stawu biodrowego, stawu skokowo-goleniowego i stawu barkowego. Sposób wykonywania każdego ćwiczenia jest objaśniony słownie i przedstawiony na rysunkach.