Pląsawica Huntingtona: objawy, leczenie, przyczyny choroby Huntingtona

Pląsawica Huntingtona (choroba Huntingtona) to rzadka genetyczna choroba zwyrodnieniowa mózgu. Jej przyczyną jest mutacja genetyczna. W rezultacie dochodzi do zmian w strukturach mózgu, które prowadzą do chaotycznych, nieregularnych ruchów mimowolnych, otępienia, problemów psychicznych. Chorobę leczy się objawowo.