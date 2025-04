Tego typu dolegliwości choć statystycznie częściej przytrafiają się osobom starszym, nie omijają również ludzi młodych. Jeśli drżenie dłoni pojawia się u nich pod wpływem odwodnienia, głodu, stresu, wypicia sporej dawki alkoholu lub kawy (a nawet mocnej czarnej herbaty) czy po wyjątkowo intensywnym wysiłku fizycznym, nie ma powodów do niepokoju. To tzw. fizjologiczne drżenie rąk, które w tego typu momentach występuje także u osób zdrowych i ustępuje samoistnie bez uszczerbku na zdrowiu. Problem pojawia się, jeśli takie objawy pojawiają się z dużą regularnością lub zaczynają z czasem przybierać na sile (ręce drżą coraz bardziej i trudno to opanować). Wówczas warto zastanowić się nad tym, co stoi za dolegliwościami.

1. Niedobory magnezu

Objawy: Drżenie pojawia się i ustępuje czasem nawet kilka razy w ciągu dnia, pojawiają się też skurcze łydek.

Rada: Magnez stabilizuje działanie układu nerwowego, dlatego gdy jest go za mało pojawiają się objawy neurologiczne. W takiej sytuacji warto na początku postawić na naturalne źródła magnezu – produkty zbożowe, nasiona roślin strączkowych, orzechy, kakao. Gdy zmiana diety nie pomoże (na efekty trzeba czekać nawet 3 miesiące!), warto sięgnąć po magnez w tabletkach.

2. Duże napięcie nerwowe/nerwica

Objawy: Ręce drżą ci zazwyczaj, gdy jesteś w trudnej, stresowej sytuacji. Próba zaciśnięcia dłoni potęguje objawy.

Rada: Jeśli taka sytuacja zdarza się incydentalnie, możesz sięgnąć po zioła uspokajające (np. napar z melisy czy kozłka lekarskiego – łyżeczka suszu na szklankę wrzątku) lub ratować się aromaterapeutyczną kąpielą (np. w dodatkiem olejku lawendowego). Jeśli domowe sposoby nie zadziałają, poradź się lekarza. To może być nerwica – choroba, która wymaga leczenia!

3. Nadczynność tarczycy

Objawy: Drżenie dłoni pojawia się gdy unosisz lub prostujesz ręce.

Rada: Warto o swoich objawach powiedzieć lekarzowi. Aby potwierdzić diagnozę, na początku wykonuje się badanie poziomu TSH. Jeśli jest obniżony, to prawdopodobnie mamy do czynienia z nadczynnością tarczycy. By mieć jednak pewność, konieczne są dalsze badania. W większości wypadków kuracja polega na przyjmowaniu leków przeciwtarczycowych.

4. Stwardnienie rozsiane (SM)

Objawy: Drżenie dłoni pojawia się, gdy chcesz wykonać jakąś konkretną czynność (tzw. drżenie zamiarowe).

Rada: Nie martw się na zapas, po prostu lepiej to sprawdź u neurologa (potrzebne skierowanie). Stwardnienie rozsiane zazwyczaj ujawnia się między 20. a 40. rokiem życia.

Tak jak w przypadku innych chorób, bardzo ważna jest wczesna diagnoza, bo wtedy łatwiej ustawić leczenie, które spowolni rozwój choroby.

