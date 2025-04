Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale kiedyś nie było tabletek przeciwbólowych, a na różnego rodzaju przykre dolegliwości wystarczyć musiały specyfiki przygotowywane z tego, co ofiarowywała Matka Natura: przypraw, korzeni czy roślin. Na szczęście niektóre z nich faktycznie – co udowodniono już naukowo – wykazują działanie uśmierzające ból.

Które tabletki przeciwbólowe są na co skuteczne?

Jedzenie lepsze niż leki?

Produkty roślinne mają nad tabletkami jedną, ale bardzo dużą przewagę: nie powodują efektów niepożądanych takich jak zawały czy udary, które mogą wiązać się z długoterminowym przyjmowaniem niektórych leków. Tabletki bowiem, jeśli są zażywane długo i w dużych dawkach, aż o 30% mogą zwiększać ryzyko śmierci i wspomnianych już problemów zdrowotnych. A Polacy tabletki lubią nadużywać.

Według informacji Dziennika Zachodniego rocznie połykamy bowiem ponad 2 mld tabletek przeciwbólowych, co sprawia, że jesteśmy pod tym względem rekordzistami w Europie. W dodatku po leki tego rodzaju sięgamy na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem, często pod wpływem reklamy w telewizji. Tabletki zaś, o czym reklamy nas nie informują, działają tylko na objaw, a nie przyczynę bólu.

Tymczasem odpowiednia dieta, a szczególnie niektóre produkty żywieniowe, pomagają w zdrowy sposób zwalczyć stany zapalne i uśmierzyć ból. Które to produkty? Zobaczycie je w naszej galerii, gdzie wyjaśniamy też, na czym polega ich działanie.

