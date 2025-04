Ostry zawał mięśnia sercowego jest główną przyczyną zgonów u kobiet na świecie. Może dotyczyć nie tylko starszych, ale i młodych kobiet poniżej 55. roku życia. Chociaż wspomina się, że u kobiet objawy zawału serca są mniej typowe niż u mężczyzn, to jednak wiele źródeł naukowych podaje, że ból w klatce piersiowej jest równie charakterystyczny i częsty dla obu płci. To, co jednak wyróżnia płeć żeńską to fakt, że podczas zawału serca u kobiet częściej pojawiają się dodatkowo nietypowe objawy (i jest ich więcej), a także objawy zwiastujące.

Objawy zawału mogą przypominać inne choroby serca, np. zaawansowaną chorobę wieńcową lub stan przedzawałowy. Zachowaj czujność, gdy zauważysz nawet jedną z wymienionych dolegliwości:

pieczenie lub ucisk w tzw. dołku – może przypominać zgagę, ale nie ustępuje po zażyciu środków zobojętniających kwas żołądkowy, może również występować ból w środku klatki piersiowej ,

– może przypominać zgagę, ale nie ustępuje po zażyciu środków zobojętniających kwas żołądkowy, może również występować , nagły ból mięśni – może mu towarzyszyć bezwładność rąk, ból może występować w jednym lub obu ramionach, plecach, szyi lub szczęce,

– może mu towarzyszyć bezwładność rąk, ból może występować w jednym lub obu ramionach, plecach, szyi lub szczęce, duszność – oddech jest przyspieszony, spłycony i nie wynika to z intensywnego wysiłku czy silnego stresu (a jeśli nawet, to nie ustępuje pod wpływem odpoczynku i relaksu),

ogromne zmęczenie – odbierane jako nagłe ogólne osłabienie (mogące prowadzić do omdleń),

inne objawy takie jak: nudności, a nawet wymioty, zawroty głowy, zimne poty.

Ból lub dyskomfort w klatce piersiowej niezależnie od płci jest głównym objawem zawału serca. Jednak kobiety częściej skarżą się na nietypowe objawy zawału, takie jak ból szczęki lub pleców, duszność oraz nudności. Dlatego też mogą być nieprawidłowo zdiagnozowane lub same nie łączą swoich dolegliwości z zawałem.

Przeczytaj: Nerwobóle w klatce piersiowej. Kiedy kłucie w sercu oznacza nerwoból?

Objawy występujące w momencie zawału serca to jedno, ale lekarze zwracają również uwagę na objawy zwiastunowe, które pojawiają się dłuższy czas przed chorobą.

Naukowcy pod kierunkiem dr. Jeana C. McSweeney'a z University of Arkansas for Medical Sciences, sprawdzili, jakie wczesne sygnały powinny zaniepokoić. Główne objawy ostrzegawcze, pojawiające się nawet miesiąc przed wystąpieniem zawału serca u kobiet, to:

nietypowe, silne zmęczenie (najczęstszy objaw),

zaburzenia snu,

duszność,

dyskomfort w klatce piersiowej.

Dyskomfort w klatce piersiowej występował u niemal 30% kobiet na kilka tygodni przed zawałem.

Przeczytaj też: Choroba niedokrwienna serca – objawy i leczenie

Nawet lekarze miewają problem z szybkim rozpoznaniem zawału. Dlatego nie próbuj stawiać diagnozy samodzielnie i nie bagatelizuj problemu.

Jeśli odczuwasz objawy, które mogą wskazywać na atak serca, zadzwoń po pogotowie ratunkowe.

Jeśli podejrzewasz u kogoś zawał serca, przed przyjazdem karetki powinieneś udzielić pierwszej pomocy:

gdy chory jest przytomny, ułóż go w pozycji półsiedzącej,

poluzuj ubranie, otwórz okno, by dopuścić dopływ powietrza,

gdy chory jest nieprzytomny, ułóż go w pozycji bocznej ustalonej,

kontroluj tętno i oddech chorego - jeśli praca serca ustanie, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost przypadków ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego w młodym wieku, za co odpowiedzialne są choroby takie jak cukrzyca lub otyłość oraz nadmierny stres. Dlatego warto widzieć, jak rozpoznać zawał serca. Im wcześniej zostanie on zdiagnozowany, tym większe szanse na przeżycie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.01.2014.

